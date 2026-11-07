Analize medicale gratuite. Ce investigații pot face românii cu 0 lei, de câte ori pot primi bilet de trimitere și cât timp e valabil

Românii asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia de numeroase analize medicale gratuite, în baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de un medic specialist. Investigațiile sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), însă accesul la ele depinde de recomandarea medicală, de afecțiunile pacientului și de condițiile prevăzute în legislație. Există reguli diferite pentru prevenție, diagnosticarea bolilor acute și monitorizarea afecțiunilor cronice.

Persoanele care au nevoie de investigații medicale pot primi un bilet de trimitere pe care medicul înscrie analizele considerate necesare pentru evaluarea stării de sănătate. Formularul utilizat în sistemul public de sănătate este reglementat prin Ordinul Ministerului Sănătății și al CNAS nr. 2.168/502/2023, cu modificările ulterioare.

Modelul standard prevăzut în anexa nr. 1 a ordinului conține 15 poziții destinate investigațiilor recomandate. Același număr de rubrici este prevăzut și în formularul utilizat pentru serviciile de prevenție.

Cele 15 poziții reprezintă însă spațiul disponibil pentru înscrierea investigațiilor, nu un număr minim sau obligatoriu de analize pe care pacientul trebuie să le efectueze. Medicul completează documentul în urma consultației și stabilește ce investigații sunt necesare în funcție de simptome, istoricul medical și suspiciunile diagnostice.

Prin urmare, existența celor 15 rubrici nu îi oferă pacientului posibilitatea de a solicita, la alegere, orice 15 analize din nomenclatorul serviciilor decontate. Recomandarea trebuie să aibă justificare medicală, iar fiecare investigație trebuie să respecte condițiile de prescriere și decontare.

În cazul consultațiilor preventive, pot fi necesare documente separate pentru diferite categorii de servicii. Dacă medicul recomandă atât analize de laborator, cât și investigații radiologice sau imagistice, acestea se înscriu pe trimiteri distincte. De asemenea, pentru fiecare investigație imagistică este necesar un bilet separat, conform instrucțiunilor formularului.

Pachetul de bază al serviciilor paraclinice acordate în ambulatoriu cuprinde numeroase categorii de investigații. Printre acestea se numără analizele de hematologie, biochimie, imunologie și microbiologie, dar și examinările celulelor și țesuturilor.

Lista include atât investigații uzuale, utilizate pentru evaluarea generală a organismului, cât și teste specializate pentru identificarea unor afecțiuni sau monitorizarea bolilor deja diagnosticate.

Faptul că o analiză apare în nomenclatorul serviciilor decontate nu înseamnă însă că poate fi efectuată gratuit de orice pacient, indiferent de situație. Pentru fiecare categorie există reguli privind medicul care poate face recomandarea, diagnosticul sau suspiciunea medicală și frecvența efectuării investigației.

Printre investigațiile de hematologie decontate se află hemoleucograma completă, numărătoarea reticulocitelor, examenul citologic al frotiului sanguin și viteza de sedimentare a hematiilor (VSH).

Hemoleucograma este una dintre analizele utilizate frecvent în evaluarea stării generale de sănătate. Aceasta oferă informații despre mai mulți parametri ai sângelui, inclusiv hemoglobina, hematocritul și numărul globulelor roșii, globulelor albe și trombocitelor.

Rezultatele pot ajuta medicul să identifice modificări care necesită investigații suplimentare. De exemplu, valorile anormale ale unor parametri pot determina recomandarea unui frotiu sanguin, în condițiile prevăzute de norme.

În aceeași categorie sunt incluse determinarea grupului sanguin ABO și a factorului Rh pentru femeile însărcinate, precum și identificarea anticorpilor specifici anti-Rh.

O altă categorie importantă este reprezentată de investigațiile biochimice, utilizate pentru evaluarea metabolismului, a funcției renale și a unor parametri cardiovasculari.

Printre analizele decontate se numără glicemia, colesterolul total, HDL colesterolul, LDL colesterolul și trigliceridele. Aceste determinări sunt utilizate pentru evaluarea metabolismului glucidic și lipidic și pentru identificarea unor factori de risc.

Lista cuprinde și testul de toleranță la glucoză administrată oral (TTGO), precum și hemoglobina glicată (HbA1c). Aceasta din urmă oferă informații despre nivelul mediu al glicemiei din ultimele aproximativ trei luni și este utilizată inclusiv pentru urmărirea persoanelor diagnosticate cu diabet. Pentru recomandarea și decontarea acestor teste există condiții specifice.

În ceea ce privește funcția renală, nomenclatorul CNAS include ureea și creatinina serică, aceasta din urmă fiind însoțită de estimarea ratei de filtrare glomerulară. Este prevăzută și determinarea acidului uric seric.

Investigațiile urinare care pot fi decontate includ examenul complet de urină, format din sumar și sediment, dozarea proteinelor urinare, albumina urinară, raportul albumină/creatinină, glucoza și creatinina urinară.

Pachetul cuprinde, de asemenea, determinarea proteinelor totale serice, electroforeza proteinelor și albumina serică.

Lista investigațiilor biochimice decontate include și analize utilizate pentru evaluarea funcției hepatice. Printre acestea se numără bilirubina totală și directă, transaminazele TGO și TGP, gama GT și fosfataza alcalină.

Sunt prevăzute și determinări ale unor enzime care oferă informații despre activitatea diferitelor țesuturi și organe.

Printre acestea se află creatinkinaza, enzimă implicată în producerea energiei în mușchi și în alte țesuturi, alfa-amilaza serică și lipaza serică, utilizate în evaluarea funcției pancreatice. Nomenclatorul include și lactatdehidrogenaza (LDH), o enzimă prezentă în aproape toate țesuturile organismului, cu concentrații importante în inimă, ficat, mușchi, rinichi, creier și plămâni.

Pentru investigarea metabolismului fierului pot fi recomandate sideremia, feritina și transferina serică. În aceeași categorie a determinărilor biochimice sunt incluse vitamina B12 și acidul folic, două substanțe importante pentru funcționarea normală a organismului și formarea celulelor sanguine.

Pachetul de servicii paraclinice include și investigații hormonale și imunologice, recomandate în funcție de suspiciunile medicului.

Pentru evaluarea funcției tiroidei sunt prevăzute determinarea TSH și FT4, precum și testarea anticorpilor împotriva tiroperoxidazei, cunoscuți sub denumirea de ATPO.

Lista cuprinde și parathormonul, hormon implicat în reglarea metabolismului calciului și fosforului, alături de mai multe determinări utilizate în evaluarea funcției reproductive și hormonale.

Printre acestea se află FSH, LH, cortizolul, testosteronul, estradiolul, progesteronul și prolactina.

În categoria investigațiilor imunologice sunt incluse proteina C reactivă, factorul reumatoid și imunoglobulinele IgG, IgA, IgM și IgE.

Pentru evaluarea prostatei, nomenclatorul prevede determinarea PSA și a fracțiunii sale libere, cunoscută drept free PSA. Recomandarea și decontarea acestor investigații trebuie să respecte condițiile specifice fiecărui serviciu.

Persoanele care au nevoie de investigații pentru identificarea unor infecții pot beneficia, în condițiile prevăzute de norme, de mai multe tipuri de analize.

Printre acestea se numără determinarea anticorpilor anti-HAV de tip IgM, testarea antigenului HBs și identificarea anticorpilor anti-HCV. Aceste investigații sunt utilizate în evaluarea infecțiilor cu virusurile hepatitice A, B și C.

Lista include și testarea HIV pentru femeile însărcinate, în condițiile stabilite de legislație.

Pentru identificarea altor infecții sunt prevăzute determinarea ASLO, testele VDRL sau RPR, confirmarea TPHA și identificarea antigenului Helicobacter pylori.

În ceea ce privește investigațiile microbiologice, pacienții pot beneficia de examinări bacteriologice ale exudatului faringian pentru streptococii beta-hemolitici din grupele A, C și G, dar și de examen fungic faringian.

Nomenclatorul cuprinde urocultura, coprocultura și examenul coproparazitologic, investigații utilizate pentru identificarea unor microorganisme sau paraziți.

Sunt incluse și examinări microscopice și culturi din secreții vaginale, culturi din secreții cervicale, precum și testarea pentru Streptococcus agalactiae în cazul femeilor însărcinate.

Alte investigații microbiologice decontate pot viza secrețiile uretrale, otice și conjunctivale, exudatul nazal și colecțiile purulente. Pentru acestea din urmă sunt prevăzute atât examinări bacteriologice, cât și fungice.

O altă investigație prevăzută de normele CNAS este testul imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale.

Analiza urmărește identificarea unor cantități mici de sânge în scaun, care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Aceasta este legată de condițiile de raportare stabilite pentru screeningul cancerului colorectal.

Prin urmare, decontarea nu trebuie interpretată ca un drept necondiționat de a efectua testul oricând, ci trebuie respectate criteriile prevăzute pentru programul de screening.

Una dintre întrebările frecvente ale pacienților este dacă pot primi un singur bilet de trimitere pentru analize gratuite într-un an sau dacă pot solicita mai multe documente în cazul în care au nevoie de investigații suplimentare.

Potrivit medicului Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, eliberarea biletului nu se face la simpla solicitare a pacientului, ci în urma unei consultații în care medicul stabilește necesitatea investigațiilor.

Aceasta explică faptul că numărul biletelor poate crește atunci când apar simptome noi sau când rezultatele inițiale nu sunt suficiente pentru stabilirea diagnosticului.

„Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale. În momentul în care o persoană vine în cabinet, se face un consult, iar medicul constată că are nevoie de analize medicale. În acel moment, primește un bilet de trimitere specific pentru nevoile sale. De asemenea, dacă personalul medical constată că un pacient are nevoie și de alte investigații medicale (pentru a stabili un diagnostic clar), atunci analizele pot fi suplimentate. Dacă un medic constată, de exemplu, în această lună, că este nevoie de mai multe investigații pentru a stabili o boală (apar alte simptome între timp, după ce primele analize au fost făcute), atunci poate să mai elibereze încă un bilet de trimitere și luna viitoare”, a explicat medicul Sandra Alexiu.

Așadar, nu există o regulă generală potrivit căreia fiecare persoană poate beneficia de un singur bilet de trimitere pentru analize într-un an. Numărul documentelor depinde de situația medicală și de recomandările făcute în urma consultațiilor.

Dacă pacientul efectuează primele investigații, dar ulterior apar simptome noi sau medicul consideră că sunt necesare alte teste pentru stabilirea diagnosticului, poate fi eliberat un nou bilet de trimitere.

Acest lucru nu înseamnă însă că pacientul poate solicita repetarea nelimitată a analizelor fără justificare medicală. Fiecare recomandare trebuie să respecte regulile de prescriere și decontare aplicabile.

Un alt aspect important pentru pacienții care beneficiază de analize gratuite este perioada în care pot utiliza biletul de trimitere.

Valabilitatea documentului diferă în funcție de motivul pentru care au fost recomandate investigațiile. În cazul bolilor acute sau subacute, termenul este mai scurt decât în situația afecțiunilor cronice și a monitorizării acestora.

Medicul Sandra Alexiu a explicat pentru Digi24 că pacienții trebuie să țină cont de tipul biletului atunci când își programează investigațiile la laborator.

„Valabilitatea biletului de trimitere depinde, în primul rând, de tipul acestuia. Dacă vorbim de un bilet de trimitere pentru a diagnostica o boală acută sau subacută, valabilitatea este de 30 de zile. Dacă vorbim de un bilet de trimitere pentru a diagnostica o boală cronică/monitorizarea unei boli cronice, valabilitatea este de 90 de zile”, a mai precizat medicul specialist.

Prin urmare, un pacient care primește un bilet pentru investigarea unei afecțiuni acute trebuie să efectueze analizele în termen de 30 de zile. În cazul unei boli cronice sau al monitorizării acesteia, documentul poate fi utilizat timp de 90 de zile.

Respectarea termenului este importantă pentru ca investigațiile să poată fi efectuate în baza documentului emis de medic.

Nu toate biletele de trimitere au același scop. În sistemul de sănătate există mai multe tipuri de documente, iar acestea sunt utilizate în funcție de motivul pentru care pacientul are nevoie de servicii medicale.

Medicul de familie poate recomanda investigații preventive, analize pentru identificarea unei posibile afecțiuni sau consultații la alți medici specialiști.

Sandra Alexiu a explicat că investigațiile preventive sunt diferite în funcție de caracteristicile pacientului, inclusiv de vârstă și sex.

„Medicul de familie poate face bilet de trimitere pentru analizele preventive, pentru cele uzuale la care are dreptul fiecare pacient o dată pe an. Ele sunt un număr specific de analize în funcție de grupa de vârstă, tipul de pacient (diferă de la bărbat la femeie sau copii). Alt bilet de trimitere pe care putem să îl prescriem (noi, medicii de familie) este cel în cazul în care bănuim o boală și atunci este nevoie de analize specifice care să ne ajute la un diagnostic. Acesta este un bilet de trimitere pentru investigații paraclinice (aici putem menționa analize sau radiografii, test Papanicolau, ori pentru examenul de osteoporoză, ecografii etc). Și mai există un bilet de trimitere în care solicităm un consult interdisciplinar, în care, pentru a elucida un diagnostic ori pentru a stabili un grad de evoluție, putem trimite pacientul către un consult la un medic specialist (de ex: pacient cu hipertensiune trebuie trimis către medicul cardiolog pentru investigații suplimentare)”, a mai transmis medicul Sandra Alexiu.

Astfel, primul tip de document este destinat prevenției și permite efectuarea analizelor recomandate în funcție de categoria din care face parte pacientul.

Al doilea este utilizat atunci când medicul suspectează existența unei boli și are nevoie de investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului. Acestea pot include analize de laborator, radiografii, ecografii sau alte examinări paraclinice.

Al treilea tip de bilet este destinat consultațiilor interdisciplinare. Prin intermediul acestuia, pacientul poate fi îndrumat către un medic specialist pentru investigații suplimentare sau pentru evaluarea evoluției unei afecțiuni.

De exemplu, o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială poate fi trimisă la cardiologie pentru investigații și evaluări suplimentare.

Deși cele mai multe servicii medicale decontate prin CNAS sunt destinate persoanelor asigurate, există și excepții prevăzute de legislație.

Astfel, persoanele care nu au calitatea de asigurat pot beneficia de anumite investigații atunci când există suspiciunea unor afecțiuni grave sau când trebuie verificată prezența unor infecții pentru care normele permit accesul la servicii medicale decontate.

Medicul de familie poate elibera un bilet special pentru investigații în cazul suspiciunii unei hepatite virale sau al unei posibile afecțiuni oncologice.

Medicul Sandra Alexiu a explicat în ce situații pot fi recomandate aceste investigații și cum sunt prevăzute ele în sistemul de asigurări de sănătate.

„Există prevederi care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (persoane neasigurate). Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase (biletul are o rubrică specială pentru persoanele neasigurate)”, conchide medicul.

Așadar, lipsa calității de asigurat nu exclude accesul la toate investigațiile medicale. Există situații speciale în care medicul poate recomanda examinări pentru confirmarea sau infirmarea unor suspiciuni oncologice ori pentru investigarea anumitor boli infecțioase.

Aceste excepții nu echivalează însă cu accesul gratuit la întregul pachet de analize disponibil persoanelor asigurate. Investigațiile sunt limitate la situațiile prevăzute de legislație și trebuie respectate condițiile specifice fiecărei categorii.

Pentru efectuarea analizelor gratuite, pacienții trebuie să se prezinte la un laborator care are contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru serviciile recomandate.

Biletul de trimitere trebuie să fie eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, după caz, iar investigațiile înscrise trebuie să se încadreze în condițiile de decontare.

Un aspect important este că pacientul nu trebuie să aleagă obligatoriu un laborator aflat în contract cu aceeași casă de asigurări cu care lucrează medicul care a eliberat trimiterea. Acesta poate apela la un furnizor aflat în contract cu orice casă de asigurări de sănătate, cu condiția ca laboratorul respectiv să aibă contract pentru investigațiile recomandate.

Pentru a beneficia de serviciile decontate, pacienții trebuie să prezinte următoarele documente:

Biletul de trimitere pentru serviciile medicale recomandate, eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, după caz;

Cartea de identitate, necesară pentru identificarea pacientului. În cazul copiilor cu vârsta sub 14 ani, este necesar certificatul de naștere;

Cardul național de sănătate sau, după caz, o adeverință care atestă calitatea de asigurat;

Alte documente medicale, atunci când situația o impune, în funcție de recomandarea medicului. Acestea pot include, de exemplu, buletine recente de analize.

Înainte de efectuarea investigațiilor, pacienții trebuie să verifice dacă laboratorul ales are contract pentru analizele înscrise pe bilet și dacă documentul se află încă în perioada de valabilitate.

De asemenea, este important ca recomandarea medicală să fie respectată, deoarece nu toate analizele din nomenclatorul CNAS pot fi decontate în orice situație. Unele investigații au condiții speciale de prescriere, iar altele sunt disponibile numai pentru anumite categorii de pacienți sau în cadrul unor programe de prevenție și monitorizare.