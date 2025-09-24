Tanczos Barna a explicat că România se confruntă în prezent cu numeroase provocări, dintre care una importantă este inechitatea socială. El a precizat că problema nu se limitează la anumite categorii, cum ar fi judecătorii sau procurorii, ci afectează mai multe sectoare, care beneficiază de legi, statut sau salarii diferite față de altele.

Ca exemplu, el a menționat că salariile din administrația locală, înghețate din 2018 și plafonate la nivelul viceprimarului, sunt aproape la jumătate față de cele din administrația centrală sau deconcentrată, chiar și în instituții care funcționează în aceeași clădire, cum ar fi o primărie și o instituție centrală.

Astfel, un contabil din administrația locală poate câștiga 4.000 de lei, în timp ce un coleg dintr-o instituție centrală primește între 7.000 și 8.000 de lei, iar situația nu a fost încă rezolvată.

El a subliniat că va fi necesar ca, în următorul an sau chiar în doi ani, să se identifice soluții pentru astfel de probleme.

„La fel, avem și alte pensii speciale și acelea trebuie reanalizate, gândite, discutate, să vedem cum găsim soluții de echitate socială”, a adăugat el.

Vicepremierul a atras atenția că și pensiile de serviciu pentru alte categorii profesionale, în afară de magistrați, prezintă dezechilibre care necesită o analiză atentă și consultări pentru a identifica soluții care să asigure echitatea socială.

Vicepremierul a explicat că există decizii care trebuie luate și aspecte care trebuie analizate într-un context dificil pentru bugetul României.

El a precizat că nu este vorba de o criză economică propriu-zisă și că economia reală nu este încă afectată, dar a avertizat că situația s-ar putea complica dacă nu se reduc cheltuielile de funcționare din sectorul public, dacă nu se crește eficiența, inclusiv în sănătate, și dacă resursele pentru investiții nu sunt suficiente.

Potrivit lui, economia resimte presiuni generate de mai mulți factori, precum creșterea recentă a impozitelor și taxelor, care a avut un impact imediat, dar care începe să se diminueze.

De asemenea, el a menționat că inflația a fost amplificată de costul energiei, taxe și incertitudinea inerentă deciziilor dificile. Vicepremierul a încheiat asigurând că nu vor mai exista majorări de taxe și impozite și că întregul pachet propus de Ministerul Finanțelor a fost deja adoptat de coaliție.