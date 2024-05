Susan Buckner s-a retras din lumea filmului în anii 1980 pentru a-și crea o familie.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită

Cunoscută pentru rolul ​​majoretei Patty Simcox din comedia muzicală „Grease”, a cărui premieră a avut loc în 1978, Buckner murit în locuința sa din Los Angeles, informează People. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

„Susan a murit liniștită, înconjurată de cei dragi”, potrivit Melissei Berthier, un publicist al familiei. „Lumina pe care a adus-o în fiecare zi ne va lipsi tuturor. Am iubit-o și ne va fi dor de ea”, a spus fiica actriței, Samantha Mansfield, pentru PEOPLE. „Era unică și îmi plăcea să spun că este cea mai bună prietenă a mea”, a adăugat aceasta.

Susan Buckner a devenit Miss Washington în 1971

Născută în 1952, la Seattle, Buckner și-a făcut un nume în lumea concursurilor de Miss, câștigând Miss Washington în 1971, înainte de a reprezenta statul la concursul Miss America în 1972.

Susan Buckner și-a folosit această experiență în industria divertismentului și a devenit una dintre membrele trupei The Golddiggers, un grup muzical exclusiv feminin, prezentat la emisiunea „The Dean Martin Show”.

De asemenea, a avut apariții în „The Mac Davis Show”, „Sonny and Cher” și „The Brady Bunch Variety Hour”.

„Grease” va rămâne filmul definitoriu pentru cariera ei

Cu toate acestea, rolul secundar din comedia muzicală „Grease” a fost cel care i-a adus notorietatea în rândul a milioane de americani. Ea a obținut rolul lui Patty Simcox, majoreta exuberantă din liceul fictiv Rydell, rol cu care a cucerit inimile a milioane de americani.

Deși a continuat să joace în anii 1980, „Grease” va rămâne filmul definitoriu pentru cariera sa.

A renunțat la cariera cinematografică pentru a-și crește cei doi copii

După ce a apărut în seriale TV precum „The Love Boat” și „The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries”, și în filmele „Police Academy 6: City Under Siege”, Susan Buckner a renunțat la cariera cinematografică pentru a-și crește cei doi copii.

Ulterior, a regizat spectacole de teatru pentru copii la o școală primară din Florida și a fost instructor de dans la o sală de sport din Coral Gables.

„Grease” a fost lansat pe marile ecrane în vara anului 1978 şi a fost considerat unul dintre filmele cult din istoria cinematografiei. Este o frumoasă poveste de iubire dintre doi tineri din America anilor ’50.

Filmul a avut o nominalizare la Oscar – pentru coloana sonoră, datorită piesei ”Hopelessly Devoted to You” și cinci nominalizări la Globul de Aur, inclusiv pentru cel mai bun film muzical și rolurile interpretate de John Travolta și Olivia Newton-John.

Pentru Olivia Newton John, rolul din „Grease” a fost cel care i-a propulsat cariera muzicală

John Travolta avea 24 de ani când a jucat rolul lui Dany, tânărul licean care o va seduce pe Sandy, studenta din Australia. După „Grease, pentru Travolta a urmat o perioadă lipsită de succese notabile, până la apariția în celebrul „Pulp Fiction”.

Pentru Olivia Newton John, rolul din „Grease” a fost cel care i-a propulsat cariera muzicală, iar cântecele de pe coloana sonoră a filmului au ajuns rapid în fruntea topurilor.

„You’re the One That I Want” sau „Summer Nights” au devenit adevărate hit-uri. Actrița și cântăreața a lansat mai multe albume, a jucat în serialul „Glee”, iar în mai 2017 își anula mai multe concerte din cauza unui cancer de sân care recidivase. A murit în august 2022 la vârsta de 73 de ani, după o luptă de 30 de ani cu cancerul la sân.