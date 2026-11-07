Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Ce nu trebuie să faci în această zi. Credincioșii respectă mai multe tradiții importante

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți în fiecare an, pe 8 noiembrie, de credincioșii ortodocși și greco-catolici. Considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor spre Rai, cei doi Arhangheli ocupă un loc important atât în tradiția creștină, cât și în mitologia populară românească. Sărbătoarea este dedicată tuturor îngerilor care au rămas alături de Dumnezeu și este însoțită de numeroase tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate din generație în generație.

Arhanghelul Gavriil este considerat mesagerul veștilor bune. Numele său se traduce din ebraică prin Dumnezeu este puterea mea. Potrivit Noului Testament, acesta le-a vestit Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. Tot Arhanghelul Gavriil a fost cel care i-a adus Maicii Domnului vestea că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Rolul său de mesager divin este evidențiat și prin alte momente biblice. Gavriil i-a descoperit lui Zaharia nașterea Înaintemergătorului, le-a arătat păstorilor că s-a născut Pruncul, l-a întărit pe Iosif, logodnicul Mariei, pentru ca acesta să nu se îndoiască de nimic, a călăuzit Sfânta Familie în Egipt și le-a adus femeilor mironosițe vestea Învierii Domnului.

În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Gavriil este reprezentat purtând în mână o floare de crin alb, simbol al bucuriei și binecuvântării. În alte reprezentări apare cu un semn divin, precum un crin sau o trompetă, în care va suna pentru a anunța cea de-a doua venire a lui Iisus pe Pământ. Gavriil este considerat îngerul bunătății și milostivirii lui Dumnezeu.

Numele Arhanghelului Mihail se traduce din ebraică prin „Cine-i ca Dumnezeu”. Acesta este conducătorul oștilor îngerești, transmite rugăciunile adresate de credincioși Tatălui Ceresc și este primul dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu.

În iconografia ortodoxă, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în costum de soldat, purtând o suliță cu vârful îndreptat spre pământ sau o sabie de foc, simbol al puterii sale de a pedepsi păcatul. În cărțile Vechiului Testament, acesta este pomenit mai ales în împrejurările în care Dumnezeu pedepsește nedreptatea. Din acest motiv, Mihail este considerat un înger al dreptății dumnezeiești, potrivit informațiilor publicate de CrestinOrtodox.

Scripturile și tradițiile religioase îi atribuie Arhanghelului Mihail mai multe intervenții importante. Acesta l-ar fi călăuzit pe Lot și familia sa la ieșirea din Sodoma și ar fi asigurat protecția specială a poporului lui Israel. De asemenea, i-ar fi scos din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, l-ar fi sprijinit în luptă pe Ghedeon, l-ar fi mustrat pe vrăjitorul Valaam și l-ar fi eliberat din închisoare pe Sfântul Apostol Petru.

Conform Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail.

În tradițiile românești, Sfântul Mihail este mult mai prezent decât Gavriil. În popor se spune că el este cel care ia sufletele oamenilor și că stă la căpătâiul bolnavilor atunci când acestora le este sortit să moară sau la picioarele lor atunci când urmează să se însănătoșească și să trăiască în continuare.

O legendă populară spune că Mihail ar fi fost inițial un om simplu, căsătorit cu o femeie frumoasă pe nume Stăncuța. După căsătorie, aceasta s-ar fi transformat într-o femeie rea. Pentru răbdarea de care Mihail ar fi dat dovadă în relația cu soția sa, Dumnezeu l-ar fi făcut sfânt.

Despre cei doi Arhangheli, tradiția spune că nu reprezintă doar un motiv de sărbătoare, ci și un prilej de reculegere și pomenire a celor care au plecat din această lume.

În tradiția creștină, Arhanghelul Mihail este conducătorul oștilor îngerești, un războinic împotriva diavolului și purtătorul cheilor Raiului. Alături de Arhanghelul Gavriil, este considerat călăuză a sufletelor în drumul lor spre Rai.

Cei doi Arhangheli au grijă și de oamenii aflați în viață. Potrivit tradiției, sunt păzitorii acestora din momentul nașterii și până la moarte și se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru sănătatea lor.

Arhanghelii sunt considerați și patroni ai casei. Tradiția le atribuie puterea de a arde păcatele izvorâte din patimile și slăbiciunile omenești și de a-i ajuta pe cei care respectă posturile creștinești să își purifice conștiința.

În calendarul religios popular, pomenirea morților din familie se face atât pe 8 noiembrie, cât și în ziua precedentă. Ofrandele aduse celor plecați dintre cei vii poartă denumirea de Moșii de Arhangheli.

Soborul Sfinților Mihail și Gavriil este sărbătorit, în calendarul popular, timp de trei zile, respectiv pe 8, 9 și 10 noiembrie. Acestea au denumiri distincte: prima zi este numită Capul Arhanghelului, a doua zi Mijlocul Arhanghelului, iar cea de-a treia zi Coada Arhanghelului.

În mitologia românească, cei doi Arhangheli au roluri importante și sunt asociați cu ciclul anual al naturii.

Potrivit legendelor populare, Sfântul Mihail ar fi purtat soarele și luna și ar fi fost cel care dădea drumul soarelui să urce sus pe cer în timpul verii. Sub ocrotirea sa s-ar afla toate vietățile și oamenii, atât cei vii, cât și cei morți.

Tot Sfântului Mihail îi sunt atribuite cheile iadului. Legenda spune că, odată cu venirea iernii, acesta dă treptat drumul gerului pentru ca frigul să ajungă pe pământ. Acest moment ar avea loc în fiecare an pe 8 noiembrie, când Biserica îi sărbătorește pe cei doi Arhangheli.

Etnologul Ania Moldoveanu explică faptul că Arhanghelul Gavriil a fost îngerul păzitor al lui Iisus Hristos pe pământ. Totodată, acesta a fost primul mesager prin intermediul căruia divinitatea transmite oamenilor, prin harul său, inspirație, intuiție și capacitatea de clarviziune.

Ziua de 8 noiembrie nu este dedicată exclusiv Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Biserica sărbătorește în această zi și toți îngerii care nu s-au despărțit de Dumnezeu.

Din acest motiv, sărbătoarea este înscrisă în calendar sub denumirea de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

Potrivit tradiției creștine, Dumnezeu a creat toți îngerii buni. O parte dintre aceștia s-au îndepărtat însă de Creator și, conduși de Lucifer, s-au răzvrătit împotriva Lui, dorind să fie asemenea lui Dumnezeu fără ajutorul Său. Sfântul Arhanghel Mihail a fost cel care a pus capăt revoltei, oprind astfel căderea îngerilor, potrivit CrestinOrtodox.ro.

Termenul de arhanghel înseamnă cel dintâi dintre îngeri, în timp ce cuvântul înger se traduce prin vestitor. Acesta este cel care le face cunoscut oamenilor voia Domnului.

Data de 8 noiembrie a fost aleasă pentru pomenirea Sfinților Arhangheli și a tuturor puterilor cerești din două motive. Cifra 8 exprimă veșnicia, iar noiembrie este a noua lună începând din martie, perioada în care Arhanghelul Gavriil i-a binevestit Fecioarei Maria că va naște un Prunc, pe Iisus Hristos.

Pomenirea Sfinților Arhangheli și a puterilor cerești netrupești are loc și în fiecare zi de luni.

Sărbătoarea din 8 noiembrie este și ziua onomastică a persoanelor care poartă numele celor doi Arhangheli sau derivate ale acestora.

Cele mai cunoscute nume sărbătorite sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela. Lista include însă și alte variante, potrivit informațiilor publicate de Libertatea.

Printre numele sărbătorite de Sfinții Mihail și Gavriil se numără:

Mihai, Mihaela, Michaela, Mihail, Mihăiță, Mișu, Mihnea, Miță, Michi, Mihalache și Mihalcea

Gabriel, Gabriela, Găbiță, Gabi, Gavril și Gavriil

Una dintre cele mai cunoscute credințe populare legate de Arhanghelul Mihail este aceea că acesta poartă cheile Raiului și luptă împotriva diavolului.

De asemenea, tradiția spune că Sfântul Mihail veghează la căpătâiul persoanelor bolnave. Dacă acestora le este sortit să moară, Arhanghelul stă la capul lor, în partea dreaptă. Dacă urmează să se însănătoșească și să continue să trăiască, acesta se așază la picioarele lor.

Sărbătoarea este considerată și un moment de pomenire a celor decedați. În zilele de 7 și 8 noiembrie, familiile își amintesc de rudele plecate din această lume și le aduc ofrande, obicei cunoscut sub numele de Moșii de Arhangheli.

Potrivit tradiției populare, în ziua de 8 noiembrie sunt strict interzise îndeletnicirile casnice.

Superstiția spune că persoanele care nu respectă această interdicție și desfășoară treburi gospodărești în ziua sărbătorii sunt sortite să aibă parte de mari chinuri înainte de moarte.