Furnizorul de apă a rămas fără autorizație. Un oraș și patru comune riscă să rămână fără apă
SURSA FOTO: Dreamstime - Probleme cu apa potabilă
Furnizorul de apă care deservește municipiul Slobozia și alte patru comune din județul Ialomița a rămas fără autorizație. Autoritățile analizează declararea stării de alertă și caută soluții pentru continuarea alimentării populației. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat pentru a stabili în ce condiții va fi distribuită apa către locuitorii din zonele afectate.
Furnizorul de apă a rămas fără autorizație, iar autoritățile caută soluții pentru populație
Furnizorul de apă din Slobozia se află într-o situație fără precedent, care afectează și alte patru comune din județul Ialomița. Autoritățile iau în calcul declararea stării de alertă, după suspendarea autorizației operatorului local.
Măsura ar putea pune în pericol continuitatea alimentării cu apă a populației. Reprezentanții instituțiilor implicate încearcă să stabilească o soluție prin care locuitorii să beneficieze în continuare de acest serviciu esențial.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență decide cum va fi distribuită apa
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat la ora 14:00 pentru a analiza situația din Slobozia și din cele patru comune afectate. În cadrul ședinței, autoritățile urmează să decidă în ce condiții va putea fi livrată apa către populație după suspendarea autorizației operatorului.
Este pentru prima dată când activitatea unui furnizor de apă din zonă ajunge în această situație. Deși alimentarea nu a fost întreruptă, mai mulți locuitori reclamă faptul că apa conține impurități și are un miros metalic.
Garda de Mediu a constatat depășiri ale concentrației de amoniu de până la 72 de ori
Neregulile semnalate de Garda de Mediu vizează atât deversarea apelor menajere în râul Ialomița, cât și modul în care operatorul a realizat tratarea acestora. Potrivit constatărilor instituției, furnizorul nu ar fi respectat parametrii obligatorii de tratare a apei.
Verificările au indicat depășiri grave ale limitelor admise pentru amoniu. În anumite cazuri, concentrația înregistrată a fost de 72 de ori mai mare decât valoarea considerată normală.
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