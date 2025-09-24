Lipsa garanțiilor și a documentelor a blocat definitiv semnarea contractului
Societatea de Transport București (STB) a explicat că ofertantul câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei. Solicitările repetate ale STB nu au fost respectate, iar lipsa acestor documente a dus la încetarea automată a valabilității ofertei și a garanției de participare.
În aceste condiții, contractul nu mai putea fi semnat.
„Decizia survine ca urmare a imposibilităţii obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câştigător nu a transmis garanţiile şi documentele necesare pentru prelungirea valabilităţii ofertei, în ciuda demersurilor şi solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziţie sectorială. Neîndeplinirea acestor obligaţii a condus la încetarea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, se precizează în comunicatul STB.
Compania propusă pentru livrarea tramvaielor are sediul în Moscova
Conform declarațiilor depuse la licitație, producătorul tramvaielor era o societate cu sediul în Federația Rusă. Regulamentul european 2022/576 interzice strict atribuirea sau executarea de contracte publice cu firme rusești ori controlate de acestea. Interdicția se aplică inclusiv subcontractanților și furnizorilor care depășesc 10% din valoarea contractului.
STB a arătat că procedura nu mai putea fi dusă la final din două motive: lipsa garanțiilor și documentelor cerute de la ofertant, dar și interdicțiile clare prevăzute în legislația europeană privind sancțiunile împotriva Rusiei.
Directorul general al STB spune că instituția respectă strict legea și transparența
Daniel Istrate, directorul general al STB, a declarat că societatea va respecta strict cadrul legal și principiile transparenței în toate procedurile. El a precizat că vor fi continuate demersurile legale pentru protejarea intereselor patrimoniale, inclusiv în privința anulării penalităților stabilite de instanțele de judecată.
„STB S.A. îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal şi pentru derularea unor proceduri de achiziţie transparente şi conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din Bucureşti. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce priveşte anularea penalităţilor stabilite de instanţele de judecată”, a declarat Daniel Istrate.