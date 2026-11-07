Dronele și AI schimbă industria de apărare. Marile companii de armament continuă însă să câștige din tancuri și rachete

Dronele și inteligența artificială transformă războiul modern, dar cererea pentru armamentul convențional rămâne ridicată. Potrivit unei analize, marii producători de echipamente militare continuă să înregistreze creșteri importante ale veniturilor din tancuri, rachete și avioane de luptă. În același timp, noile tehnologii creează oportunități suplimentare pentru companiile tradiționale din industria de apărare.

Cele mai recente rezultate financiare ale producătorilor americani și europeni de echipamente militare arată că dezvoltarea dronelor și a sistemelor autonome nu a redus cererea pentru armamentul convențional.

Dimpotrivă, multe dintre companiile consacrate beneficiază atât de comenzile pentru echipamente tradiționale, cât și de investițiile în tehnologii militare avansate.

Compania americană Lockheed Martin a raportat o creștere de 24% a veniturilor diviziei de rachete în trimestrul al treilea, în timp ce RTX a obținut contracte de mai multe miliarde de dolari pentru sisteme de rachete deja consacrate.

În Europa, producătorul german Renk a înregistrat o creștere de 46% a comenzilor pentru divizia de vehicule militare în primele nouă luni ale anului.

Rezultatele indică faptul că modernizarea armatelor continuă să susțină cererea pentru tancuri, vehicule blindate și alte echipamente militare convenționale.

Noile tehnologii militare contribuie la extinderea activității producătorilor tradiționali, în loc să îi înlocuiască.

Compania germană Hensoldt a raportat o creștere de 52% a veniturilor diviziei de sisteme optoelectronice. Directorul financiar al companiei a explicat pentru CNBC că o parte importantă a acestei creșteri provine din echipamente destinate platformelor militare convenționale, inclusiv tancurilor și vehiculelor blindate.

În același timp, divizia de apărare antiaeriană a Rheinmetall, care include și sisteme de combatere a dronelor, a înregistrat o creștere de 63% a veniturilor.

Compania germană și-a redus însă estimările financiare pentru întregul an, invocând întârzieri în derularea unor proiecte.

Potrivit Morningstar, platformele militare tradiționale sunt integrate tot mai mult în sisteme de luptă interconectate, care utilizează senzori avansați, schimburi rapide de date și tehnologii digitale.

În ultimii cinci ani, în special după invazia rusă la scară largă în Ucraina din februarie 2022, marii producători de armament au beneficiat de creșterea bugetelor militare și de acumularea unor portofolii importante de comenzi.

Analiștii consideră că actualul proces de reînarmare reprezintă o schimbare structurală, care ar putea continua chiar și în eventualitatea încheierii conflictelor din Ucraina și Iran.

Europa trebuie să recupereze decalajele acumulate după decenii de investiții insuficiente în apărare. Incertitudinile privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite și riscurile asociate Rusiei contribuie la accelerarea cheltuielilor militare.

Totuși, acțiunile unor companii din sector au fost afectate în acest an de temerile investitorilor că evaluările bursiere au crescut mai rapid decât capacitatea producătorilor de a livra echipamentele comandate.

Întârzierile unor proiecte și anulările de contracte au amplificat aceste îngrijorări.

În plus, utilizarea pe scară largă a dronelor de către Ucraina a ridicat întrebări privind rolul viitor al echipamentelor militare convenționale.

Schimbările tehnologice de pe câmpul de luptă influențează și prioritățile de investiții ale NATO.

Alianța intenționează să aloce peste 40 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea capacităților de combatere a dronelor în următorii cinci ani.

Planurile reflectă importanța tot mai mare a sistemelor de detectare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că dronele au schimbat fundamental modul în care sunt purtate războaiele moderne.