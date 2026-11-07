Comenzile de Black Friday au depășit pragul de un miliard de lei la eMAG. Ce au cumpărat românii și care au fost cele mai căutate produse

Black Friday 2026 a înregistrat rezultate record la eMAG, unde valoarea totală a comenzilor a depășit 1,041 miliarde de lei. Peste 714.000 de clienți au comandat mai mult de 4,1 milioane de produse într-o singură zi, cu aproximativ 600.000 de produse și 17% mai multe decât la ediția precedentă. Evenimentul a adus creșteri importante și pentru comercianții din Marketplace, în timp ce cumpărăturile de zi cu zi, asigurările RCA și produsele din numeroase alte categorii au contribuit la depășirea pragului de un miliard de lei.

Cea de-a 16-a ediție de Black Friday organizată de eMAG a avut loc în 2026 și a generat comenzi în valoare de peste 1,041 miliarde de lei, cu 55 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. În total, 714.000 de clienți au plasat comenzi pentru peste 4,1 milioane de produse, cu aproximativ 17% mai multe decât la ediția precedentă.

Pe lângă produsele tradiționale de Black Friday, precum electronicele și electrocasnicele, românii au cumpărat în număr mare și produse de consum zilnic. În coșurile clienților au ajuns articole de îngrijire personală și a locuinței, cafea, băuturi, suplimente alimentare și vitamine.

Ediția din acest an a adus rezultate record și pentru comercianții parteneri din eMAG Marketplace. Cei peste 15.500 de selleri care au participat la campanie au vândut cu 40% mai multe produse comparativ cu ediția precedentă.

Interesul românilor pentru eveniment fusese evidențiat și de studiile realizate înainte de Black Friday, iar rezultatele au confirmat că oamenii s-au pregătit mai atent pentru cumpărături.

În intervalul de luni până joi, înaintea evenimentului, clienții eMAG au adăugat la secțiunea Favorite cu aproape jumătate de milion de produse mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aceștia și-au pregătit din timp listele de cumpărături pentru a putea profita de ofertele disponibile de Black Friday, promovate ca fiind la cele mai mici prețuri din an.

Campania a atras și cumpărători noi. Peste 35.000 de persoane au făcut prima comandă pe platforma eMAG în cadrul ediției din 2026.

Tudor Manea, CEO eMAG, a explicat că rezultatele reflectă oferta pregătită pentru nevoile și așteptările clienților. Potrivit acestuia, pe lângă electronicele și electrocasnicele cumpărate cu discount, românii au comandat un număr mare de produse diverse, destinate utilizării zilnice. Acest comportament arată că achizițiile online au devenit o modalitate obișnuită prin care oamenii își procură produsele de care au nevoie.

Reprezentantul companiei a evidențiat contribuția cumpărăturilor de zi cu zi și a asigurărilor RCA la depășirea pragului de un miliard de lei, alături de achizițiile tradiționale specifice evenimentului.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, iar rezultatele zilei ne arată că am pregătit o ofertă care a răspuns nevoilor și așteptărilor clienților. Clienții au cumpărat produsele electronice și electrocasnice la discount și, surprinzător, au pus în coșul de cumpărături un număr mare de produse diverse de utilizare zilnică, ceea ce arată că oamenii s-au obișnuit să cumpere online tot ce au nevoie. Cumpărăturile de zi cu zi și asigurările RCA au contribuit semnificativ la depășirea pragului de un miliard, pe lângă achizițiile tradiționale de Black Friday”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Printre cele mai importante rezultate ale ediției din acest an se numără comenzile pentru bilete la festivalurile de muzică. Clienții au cumpărat 39.600 de bilete pentru Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle, de peste patru ori mai multe decât în anul precedent.

Unul dintre momentele campaniei a fost vânzarea biletelor la „Beach, Please!”. Stocul de 350 de bilete disponibile la prețul de un leu, redus de la 712 lei, s-a epuizat în numai 22 de secunde.

Produsele de consum zilnic au avut, de asemenea, o pondere importantă în comenzile plasate într-o singură zi. Românii au cumpărat 322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie.

Mai multe categorii au înregistrat creșteri importante față de ediția precedentă. Alimentele neperisabile au avut un avans de 67,4%, iar consumabilele medicale au crescut cu 52,8%.

Produsele de îngrijire și înfrumusețare au înregistrat o creștere de 26,6%, produsele de igienă au avansat cu 25,6%, iar suplimentele alimentare au avut un plus de 23,8%.

O altă categorie care a atras un interes semnificativ a fost cea a asigurărilor RCA. Clienții au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut, ceea ce înseamnă o creștere de cinci ori a volumului comenzilor pentru aceste servicii.

Un factor care a contribuit la această evoluție a fost posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero.

În categoria produselor speciale, clienții au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât în anul precedent.

Totodată, au fost achiziționate 1.489 de pachete turistice și au fost plasate 10.936 de comenzi în categoria sănătate.

Românii au comandat și automobile. În total, au fost înregistrate 36 de comenzi pentru mașini, cu 33% mai multe decât la ediția precedentă.

În cadrul evenimentului, clienții au primit și premii în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Acestea au fost acordate celor care au acceptat provocările primite pe parcursul zilei în hub-ul personalizat, activ în contul fiecărui utilizator eMAG.

Modalitățile de plată au reprezentat un alt aspect important al ediției Black Friday 2026. Una din trei comenzi a fost achitată prin plata în rate fără dobândă.

Plățile cu cardul au continuat să câștige teren, ajungând să reprezinte 86,80% din totalul comenzilor plasate în cadrul evenimentului. Ponderea este cu 10% mai mare decât cea înregistrată anul trecut.

Clienții Genius s-au numărat și în acest an printre cei mai activi cumpărători. Aceștia au comandat, în medie, 7,2 produse într-un coș de cumpărături și au cheltuit 1.612 lei per client.

Livrarea la locker a continuat să fie una dintre opțiunile preferate de cumpărători. În localitățile în care această variantă a fost disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost plasate cu livrare la locker.

Prima comandă de Black Friday a ajuns la un easybox chiar în ziua evenimentului, la ora 13:41.

O premieră a ediției din 2026 a fost posibilitatea ridicării anumitor produse eligibile direct din depozitul eMAG. Mai mulți clienți au ales această variantă, inclusiv în weekendul în care a avut loc campania.

În ceea ce privește valoarea medie a comenzilor, județul Dolj s-a aflat din nou în fruntea clasamentului, la fel ca în ediția precedentă. Locuitorii din acest județ au cheltuit, în medie, peste 1.500 de lei per client.

Pe următoarele poziții s-au situat județele Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu, unde valoarea medie a comenzilor a depășit 1.400 de lei per client.

Potrivit datelor prezentate de eMAG, cele mai multe comenzi au fost înregistrate în categoria cosmeticelor, suplimentelor și produselor de îngrijire personală, cu 1.088.656 de produse.

Pe următoarele poziții s-au aflat băuturile, produsele de băcănie, articolele pentru animale de companie și produsele de curățenie, cu 913.823 de produse, respectiv jucăriile și articolele pentru copii, cu 395.332 de produse.

Clasamentul complet al categoriilor de produse comandate este următorul:

Cosmetice, suplimente și îngrijire personală: 1.088.656 de produse;

Băuturi, băcănie, petshop și curățenie: 913.823 de produse;

Jucării și articole pentru copii: 395.332 de produse;

Mobilă și casă: 198.557 de produse;

Electrocasnice mici: 165.563 de produse;

Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți: 135.038 de produse;

Telefoane, tablete, wearables și căști: 133.493 de produse;

Fashion și sport: 117.903 produse;

Electrocasnice mari: 100.077 de produse;

TV, audio-video și gaming: 86.000 de produse.

Dolj ocupă primul loc în clasamentul județelor după valoarea medie a comenzilor per client, cu 1.501 lei. Ilfov se află pe poziția a doua, cu 1.496 de lei, urmat de Constanța, cu 1.467 de lei.

Prahova ocupă locul al patrulea, cu o valoare medie de 1.442 de lei per client, iar Giurgiu încheie clasamentul primelor cinci județe, cu 1.435 de lei.

Clasamentul complet este:

Dolj: 1.501 lei;

Ilfov: 1.496 de lei;

Constanța: 1.467 de lei;

Prahova: 1.442 de lei;

Giurgiu: 1.435 de lei.

Rezultatele celei de-a 16-a ediții de Black Friday de la eMAG arată că evenimentul a depășit zona cumpărăturilor tradiționale de electronice și electrocasnice. Produsele de consum zilnic, serviciile, asigurările, biletele la festivaluri și pachetele turistice au contribuit la valoarea totală de peste 1,041 miliarde de lei înregistrată într-o singură zi.