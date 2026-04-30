Rămâi fără curent sau apă pe neașteptate? În cazul energiei electrice, distribuția și furnizarea sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Operatorii de distribuție au obligația de a asigura continuitatea serviciului și de a interveni în caz de avarie într-un termen rezonabil.

Dacă este vorba despre lucrări programate sau intervenții planificate, consumatorii trebuie informați din timp, prin canalele oficiale ale companiei: site, afișaj la scară, mesaje transmise prin administrațiile locale sau alte metode folosite de operator.

Atunci când curentul se întrerupe fără notificare, situația poate avea mai multe cauze. De cele mai multe ori este vorba despre avarii accidentale, defecțiuni tehnice, incendii la transformatoare, condiții meteo severe sau incidente produse de terți. În aceste cazuri, compania nu este obligată să anunțe înainte, deoarece problema apare brusc, însă are obligația să comunice ulterior cauza estimată și durata remedierii, în măsura în care informațiile sunt disponibile.

Consumatorii au dreptul să sesizeze operatorul imediat ce observă lipsa energiei electrice. Companiile de distribuție au call-center-uri dedicate și linii de avarii disponibile non-stop. Dacă întreruperea afectează doar o locuință sau un singur bloc, problema poate fi una internă, iar proprietarii trebuie să verifice și instalația proprie sau tabloul electric. Dacă afectează întreaga zonă, răspunderea revine, de regulă, operatorului de distribuție.

Un aspect important îl reprezintă despăgubirile pentru aparatura stricată din cauza variațiilor de tensiune sau a întreruperilor urmate de reveniri bruște. Frigiderele, centralele termice, televizoarele sau calculatoarele pot fi afectate de astfel de incidente. În anumite condiții, consumatorii pot solicita despăgubiri. De regulă, este necesară depunerea unei cereri, prezentarea documentelor de achiziție, constatarea defecțiunii într-un service autorizat și dovada legăturii dintre incident și defectarea aparatului. Fiecare operator are o procedură proprie, iar cererea trebuie făcută într-un termen stabilit de regulament.

În privința apei potabile, situația este similară. Operatorii regionali sau locali de apă-canal au obligația să asigure furnizarea serviciului și să informeze populația atunci când există lucrări programate, intervenții la conducte, spălări de rețea sau alte operațiuni care necesită oprirea apei. De regulă, notificările se fac prin site-ul companiei, comunicate de presă, rețele sociale sau afișe în zonele afectate.

Dacă apa se oprește fără notificare, cauza poate fi o avarie la rețea, o conductă spartă, o pană de curent care afectează stațiile de pompare sau alte probleme tehnice urgente. În astfel de cazuri, operatorul trebuie să intervină cât mai rapid și să comunice public durata estimată a remedierii. Consumatorii au dreptul să solicite informații clare privind zona afectată și timpul aproximativ până la reluarea alimentării.

Întreruperile dese sau prelungite pot ridica probleme suplimentare. Dacă lipsa apei durează multe ore sau zile, autoritățile locale și operatorii pot fi obligați să asigure surse alternative, cum ar fi cisterne mobile, mai ales în zonele dens populate. În cazul energiei electrice, instituțiile esențiale precum spitalele sau alte servicii critice au, în mod normal, sisteme proprii de rezervă.

Românii care consideră că drepturile le-au fost încălcate au mai multe variante de acțiune. Primul pas este reclamația directă către compania de utilități, în scris, cu număr de înregistrare. Este recomandat ca sesizarea să conțină data, ora întreruperii, adresa exactă, durata aproximativă și eventualele pagube produse. Dacă răspunsul nu este satisfăcător, consumatorii se pot adresa autorităților competente de reglementare sau instituțiilor pentru protecția consumatorilor, în funcție de natura problemei.

De asemenea, asociațiile de proprietari pot avea un rol important atunci când o întreagă scară sau un cartier este afectat. O sesizare colectivă are, de multe ori, mai multă greutate și poate accelera clarificarea situației. În plus, administratorii blocurilor pot primi mai rapid informații tehnice privind lucrările sau avariile.

Specialiștii recomandă ca populația să își ia și măsuri preventive. Pentru energie electrică, prizele cu protecție la supratensiune sau UPS-urile pot proteja aparatura sensibilă. Pentru apă, este utilă păstrarea unei rezerve minime pentru consum casnic, mai ales în zonele unde avariile apar frecvent.

În concluzie, întreruperile neanunțate de curent sau apă nu înseamnă că cetățenii nu au drepturi. Operatorii au obligații legale privind intervenția, informarea și, în anumite situații, acordarea de despăgubiri. Consumatorii trebuie să documenteze incidentele, să depună reclamații și să ceară explicații atunci când serviciile esențiale sunt afectate. În multe cazuri, o sesizare făcută corect și rapid poate face diferența între o simplă nemulțumire și rezolvarea concretă a problemei.