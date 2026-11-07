Alertă de inundații transmisă din greșeală în Brăila și Galați. ISU anunță o eroare informatică

Locuitorii din județele Brăila și Galați au primit sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de avertizare privind o deversare controlată de apă de la Barajul Reconstrucția, situat pe râul Bistrița, în județul Neamț. Inspectoratele pentru Situații de Urgență au precizat că mesajul a ajuns în cele două județe din cauza unei erori informatice. Autoritățile din Galați au transmis că nu există o situație de urgență la nivelul județului.

Un mesaj privind deversarea controlată a apei din Barajul Reconstrucția, aflat în zona acumulării Piatra Neamț, a fost transmis sâmbătă, în jurul orei 16:00, către populația din județele Brăila și Galați.

Avertizarea a fost distribuită prin sistemul de înștiințare și alarmare la inundații, însă autoritățile au explicat ulterior că transmiterea acesteia către cele două județe a fost accidentală.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a precizat că problema a fost provocată de o eroare de soft a sistemului de alarmare pentru râul Siret, care funcționează și pe teritoriul județului.

„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Instituția a explicat că autoritățile locale și locuitorii din zonele aflate în albia majoră a râului Siret vor fi informați operativ atunci când vor exista deversări controlate care necesită măsuri de autoprotecție.

La scurt timp după transmiterea avertizării, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a venit cu precizări pentru populație.

Reprezentanții instituției au confirmat că mesajul privind deversarea de apă de la Barajul Reconstrucția a ajuns și în județul Galați ca urmare a aceleiași erori informatice.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, a transmis ISU Galați.

Prin urmare, locuitorii județului Galați nu trebuie să ia măsuri suplimentare în urma avertizării primite.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, informația privind deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucția a fost transmisă de Hidroelectrica.

Operațiunea a fost anunțată pentru sâmbătă, 7 noiembrie, începând cu ora 16:00.

ISU Neamț a precizat că mesajul referitor la această operațiune a fost transmis de operatorul economic.