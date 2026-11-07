Românii par să-și fi schimbat prioritățile de Black Friday. Căutările după ajutoare financiare au depășit interesul pentru reduceri

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra schimbării comportamentului românilor în perioada Black Friday 2026. Potrivit unei analize realizate pe baza statisticilor Google Trends, interesul pentru evenimentul de shopping a fost mult mai redus față de anul trecut, iar căutările după ajutoare financiare au depășit căutările după Black Friday.

Radu Georgescu a explicat că urmărește săptămânal statisticile Google Trends pentru a observa ce informații caută oamenii din România și din alte țări pe internet. În opinia sa, aceste date sunt mai relevante decât rapoartele oficiale pentru înțelegerea preocupărilor populației.

Analizând căutările efectuate de români în ultimele 48 de ore, economistul se aștepta ca Black Friday să fie principalul subiect de interes, având în vedere perioada în care au fost realizate căutările. Rezultatele au fost însă diferite de așteptările sale.

Potrivit datelor prezentate de Radu Georgescu pe Facebook, interesul românilor pentru Black Friday a scăzut considerabil față de anul trecut. Economistul a remarcat că, probabil pentru prima dată în aproximativ zece ani, într-o zi de Black Friday, acest subiect nu s-a aflat pe primul loc în preferințele de căutare ale românilor.

Mai exact, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 120.000 de căutări pentru Black Friday, în timp ce anul acesta numărul a ajuns la numai 20.000.

Astfel, volumul căutărilor a scăzut cu aproximativ 100.000, ceea ce reprezintă o diminuare de circa 83,3% față de anul precedent.

În analiza sa, economistul a evidențiat și faptul că alte subiecte au depășit Black Friday în clasamentul căutărilor efectuate de români.

„Eu mă uit săptămânal pe Google Trends să văd ce caută oamenii din România și din lume pe Google. Aceste statistici sunt mult mai relevante decât orice raport oficial. Azi m-am uitat ce au căutat românii în ultimele 48 de ore. Eram convins că au căutat cel mai mult după Black Friday. Surpriză! Pentru prima dată, probabil, după 10 ani, într-o zi de Black Friday românii nu au cautat cel mai mult după Black Friday. De fapt, au cautat mult mai puțin fata de anii trecuti. Anul trecut au fost 120.000 de căutări după Black Friday. Anul acesta, doar 20.000”, a scris acesta pe Facebook.

Conform observațiilor prezentate de Radu Georgescu, printre subiectele care au generat mai mult interes decât Black Friday s-au numărat pariurile sportive asociate unor meciuri de fotbal.

Este vorba despre partidele Pitești – Dinamo, UTA – Petrolul și Craiova – Egnatia.

Aceste căutări au depășit interesul pentru evenimentul comercial, potrivit comparației realizate de economist pe baza Google Trends.

Un alt aspect evidențiat de Radu Georgescu este legat de interesul crescut pentru sprijinul financiar. Economistul consideră că unul dintre semnele unei crize economice într-o țară este reprezentat de situația în care oamenii ajung să caute pe internet informații despre ajutoare financiare și gratuități.

În cazul României, analiza căutărilor din ziua precedentă a indicat că expresia „ajutor financiar” a generat mai mult interes decât Black Friday.

„Peste Black Friday sunt căutările după pariuri sportive de la meciurile: Pitești – Dinamo, UTA – Petrolul și Craiova – Egnatia. Criza economică dintr-o țară este atunci când oamenii caută pe internet după ajutoare financiare și gratuități. Ieri, oamenii din România au căutat mai mult după „ajutor financiar” decât după Black Friday. Să fie economie!”, a conchis economistul.

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