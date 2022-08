Doliu în lumea muzicii! Lamont Dozier s-a stins din viață la 81 de ani

Lamont Dozier, un legendar cântăreț al muzicii soul, a murit la onorabila vârstă de 81 de ani. (Muzica soul este un gen muzical originar din Statele Unite ale Americii, ce combină elemente ale muzicii gospel, rhythm și blues.)

Fiul său este cel care a făcut tragicul anunț pe pagina sa de Instagram. „Odihnește-te în pace cerească, tati!”, a scris fiul lui Lamont Dozier pe rețelele sociale, fără a dezvălui cauza morții tatălui său.

Lamont Dozier s-a născut pe data de 16 iunie 1941 și a crescut într-o familie din Detroit, dedicată în întregime muzicii. Acesta a triumfat ca artist în anii 60, când și-a unit forțele cu frații Brian și Eddie Holland la Motown Records. Acolo au scris hituri precum „Where Did Our Love Go” și „Stop! In The Name of Love” pentru The Supremes. Trio-ul a continuat să înregistreze hituri pentru The Miracles, The Four Tops și Marvin Gaye. El și frații Holland au fost onorați prin înscrierea numelor lor pe legendarul Hollywood Walk of Fame și Rock and Roll Hall of Fame în anii 90, relatează coditianul francez Le Figaro.

„A fost ca și cum aș fi câștigat la loterie de fiecare dată”, povestea râzând Lamont Dozier în autobiografia sa din 2019.

După ce a părăsit Motown și a renunțat la colaborarea cu frații Holland în anii 70, Lamont Dozier a urmat o carieră solo, extinzându-și gama de cântece alături de megastarul pop-rock Phil Collins. Melodia „Two Hearts” a câștigat un Glob de Aur și un Grammy.

Olivia Newton-John a încetat din viaţă la 73 de ani. A suferit enorm din cauza cancerului la sân

Aceasta nu este singura pierdere pe care o suferă lumea muzicii. Recent, o mare actrită şi cântăreaţă a murit. Ea a făcut carieră în anii 70 şi 80, iar numele ei se leagă de filme şi melodii care au milioane de fani în lumea întreagă.

Este vorba despre Olivia Newton-John. Aceasta s-a stins din viaţă la vârsta de 73 de ani. Ea a murit luni dimineaţă, la domiciliul său din California. Era înconjurată de familie şi de prieteni.

Olivia Newton-John a reuşit de două ori sâ învingă cancerul la sân, însă diagnosticul crunt a venit din nou în 2017. Anunţul privind moartea celebrei artiste a fost făcut de către soţul acesteia, John Easterling, pe pagina ei de Facebook.