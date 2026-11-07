Vremea în weekendul 7-8 noiembrie. Temperaturile pot coborî până la -10 grade în România. Prognoza ANM

Vremea se răcește considerabil în weekendul 7-8 noiembrie, când temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în numeroase regiuni din România. Potrivit informațiilor meteorologice prezentate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), maximele vor ajunge la 4-13 grade Celsius sâmbătă și la 7-13 grade duminică.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile din estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre ar putea indica aproximativ -10 grade Celsius, în special în diminețile de duminică și luni, 9 noiembrie.

După perioada cu precipitații din mai multe regiuni ale țării, ploile vor deveni tot mai rare în intervalul 6-8 noiembrie. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă reducerea nebulozității nu va aduce o încălzire semnificativă. Dimpotrivă, cerul mai degajat va favoriza răcirea accentuată din timpul nopții, mai ales în depresiuni și în zonele unde aerul rece se acumulează.

Pe lângă temperaturile negative, ceața va fi un alt fenomen important, în special în zonele joase din sudul și estul țării. Local, aceasta poate fi însoțită de burniță. La munte sunt posibile ninsori, în special la altitudini mari, însă datele disponibile nu indică un episod generalizat de ninsoare în România în acest weekend, conform informațiilor publicate de ANM.

Sâmbătă, 7 noiembrie, vremea va fi rece pentru începutul lunii noiembrie, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 13 grade Celsius, cu diferențe în funcție de regiune.

Minimele nocturne vor coborî până la -8 grade Celsius, iar în unele depresiuni pot fi înregistrate valori chiar mai scăzute. Pe litoral și în zonele deluroase din vestul țării, nopțile vor fi ceva mai blânde.

Cerul va avea înnorări temporare, dar și perioade însorite, iar precipitațiile vor fi reduse în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în estul și sud-estul României. Ceața se poate forma atât dimineața, cât și noaptea, în special în zonele joase de relief.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în zonele depresionare, în special în estul Transilvaniei. Acumularea aerului rece și condițiile atmosferice favorabile răcirii nocturne pot determina scăderea temperaturilor mult sub pragul înghețului.

În celelalte regiuni, frigul va fi resimțit mai ales dimineața și după lăsarea serii. În timpul zilei, intervalele însorite pot face vremea să pară mai plăcută, chiar dacă temperaturile vor rămâne scăzute.

Duminică, 8 noiembrie, temperaturile maxime vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa între 7 și 13 grade Celsius.

În schimb, diminețile vor rămâne foarte reci, iar în unele regiuni temperaturile vor coborî din nou sub zero grade. Prognoza generală indică minime cuprinse între -5 și 5 grade Celsius, însă în depresiunile din estul Transilvaniei sunt posibile valori mai scăzute.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a precizat că cele mai reci dimineți sunt așteptate duminică și luni. În estul Transilvaniei, temperaturile ar putea ajunge la aproximativ -10 grade Celsius, în timp ce în alte regiuni sunt posibile minime între -4 și 0 grade.

Aceste valori reprezintă estimări pentru zonele cele mai reci și nu temperaturi care vor fi înregistrate uniform în toată România.

Unde ar putea apărea ploile duminică

În cea mai mare parte a zilei de duminică, cerul va fi variabil. Spre seară și în timpul nopții, în vestul țării sunt așteptate înnorări, iar probabilitatea de precipitații va crește.

În zonele joase din sudul și estul țării, ceața poate persista sau se poate forma din nou. Astfel, duminică va aduce o ușoară creștere a temperaturilor diurne, fără ca diminețile reci să dispară.

Răcirea vremii se va resimți și în Capitală, unde temperaturile nocturne vor coborî treptat spre pragul înghețului.

Pentru sâmbătă, 7 noiembrie, sunt estimate temperaturi maxime de aproximativ 8-10 grade Celsius. Minima se va situa în jurul valorilor de -1 până la 1 grad Celsius.

Duminică, 8 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî din nou spre zero grade sau sub acest prag.

Unele estimări prezentate de meteorologi indică posibilitatea unor minime de -2 sau -3 grade Celsius în București, în special în diminețile de duminică și luni.

Cerul va fi variabil, cu perioade mai însorite, însă spre noapte pot apărea condiții de ceață.

Cele mai reci intervale sunt așteptate în diminețile de 8 și 9 noiembrie. Răcirea nocturnă va fi favorizată de diminuarea nebulozității și de prezența aerului rece.

Chiar dacă în timpul zilei temperaturile vor urca spre 10 grade Celsius, diminețile vor rămâne reci și vor necesita îmbrăcăminte adecvată sezonului.

În zonele periferice și în spațiile deschise pot apărea condiții favorabile formării brumei, acolo unde temperatura la nivelul solului coboară sub zero grade.

Cele mai scăzute valori termice sunt prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Regiunea este cunoscută pentru răcirile accentuate din timpul nopții, în special atunci când cerul este senin și vântul suflă slab.

În asemenea condiții, aerul rece se poate acumula în zonele joase, determinând temperaturi semnificativ mai mici decât în regiunile învecinate.

Potrivit declarațiilor Florinelei Georgescu, minimele ar putea ajunge în jurul valorii de -10 grade Celsius în diminețile de duminică și luni, 8 și 9 noiembrie.

În celelalte regiuni ale României sunt posibile temperaturi negative, însă intensitatea răcirii va varia în funcție de relief și de condițiile meteorologice locale.

Este important de precizat că valoarea de -10 grade Celsius reprezintă o posibilitate pentru anumite zone depresionare și nu minima prognozată pentru fiecare localitate din țară.

Ninsorile sunt posibile în zonele montane, în special la altitudini ridicate. Pentru vineri, 6 noiembrie, informațiile meteorologice indică precipitații sub formă de ninsoare la altitudini de peste aproximativ 1.700 de metri. În același interval, pe crestele montane sunt posibile rafale de vânt de 60-70 km/h.

Pentru sâmbătă și duminică, prognoza indică o diminuare generală a precipitațiilor. Datele disponibile nu oferă o estimare care să indice ninsori abundente și generalizate la munte pe parcursul întregului weekend.

Totuși, temperaturile scăzute, vântul și eventualele precipitații pot modifica rapid condițiile de pe traseele montane. Persoanele care intenționează să facă drumeții ar trebui să consulte prognozele locale și informațiile actualizate despre starea traseelor înainte de plecare.

Pe lângă temperaturile negative, ceața va fi unul dintre fenomenele caracteristice weekendului 7-8 noiembrie. Aceasta se poate forma mai ales dimineața și noaptea, în zonele joase de relief.

Potrivit prognozei prezentate, fenomenul este posibil în special în sudul și estul României. Local, ceața poate fi asociată cu burniță.

Pentru șoferi, condițiile meteorologice pot însemna vizibilitate redusă și necesitatea adaptării vitezei la starea carosabilului. În zonele în care temperaturile coboară sub zero grade, umezeala de pe șosele poate favoriza apariția unor porțiuni alunecoase.

Totuși, informațiile disponibile nu indică existența unei avertizări generale de polei pentru toate regiunile țării.

Prognoza meteorologică indică diferențe între regiunile României, în special în ceea ce privește temperaturile nocturne, intensitatea vântului și probabilitatea de apariție a ceții.

În Transilvania, diminețile vor fi foarte reci, cu temperaturi negative accentuate în zonele depresionare. În partea de est a regiunii sunt posibile valori apropiate de -10 grade Celsius.

În Moldova, vremea va fi rece, cu posibile intensificări ale vântului și temperaturi negative în timpul nopții.

În Muntenia, sunt așteptate dimineți reci, ceață locală și perioade cu cer variabil.

În Oltenia, precipitațiile vor deveni tot mai reduse, fiind așteptate intervale însorite și o răcire accentuată în timpul nopții.

În Dobrogea, vântul va avea unele intensificări, în timp ce temperaturile nocturne vor fi mai blânde pe litoral.

În Banat și Crișana, temperaturile vor fi ceva mai ridicate în unele zone deluroase. Spre sfârșitul zilei de duminică, înnorările se vor accentua, iar probabilitatea de ploaie va crește.

În Maramureș, diminețile vor fi reci, iar în unele zone sunt posibile temperaturi negative.

În zona montană, vremea va fi rece la altitudini mari, unde sunt posibile ninsori și intensificări ale vântului pe creste.

Acestea sunt tendințele regionale descrise în informațiile meteorologice disponibile și nu reprezintă prognoze numerice individuale pentru fiecare județ.

Răcirea vremii nu se va încheia odată cu weekendul. Potrivit declarațiilor reprezentantei ANM, dimineața zilei de luni, 9 noiembrie, se poate număra printre cele mai reci ale intervalului.

În estul Transilvaniei sunt posibile temperaturi apropiate de -10 grade Celsius. În celelalte regiuni, minimele ar putea coborî între -4 și 0 grade.

Ulterior, evoluția temperaturilor și a precipitațiilor va depinde de schimbările circulației atmosferice. Informațiile meteorologice prezentate indică posibilitatea revenirii ploilor în cursul săptămânii următoare, însă nu oferă un calendar precis al precipitațiilor pentru fiecare regiune.