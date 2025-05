Un incident de o violență tulburătoare a avut loc vineri seară, în jurul orei 18:00, pe peronul 13/14 al Gării Centrale din Hamburg. Cel puțin 13 persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică, după ce o femeie a atacat pasagerii cu un cuțit.

Suspectul a fost reținut de forțele de ordine, iar autoritățile germane au lansat o anchetă de amploare pentru a stabili circumstanțele și motivațiile actului.

Poliția din Hamburg a anunțat că suspecta, o femeie a cărei identitate nu a fost încă dezvăluită, se află în custodia autorităților. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză, luând în considerare atât posibile cauze psihologice, cât și alte motivații. Până în acest moment, nu există indicii clare privind un eventual caracter terorist al atacului.

A woman has been arrested in Germany following a knife attack that left twelve people injured. The incident occurred at Hamburg Central Station on Friday evening.

The Hamburg police announced a „major police operation” was underway at the station via a post on the social media… pic.twitter.com/ruAIDf3mFp

— Hespress English (@HespressEnglish) May 23, 2025