Radu Georgescu avertizează că ne apropiem de un șoc economic. România pierde angajați, consumul se prăbușește, iar inflația crește

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscurilor economice cu care se confruntă România, după publicarea mai multor rapoarte privind evoluția pieței muncii, salariilor, șomajului, consumului și inflației. Potrivit analizei sale, datele economice indică o deteriorare a situației, iar efectele acesteia ar putea deveni mai vizibile în primul trimestru din 2027.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, economistul atrage atenția că România se confruntă cu probleme economice importante, în timp ce atenția publică este îndreptată către alte subiecte. Acesta prezintă cinci indicatori economici pe care îi consideră îngrijorători.

Primul semnal de alarmă identificat de Radu Georgescu privește evoluția numărului de angajați din România. În iulie 2026, țara avea aproximativ 5.100.000 de angajați, cu 80.000 mai puțini decât în aceeași perioadă a anului precedent.

„Ai văzut filmul „Don’t Look Up“ / „Nu te uita în sus“? Așa suntem noi acum în România. Spre România vine cu viteză un asteroid economic. Dar oamenii sunt preocupați de cu totul alte lucruri. Îți spun ce rapoarte economice s-au publicat săptămâna aceasta. 1. România a pierdut 80.000 de angajați în ultimul an din cauza închiderilor de firme și a concedierilor În iulie 2026 sunt 5.100.000 de angajați, în scădere cu 80.000 față de anul trecut”, a scris economistul pe Facebook.

Un alt indicator menționat de economist este evoluția salariului mediu net. În august 2026, acesta a înregistrat o scădere de 2,3% comparativ cu luna iulie.

Această evoluție se adaugă problemelor de pe piața muncii și reducerii numărului de angajați raportate pentru ultimul an.

Radu Georgescu atrage atenția și asupra șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani. Potrivit datelor prezentate de economist, rata șomajului în această categorie de vârstă a ajuns la 30,8%.

Acesta subliniază că România înregistrează cel mai ridicat procent dintre țările europene. În clasamentul menționat de economist, următoarele poziții sunt ocupate de Palestina și Angola.

Nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor reprezintă un alt semnal de alarmă privind situația pieței muncii din România.

„2. Salariul mediu net în august a scăzut cu 2,3% față de iulie 3. România are cel mai mare șomaj în rândul tinerilor din Europa 30,8% dintre tinerii sub 25 de ani nu lucrează. Este cel mai mare procent dintre țările din Europa. Următoarele țări, ca procent, sunt Palestina și Angola”, a subliniat Radu Georgescu.

Un al patrulea indicator prezentat de Radu Georgescu privește consumul populației. În septembrie 2026, acesta a scăzut cu 2,5% față de septembrie 2025.

Economistul subliniază că situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât și în septembrie 2025 consumul înregistrase o diminuare de 3% comparativ cu septembrie 2024.

Potrivit datelor invocate în analiza sa, România are în septembrie 2026 cea mai mare scădere a consumului din Europa. Evoluțiile consecutive indică o contracție a consumului, după ce indicatorul a înregistrat scăderi și în perioada anterioară.

Ultimul indicator evidențiat de economist este inflația din sectorul producției. În septembrie 2026, aceasta a ajuns la 13,8%, fiind, potrivit lui Radu Georgescu, cea mai mare din Europa și cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Economistul atrage atenția asupra faptului că este vorba despre inflația din amonte, respectiv scumpirile înregistrate în sectorul de producție. Acestea ar urma să se transmită ulterior către consumatori, efectele ajungând la populație în câteva luni.

Prin urmare, presiunile asupra prețurilor nu s-ar limita la companii și la sectorul de producție, ci ar putea deveni vizibile și pentru consumatorii finali.

„4. În septembrie România are cea mai mare scădere a consumului din Europa

În septembrie 2026 consumul a scăzut cu 2,5% față de septembrie 2025. Care septembrie 2025 scăzuse cu 3% față de septembrie 2024.

5. Inflația în producție este cea mai mare din Europa și cea mai mare din ultimii 3 ani

Inflația în sectorul de producție în septembrie 2026 este de 13,8%. Această inflație este inflația din amonte, care în câteva luni va ajunge la populație.

Concluzii

Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027”, a conchis economistul.

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