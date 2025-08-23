Un avertisment lansat la București a readus în atenție schimbările majore din arhitectura de putere globală și modul în care acestea influențează direct securitatea regiunii Mării Negre.

„Lucrurile stau mult mai rău decât ne-am fi putut imagina. După Alaska, întâlnirea Trump – Putin, noi am sperat că totuși se va face pace, ceea ce e de dorit, mai ales pentru România: ca să-i ținem pe ruși la aproape 1000 km distanță de granițele noastre. Putin nu vrea pace în realitate! El dorește să-și atingă obiectivul, anume cucerirea întregului litoral al Mării Negre aparținând Ucrainei și întinderea Federației Ruse până la gurile Dunării, graniță cu România. Desigur, desertul este Republica Moldova, să nu ne băgăm degetele în ochi. Și așa Republica Moldova e atacată hibrid, pentru că în septembrie au alegeri parlamentare și pro-rușii se pare că sunt destul de în față față de europeni. Trump a rămas șocat că după toate ofertele și primirea fastuoasă, Putin nu dă curs acestor lucruri. S-a schimbat ordinea politică mondială, în sensul în care ea se bazează pe forță. Dacă acceptăm ca teritoriile ocupate cu forța de Rusia să devină Rusia, avem o nouă ordine politică mondială. De aici încolo guvernează cine e mai puternic. Putin dorește să ocupe cea mai mare parte din Ucraina și și-a dat seama de asta și Trump și vedeți că amenință că în 2 săptămâni schimbă foaia. Cu sancțiunile economice nu faci nimic cu Rusia, că s-a dovedit că China ține Rusia în viață, dar cu armament sofisticat livrat Ucrainei ca să lovească Moscova, cu asta mai poți schimba din lucruri”, a adăugat Chirieac, în direct la România TV.

În acest context, ochii rămân ațintiți asupra următoarelor două săptămâni, termenul avansat de Donald Trump, care ar putea decide dacă războiul intră pe calea negocierilor sau dacă intrăm într-o nouă fază a confruntării globale.