Obligații pentru proprietarii apartamentelor nelocuite. Motivul pentru care nu pot scăpa de plata liftului, curățeniei sau reparațiilor la țevi

Proprietarii care au apartamente nelocuite, indiferent dacă sunt plecați din țară sau locuiesc în altă localitate, trebuie să achite în continuare anumite cheltuieli ale asociației de proprietari. Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea imobilelor, explică ce obligații de plată rămân valabile și de ce acestea nu dispar în lipsa locatarilor.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, faptul că un apartament este nelocuit nu îl scutește pe proprietar de plata cheltuielilor care privesc întreținerea, repararea sau investițiile realizate la părțile comune ale imobilului.

Astfel, chiar dacă proprietarul este plecat din țară sau locuiește în altă localitate, acesta trebuie să contribuie la reparațiile liftului, chiar dacă nu folosește ascensorul. Aceeași obligație se aplică și în cazul lucrărilor la terasă sau la acoperiș, inclusiv atunci când apartamentul se află la parter și nu este locuit.

De asemenea, proprietarul trebuie să suporte costurile reparațiilor la instalațiile comune, chiar dacă acestea nu deservesc direct apartamentul său. De exemplu, dacă este reparată o țeavă de pe coloana apartamentelor cu două camere de la scara 1, cheltuiala poate reveni și proprietarului unui apartament nelocuit de la scara 2, situat pe coloana apartamentelor cu trei camere.

În aceeași categorie intră și salariile sau remunerațiile persoanelor care asigură administrarea asociației, respectiv președintele, administratorul și cenzorul.

Avocatul precizează că pot exista obligații de plată și pentru anumite cantități de apă, în funcție de hotărârile adoptate de adunarea generală. Este vorba despre situațiile în care diferențele de consum sunt repartizate la cota indiviză sau când apa folosită pentru spălarea pubelelor și a scării este distribuită potrivit aceleiași reguli.

Toate aceste cheltuieli trebuie să apară în lista de plată și în dreptul proprietarului al cărui apartament este nelocuit, întrucât privesc proprietatea comună a blocului. Gelu Pușcaș face trimitere la articolul 85 din Legea nr. 196/2018, care enumeră obligațiile de plată aferente acestei categorii de cheltuieli.

Explicația pentru care proprietarii apartamentelor nelocuite trebuie să contribuie la aceste costuri ține de dreptul de proprietate asupra părților comune ale imobilului.

Potrivit avocatului, fiecare proprietar deține, pe lângă apartamentul propriu-zis, și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună a blocului. Această cotă este menționată în actul de proprietate și reprezintă o fracțiune din spațiile și instalațiile comune.

Prin urmare, proprietarul unui apartament deține indirect o parte din casa scării, terasă, ascensor, fațada blocului și celelalte elemente comune ale imobilului. Obligațiile financiare legate de întreținerea, repararea sau îmbunătățirea acestora nu dispar atunci când apartamentul rămâne neocupat.

În schimb, avocatul arată, în postarea de pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că există și cheltuieli de care proprietarul poate fi scutit atunci când nu locuiește în apartament. Acestea sunt energia electrică, gazele, salubritatea și vidanjarea.

Gelu Pușcaș atrage atenția că există nemulțumiri în rândul unor proprietari cu privire la modul în care sunt repartizate anumite cheltuieli. Unii consideră că plata ar trebui calculată în funcție de numărul persoanelor care locuiesc efectiv în apartamente, nu în funcție de cota-parte indiviză deținută.

Unul dintre argumentele invocate de proprietarii nemulțumiți de repartizarea cheltuielilor la cota indiviză este că utilizarea liftului depinde de numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament, nu de suprafața acestuia.

Aceștia susțin că persoanele care folosesc ascensorul contribuie la uzura lui, nu suprafața apartamentului pe care îl dețin. În consecință, consideră că repartizarea costurilor ar trebui să țină cont de numărul efectiv al locatarilor.

Avocatul prezintă exemplul unui bloc în care într-un apartament cu trei camere locuiește o singură persoană, în timp ce într-o garsonieră locuiesc trei persoane. Într-o asemenea situație, proprietarul apartamentului cu trei camere ajunge să plătească mult mai mult pentru lift decât cel care deține garsoniera, deși în aceasta din urmă există mai mulți utilizatori ai ascensorului.

Nemulțumirea pornește, așadar, de la diferența dintre modul de utilizare a liftului și criteriul folosit pentru repartizarea cheltuielilor.

În ceea ce privește cadrul legal, Gelu Pușcaș explică faptul că articolul 85 din Legea nr. 196/2018 include ascensorul și remunerațiile în categoria cheltuielilor repartizate în funcție de cota-parte indiviză din proprietatea comună.

Prin urmare, chiar dacă unii proprietari consideră că plata ar trebui calculată în funcție de numărul persoanelor care folosesc efectiv liftul, avocatul susține că legea stabilește criteriul aplicabil.

Acesta subliniază că nici comitetul executiv, nici administratorul și nici adunarea generală a asociației de proprietari nu pot hotărî aplicarea unui alt sistem de repartizare pentru aceste cheltuieli.

Potrivit explicațiilor sale, prevederea legală are caracter imperativ, ceea ce înseamnă că trebuie respectată de asociațiile de proprietari. O hotărâre adoptată în cadrul adunării generale sau o prevedere din statutul asociației nu poate înlătura obligațiile stabilite prin lege. Avocatul arată că aplicarea normelor juridice presupune respectarea unei ierarhii, iar legea prevalează în fața hotărârilor interne ale asociației.