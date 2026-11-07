Banca Transilvania a stabilit un nou record de Black Friday. Peste 12 milioane de tranzacții și aproape 1.200 de operațiuni pe secundă

Banca Transilvania a înregistrat un record de peste 12 milioane de tranzacții într-o singură zi, pe 6 noiembrie 2026, cu ocazia Black Friday. Volumul operațiunilor a fost cu 10% mai mare decât cel din ediția de anul trecut și a atins un vârf de aproape 1.200 de tranzacții pe secundă, demonstrând capacitatea infrastructurii bancare de a gestiona un număr foarte mare de plăți într-un interval scurt.

Tranzacțiile au fost realizate prin intermediul cardurilor, aplicațiilor, platformelor de comerț electronic, terminalelor POS și bancomatelor. Activitatea intensă din această zi a generat noi maxime pentru instituția bancară, atât în ceea ce privește numărul operațiunilor, cât și valoarea plăților și cumpărăturilor.

Potrivit datelor comunicate de bancă, au fost procesate peste 12 milioane de tranzacții pe parcursul zilei de 6 noiembrie, cu 10% mai multe decât de Black Friday 2025. În cel mai aglomerat moment, infrastructura băncii a gestionat aproape 1.200 de tranzacții pe secundă.

Ritmul ridicat al plăților s-a menținut timp de mai multe ore. Astfel, banca a procesat peste 600.000 de tranzacții pe oră, timp de 13 ore consecutive, în intervalul 7:00-20:00.

Cea mai intensă perioadă a fost înregistrată între orele 8:00 și 9:00, interval denumit ora de aur a zilei. În această singură oră au fost realizate aproape un milion de tranzacții.

Creșteri importante au fost consemnate și în ceea ce privește valoarea cumpărăturilor și a plăților efectuate prin serviciile și produsele băncii.

Valoarea cumpărăturilor în rate realizate cu cardurile STAR a crescut cu 19% față de Black Friday 2025. Aceeași creștere, de 19%, a fost înregistrată și în cazul valorii plăților efectuate prin opțiunea Pay with BT Pay.

De asemenea, valoarea totală a plăților realizate cu puncte STAR la terminalele POS a fost cu 18% mai mare comparativ cu ediția de anul trecut.

Black Friday a generat un volum ridicat de cumpărături nu doar în rândul clienților din România, ci și al românilor stabiliți în străinătate, care au profitat de ofertele magazinelor din țară.

Cele mai mari achiziții realizate cu cardurile Băncii Transilvania pe teritoriul României au fost înregistrate în categoriile auto și bijuterii.

În cazul românilor din diaspora, interesul s-a concentrat în special asupra cumpărăturilor online. Aceștia au achiziționat mai ales produse pentru casă, electrocasnice și materiale de construcții, conectând astfel piața de comerț electronic din România cu românii aflați în străinătate.

Datele băncii arată și categoriile de vârstă care au realizat cele mai multe cumpărături în această perioadă. Cei mai activi au fost clienții cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, urmați de cei din categoria 25-34 de ani.

Rezultatele Black Friday din 6 noiembrie 2026 au stabilit astfel noi recorduri pentru Banca Transilvania, atât prin numărul total de tranzacții procesate într-o singură zi, cât și prin ritmul operațiunilor și creșterea valorii plăților realizate cu produsele și serviciile sale.