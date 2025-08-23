Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat disponibilitatea aplicației informatice EPIDS, destinată acordării voucherelor de energie. Platforma a fost dezvoltată la solicitarea Ministerului Muncii și Ministerului Energiei, conform cerințelor operaționale stabilite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

EPIDS este accesibilă online, la adresa https://epids.mmuncii.ro, și permite depunerea cererilor de sprijin financiar direct de către titular sau printr-o persoană desemnată. Lansarea oficială a avut loc miercuri, 20 august 2025, marcând un pas important în digitalizarea serviciilor sociale.

Echipa STS a dezvoltat aplicația cu accent pe performanță, securitate cibernetică și protecția datelor personale. Sistemul este interconectat cu bazele de date ale autorităților publice prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 35/2025, asigurând un proces automatizat de verificare și validare a cererilor.

Un avantaj major al platformei este accesibilitatea multiplă. Utilizatorii pot intra în aplicație de pe computer, laptop, smartphone sau tabletă, fără a fi necesară instalarea unui software suplimentar. Această flexibilitate crește gradul de utilizare și simplifică procesul pentru toate categoriile de beneficiari.

Prin intermediul EPIDS, cererile pentru obținerea voucherelor de energie se depun o singură dată. Ulterior, eligibilitatea este verificată automat pentru fiecare lună în parte, pe baza informațiilor actualizate din bazele de date.

Beneficiarii nu vor primi un tichet tipărit, întrucât datele sunt transferate direct în sistemul electronic al Poștei Române. Astfel, plata facturilor de energie se face simplu și rapid, utilizând sprijinul financiar fără alte formalități suplimentare.

Această integrare elimină birocrația și reduce timpii de procesare, facilitând accesul cetățenilor la ajutorul guvernamental.

Pentru persoanele care întâmpină dificultăți, a fost pus la dispoziție un call center, la numărul 0219309, unde se poate obține asistență directă. De asemenea, problemele tehnice sau solicitările pot fi trimise la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro.

Toate mesajele sunt gestionate printr-un sistem de tip ticketing, ceea ce permite transmiterea rapidă către echipele tehnice de implementare și rezolvarea într-un timp rezonabil a fiecărei situații raportate.