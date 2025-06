Marise Wipani, vedeta din serialul Hercule, a murit pe 9 iunie, ziua în care ar fi împlinit 61 de ani, conform unei postări de pe pagina sa de Facebook. Nu a fost precizată cauza decesului, potrivit eonline.com.

Doliu în lumea filmului. Postarea menționa că actrița născută în Noua Zeelandă era „înconjurată de familie și prieteni” în momentul decesului și includea un mesaj în care era citată o frază din filmul din ”Driving Miss Daisy”, din 1989: „Am scăpat de acest înveliș muritor. La revedere, la revedere”.

Marise Wipani a intrat în lumina reflectoarelor la concursul Miss Noua Zeelandă

Marise Wipani a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor când a concurat la concursul Miss Noua Zeelandă, în 1983. Deși a terminat pe locul doi, declara ulterior că s-a simțit fericită că a fost învinsă de Lorraine Downes, care a câștigat apoi competiția Miss Univers,.

„Ar fi fost cel mai mare coșmar al meu”, declara ea într-un interviu din iunie 2011 acordat The New Zealand Herald. „Am evitat un glonț… Serios, pur și simplu nu e pe gustul meu”, spunea ea.

De acolo, Marise Wipani a urmat o carieră în actorie, interpretând inițial diverse personaje în emisiunea ”The Billy T. James Show”.

Rolul care a propulsat-o pe Marise Wipani

După ce și-a făcut debutul în lungmetraj cu rolul din ”Came a Hot Friday”, a obținut roluri în filmele TV ”Mark II” și ”Hercules in the Maze of the Minotaur”, acesta din urmă propulsând-o în rolul din serialul ”Hercules: The Legendary Journeys”.

După ce a preluat alte roluri pe micul ecran în „Soldier Soldier” și „Shortland Street”, Wipani a adoptat un stil de viață normal, lucrând la o cafenea locală, conform Herald. Deși a continuat să apară în producții TV ocazionale, a recunoscut că a regretat modul în care și-a gestionat finanțele la începutul carierei.

„Mi-aș fi dorit să fiu bogată și să fi ascultat când oamenii mă sfătuiau să economisesc banii”, spunea ea în interviu. „Dar am zis: «Da, da, da» și apoi nu am făcut nimic.”

Prietenii lui Marise au postat comentarii în mediul online pentru a-și exprima durerea.

”Marise a fost o minunată persoană. Eram foarte bune prietene la începutul anilor ’90. Era cea mai bună ființă și inima mea este alături de prietenii și familia ei”, a scris cineva.

”Una dintre cele mai bune actrițe… ne va fi dor de tine”