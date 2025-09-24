Societatea de Transport București (STB) a explicat că ofertantul câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei. Solicitările repetate ale STB nu au fost respectate, iar lipsa acestor documente a dus la încetarea automată a valabilității ofertei și a garanției de participare.

În aceste condiții, contractul nu mai putea fi semnat.

„Decizia survine ca urmare a imposibilităţii obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câştigător nu a transmis garanţiile şi documentele necesare pentru prelungirea valabilităţii ofertei, în ciuda demersurilor şi solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziţie sectorială. Neîndeplinirea acestor obligaţii a condus la încetarea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, se precizează în comunicatul STB.

Conform declarațiilor depuse la licitație, producătorul tramvaielor era o societate cu sediul în Federația Rusă. Regulamentul european 2022/576 interzice strict atribuirea sau executarea de contracte publice cu firme rusești ori controlate de acestea. Interdicția se aplică inclusiv subcontractanților și furnizorilor care depășesc 10% din valoarea contractului.

STB a arătat că procedura nu mai putea fi dusă la final din două motive: lipsa garanțiilor și documentelor cerute de la ofertant, dar și interdicțiile clare prevăzute în legislația europeană privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Daniel Istrate, directorul general al STB, a declarat că societatea va respecta strict cadrul legal și principiile transparenței în toate procedurile. El a precizat că vor fi continuate demersurile legale pentru protejarea intereselor patrimoniale, inclusiv în privința anulării penalităților stabilite de instanțele de judecată.