Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Dacă ne referim la un succes de business, sunt foarte mândră de un produs inovator pe care l-am lansat în urmă cu 20 de ani și care este de mult timp leader în categoria sa. Dacă ne referim la carieră, rolul de country manager Nestlé România, pe care îl am în acest moment a fost pentru mine aspirational, iar acum este mai mult decât onorant să pot reprezenta și conduce o echipă performantă și profesionistă așa cum este echipa Nestlé România. Iar în ultimul an, consider un succes menținerea cu consecvență a performanței noastre ca echipă și a încrederii consumatorilor și partenerilor.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

Strategia noastră este definită pe termen mediu și lung, dar, ca și până acum, vom da dovadă de flexibilitate și ne vom adapta la realitatea trăită, poate pe alocuri diferită comparativ cu previziunile inițiale. Pilonii de creștere vor fi în continuare brandurile și produsele preferate de consumatori, inovația, digitalizarea și echipa excepțională Nestlé România. Ne dorim să continuăm acest drum, creând din ce în ce mai multă valoare și făcând bine în societate, ca o forță a binelui.

Pe de altă parte, printre proiectele susținute an de an de Nestlé România se numără programul educațional „Traista cu sănătate – Educație pentru un stil de viață sănătos” organizat de Fundația Tradiții Sănătoase și care a înregistrat rezultate remarcabile în ceea ce privește îmbunătățirea obiceiurilor alimentare ale copiilor din școlile care participă la acest proiect. De asemenea, cele trei programe educaționale „Și eu trăiesc sănătos – SETS!”, Planeta Albastră Contează pe Tine – PACT și PURINA Pet School, derulate prin Fundația PRAIS în ultimii 14 ani, au ajuns în 440 școli din 35 de județe și 280 de localități urbane și rurale.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Multe dintre schimbările de poziție pot fi considerate puncte de inflexiune, având în vedere că am trăit experiențe noi în diverse departamente ale companiei, am avut ocazia să lucrez și în alte țări în cadrul companiei și în general am fost întotdeauna deschisă la nou, indiferent de provocări.

Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

În primul rând, portofoliul nostru conține multe branduri, în multe categorii de produse și asta ne oferă șansa unică de a fi alături de consumatori în toate momentele vieții, răspunzând multor nevoi și aducând satisfacție întregii familii. Putem afirma că portofoliul Nestlé este unul pentru întreaga familie. Însoțim consumatorii de-a lungul unei zile, de la mic dejun la cină, atât familia cât și prietenii noștri blănoși. Suntem alături de consumatori și cumpărători acasă, în afara casei, în magazine, dar și în online.

Un alt element cheie în strategia noastră este inovația. Inovația a fost întotdeauna motorul de creștere al Nestlé România. Consumatorii români sunt foarte deschiși la nou, la a încerca ceva diferit, la a adopta obiceiuri noi de consum și de viață. Societatea a evoluat, consumatorii au evoluat și sunt mai preocupați de o nutriție echilibrată și un stil de viață mai sănătos. Și aici putem noi să ajutăm, atât prin educația legată de nutriția echilibrată, cât și prin produsele pe care le oferim.

Unde vedeți organizația pe care o conduceți sau din care faceți parte peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Obiectivul nostru este de a avea, ca și până acum, o creștere sănătoasă de la an la an, prin asta înțelegând o creștere sustenabilă profitabilă, provenită din competitivitate, productivitate și eficiență. O astfel de abordare și rezultat atestă că business-ul este viabil și de succes pe termen lung și aduce beneficii atât societății românești la care contribuim, precum și companiei.

În ceea ce mă privește, următorii 10 ani sunt despre dezvoltare personală și profesională continuă, dar mai ales despre contribuție, atât la progresul companiei, cât și la formarea generației viitoare de leaderi.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră: emoție și sentimente sau pragmatism?

Cred că cele două nu se exclud, ci, dimpotrivă, se completează. Implicarea, dedicarea, ambiția, grija sunt toate sentimente esențiale într-o echipă pentru a obține rezultate și a atinge obiectivele propuse.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic ?

Ziua mea de lucru începe dimineața devreme cu o cană de cafea NESCAFÉ, În fiecare zi. Continuă cu întâlniri, telefoane, email-uri, analiză a ceea ce se întâmplă în economie, în mediul de business. Destul de des dau curs invitațiilor la diverse evenimente și particip la întâlniri în asociațiile unde suntem membri activi. Cel mai bine petrecut timp al zilei este acela când vorbesc cu oamenii, la birou sau în afara lui, față în față sau online.

Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Îmi plac filmele clasice, îmi place să citesc și îmi place să călătoresc, iar din fiecare țară vizitată am învățat câte ceva nou care m-a ajutat ulterior.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

Consider că succesul este o chestiune de interpretare personală. Cred că, în primul rând, trebuie să vrei să te dezvolți, să crești ca persoană și să folosești fiecare etapă pentru a învăța și a trăi experiențe noi, ceea ce te ajută să progresezi.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Atât în business, cât și în viața personală, sunt un om consecvent, cu grijă față de oameni, resilient și orientat spre soluții și rezultate.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

“Where there is a will, there is a way!” – Atunci când este voință, există o soluție! – aceasta mă definește atât pe plan profesional, cât și personal. Este modul meu optimist și pozitiv de a aborda lucrurile, plecând de la dorința reală de a face ceva, de a progresa, de a rezolva orice situație apărută, de a depăși obstacole. Schimbarea paradigmei din ‚nu se poate!’ în aceea de ‚cum se poate?’, face diferența. De aceea, cred cu tărie că dacă există voința, orice este posibil.