Cât costă murăturile făcute în noiembrie. Merită să le pregătești acasă sau este mai ieftin să le cumperi din supermarket?

Luna noiembrie este una dintre cele mai importante perioade pentru pregătirea cămării înainte de venirea iernii. Dacă gemurile de caise și compoturile de vișine au fost pregătite în timpul verii, acum este momentul pentru varza murată la butoi, gogonelele în saramură, conopida și gogoșarii puși la borcan.

Pentru multe familii din România, pregătirea murăturilor este o tradiție înainte de sărbătorile de iarnă. Totuși, aceasta presupune și o serie de cheltuieli: cumpărarea legumelor, a sării, a oțetului și a mirodeniilor, dar și timpul necesar pentru pregătirea și depozitarea borcanelor.

Se pune astfel problema dacă merită cumpărate câteva zeci de kilograme de legume din piață pentru prepararea murăturilor acasă sau dacă varianta din supermarket este mai avantajoasă atunci când familia are nevoie de varză pentru sarmale ori de murături asortate pentru masa de Crăciun.

Prețurile disponibile la 7 noiembrie arată că prepararea murăturilor acasă poate aduce economii, în special atunci când legumele sunt cumpărate în cantități mari și recipientele sunt refolosite.

Varza murată este unul dintre produsele de bază pentru masa de Crăciun, fiind folosită în special la pregătirea sarmalelor. Noiembrie este o perioadă importantă pentru cumpărarea verzei de toamnă, preferată pentru murat datorită frunzelor mai subțiri.

Pentru un butoi de aproximativ 20 de kilograme sunt necesare varză, hrean, mărar uscat și sare grunjoasă. Estimarea inițială pentru aceste ingrediente este de 70-80 de lei, la care se adaugă timpul necesar pregătirii și întreținerii murăturilor. Unul dintre pașii importanți este vânturarea periodică a zemii, operațiune necesară pentru menținerea saramurii.

Prețurile verificate la 7 noiembrie 2026 arată că varza albă poate fi găsită la Auchan la aproximativ 1,99 lei/kg. Astfel, materia primă pentru 20 de kilograme de varză ar costa aproximativ 40 de lei, fără a include celelalte ingrediente.

În cazul variantei cumpărate din magazin, diferențele sunt importante. La Penny, varza murată de un kilogram este disponibilă la 4,99 lei cu Penny Card, în perioada 4-10 noiembrie, față de prețul obișnuit de 7,99 lei. La Auchan, varza murată este comercializată la aproximativ 6,99-8,49 lei/kg, în funcție de sortiment și ambalaj.

Prin urmare, pentru 20 de kilograme de varză murată cumpărată din magazine, costul ar ajunge la aproximativ 100-170 de lei, în funcție de comerciant și de oferta disponibilă.

Calculul trebuie privit și în funcție de cantitatea efectivă de varză necesară, deoarece prețurile promoționale și sortimentele disponibile se pot schimba. Totuși, prepararea acasă poate fi mai avantajoasă, mai ales dacă familia cumpără varza la preț de sezon și folosește recipiente pe care le deține deja.

Murăturile asortate sunt o altă categorie importantă pentru gospodăriile care pregătesc provizii pentru iarnă. Un borcan de trei litri poate conține gogonele, morcovi, conopidă, țelină și gogoșari, la care se adaugă oțet, sare și mirodenii.

Legumele de sfârșit de sezon pot fi cumpărate mai avantajos în cantități mari, în special din piețele de gros. Totuși, acestea trebuie sortate cu atenție pentru a evita folosirea produselor deteriorate.

La 7 noiembrie 2026, prețurile identificate pentru unele dintre ingredientele necesare sunt următoarele:

Gogonele: aproximativ 2,99-4,99 lei/kg, potrivit ofertelor monitorizate în magazine.

Morcovi: aproximativ 2,29 lei/kg la Penny.

Conopidă: aproximativ 4,99-7,49 lei, în funcție de magazin și sortiment.

Gogoșari: aproximativ 9,99 lei/kg pentru un sortiment comercializat la Mega Image.

Costul ingredientelor pentru un borcan de trei litri depinde de cantitățile folosite și de proporția fiecărui tip de legumă. Estimarea inițială pentru legume, oțet, sare și mirodenii este de 20-25 de lei, însă aceasta trebuie considerată orientativă.

În cazul murăturilor cumpărate gata preparate, un borcan similar poate costa 40-55 de lei, potrivit estimării inițiale. Ca reper mai larg, prețurile murăturilor asortate din magazine pot varia între aproximativ 10 și 20 de lei/kg, în funcție de produs și ambalaj.

Așadar, prepararea în gospodărie poate fi mai ieftină, dar diferența depinde de cantitatea de legume folosită, de prețul ingredientelor și de costul recipientelor.

Un alt avantaj al pregătirii murăturilor acasă este posibilitatea de a controla ingredientele folosite. Gospodăriile pot alege rețete fără aspirină sau conservanți industriali, în funcție de metoda de conservare preferată.

Deși pregătirea murăturilor acasă poate reduce cheltuielile, există câteva situații în care investiția nu mai este atât de avantajoasă.

Prima greșeală este cumpărarea legumelor în cantități foarte mici. Achiziționarea unui kilogram de gogonele și a câtorva gogoșari pentru un singur borcan poate duce la un cost mai mare pe kilogram. Avantajul financiar apare mai ales atunci când legumele sunt cumpărate în cantități suficiente pentru mai multe borcane sau pentru un butoi.

A doua problemă este reprezentată de recipientele necesare. Familiile care nu au păstrat borcanele din anii precedenți trebuie să cumpere recipiente și capace noi. De exemplu, un borcan de trei litri comercializat la Dedeman costă aproximativ 9,90 lei, iar capacul se achiziționează separat. Dacă sunt necesare mai multe recipiente, costul inițial poate crește considerabil, iar investiția devine mai rentabilă în anii următori, dacă acestea sunt refolosite.

A treia greșeală este pregătirea unei cantități mai mari decât cea pe care familia o poate consuma într-o iarnă. Murăturile care rămân nefolosite până în primăvară, se înmoaie sau se alterează reprezintă bani pierduți. De aceea, cantitatea trebuie stabilită în funcție de consumul obișnuit al gospodăriei.

Momentul cumpărăturilor poate influența prețul final. Pentru cei care achiziționează cantități mari, piețele de gros sunt o variantă de luat în calcul. O posibilitate este vizitarea acestora dimineața devreme, când comercianții au marfa pregătită și pot exista oportunități de negociere pentru cumpărăturile la sac.

În piețele obișnuite, sâmbăta sau duminica după-amiaza, înainte de închidere, poate fi un alt moment potrivit pentru negocierea prețurilor. Comercianții pot fi interesați să vândă marfa rămasă, mai ales dacă este cumpărată în cantități mai mari.

La alegerea legumelor trebuie acordată atenție și calității acestora. Gogonelele trebuie să fie tari și verzi, deoarece cele galbene se pot înmuia mai repede. În cazul verzei, sunt preferate căpățânile plate, cu frunze fine, potrivite pentru murat, nu cele foarte îndesate și compacte.

Sortarea atentă este importantă și pentru celelalte legume. Produsele trebuie să fie sănătoase, fără zone deteriorate, pentru ca murăturile să poată fi păstrate în condiții corespunzătoare.

Pregătirea murăturilor în luna noiembrie poate reprezenta o soluție avantajoasă pentru bugetul familiei, mai ales dacă legumele sunt cumpărate în cantități mari, iar borcanele și capacele sunt refolosite.

În cazul verzei murate, comparația dintre costul ingredientelor pentru un butoi de aproximativ 20 de kilograme și prețul produsului gata preparat arată că varianta de casă poate aduce economii importante. Totuși, promoțiile din supermarketuri pot reduce diferența, așa cum se întâmplă în această perioadă cu varza murată comercializată la Penny.

Pentru murăturile asortate, economia depinde de prețul legumelor și de cantitatea pregătită. Cumpărarea unor cantități mici, achiziționarea recipientelor noi și riscul de a nu consuma toate proviziile pot diminua avantajul financiar.