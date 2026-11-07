Inflația revine în prim-plan în SUA. Marile companii avertizează asupra creșterii costurilor și scăderii consumului

Inflația provoacă îngrijorări tot mai mari în rândul companiilor americane, pe fondul scumpirii energiei, materiilor prime și transportului. În octombrie, referirile la inflație din prezentările rezultatelor financiare ale companiilor incluse în indicele S&P 500 au atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani. În același timp, creșterea veniturilor populației nu reușește să țină pasul cu prețurile.

Inflația a redevenit una dintre principalele preocupări ale marilor companii americane, care se confruntă cu majorarea cheltuielilor de producție și cu o încredere tot mai redusă a consumatorilor.

Potrivit datelor analizate de Bloomberg, termenii „inflație” și „inflaționist” au fost menționați de 820 de ori în octombrie, în cadrul conferințelor dedicate rezultatelor financiare ale companiilor din indicele S&P 500.

Este cel mai ridicat nivel lunar înregistrat din februarie 2024.

Aproximativ un sfert dintre aceste referiri au provenit din sectorul industrial, unde costurile ridicate ale energiei și transportului exercită presiuni asupra profitabilității.

Analiștii Bloomberg Economics Troy Durie și Anna Wong au avertizat că cele mai recente date privind veniturile și cheltuielile populației indică o combinație nefavorabilă pentru consumatorii americani: inflația accelerează, în timp ce veniturile nu cresc suficient pentru a compensa scumpirile.

Creșterea prețurilor petrolului a adus rezultate financiare foarte bune marilor companii energetice, dar a majorat cheltuielile în numeroase alte industrii.

Combustibilii, îngrășămintele, rășinile utilizate în producția de materiale plastice și alte materii prime au devenit mai scumpe. Aceste majorări se reflectă în costurile transportului aerian, ale producției industriale și ale ambalării produselor.

Producătorul american de echipamente de climatizare Lennox International s-a numărat printre companiile care au discutat cel mai frecvent despre inflație.

Directorul general Alok Maskara a avertizat că presiunile asupra costurilor vor continua, în special din cauza tarifelor vamale, componentelor și materiilor prime.

Și producătorul de vopsele PPG Industries încearcă să compenseze creșterea cheltuielilor prin majorarea prețurilor.

Directorul general Timothy Knavish a explicat însă că inflația prețurilor de vânzare nu trebuie considerată un avantaj pentru companie pe termen scurt, deoarece mai sunt necesare măsuri pentru compensarea costurilor. Directorul financiar Jamie Beggs a confirmat că materiile prime continuă să se scumpească.

Presiunile inflaționiste afectează și producătorii de automobile și bunuri de consum.

General Motors, compania care produce mărcile Cadillac și Chevrolet, estimează un impact negativ de două miliarde de dolari în acest an, din cauza creșterii prețurilor materiilor prime, transportului și memoriilor electronice.

Potrivit companiei, inflația a generat deja costuri suplimentare de aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026.

Producătorul de condimente McCormick se confruntă, la rândul său, cu tarife ridicate de transport și cu o cerere mai slabă din partea consumatorilor.

Directorul general Brendan Foley a declarat că firma trebuie să clarifice mai multe aspecte legate de inflație, costuri și evoluția comportamentului consumatorilor înainte de intrarea în 2027.

Efectele inflației sunt resimțite inclusiv în sectorul bancar, considerat în mod obișnuit mai rezistent la creșterea costurilor.

Directorul general al Wells Fargo, Charles Scharf, a avertizat că inflația și ratele ridicate ale dobânzilor continuă să reprezinte obstacole pentru economie.

Acesta a explicat că menținerea acestor condiții pentru o perioadă îndelungată poate accentua presiunile financiare atât asupra consumatorilor, cât și asupra clienților comerciali.

Costul vieții a reprezentat una dintre temele centrale ale alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, iar preocupările privind scumpirile continuă să domine discuțiile dintre companii și investitori.

La numai o săptămână de la începutul lunii noiembrie, numărul referirilor la inflație din prezentările financiare depășise deja cu mult totalul înregistrat în aceeași lună a anului trecut.