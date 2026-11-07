Cele mai frumoase destinații de vacanță pentru 2027. National Geographic a ales 25 de locuri din întreaga lume

National Geographic a publicat selecția celor 25 de destinații din întreaga lume care merită vizitate în 2027. Șase dintre acestea se află în Europa, printre ele numărându-se regiunea Vestland din Norvegia, zona Tricity din Polonia și orașul Leipzig din Germania. Lista include atât destinații cunoscute pentru peisajele naturale, cât și orașe care pregătesc evenimente culturale importante, inaugurări de muzee și noi atracții turistice.

Selecția Best of the World, lansată pentru prima dată în 2012, reunește anual destinații recomandate călătorilor interesați de aventură, istorie sau de experiența descoperirii unor orașe necunoscute.

Pentru 2027, National Geographic a inclus șase destinații europene: Vestland din Norvegia, Dumfries și Galloway din Scoția, Santander din Spania, Normandia din Franța, Leipzig din Germania și zona Tricity din Polonia, formată din orașele Gdańsk, Gdynia și Sopot.

Regiunea Vestland este recomandată pentru peisajele sale naturale spectaculoase și pentru posibilitățile de explorare a fiordurilor. National Geographic evidențiază combinația dintre aventurile în natură și turismul orientat către relaxare și starea de bine, conform Euronews.

Vizitatorii pot descoperi stânci foarte înalte, ape turcoaz și cascade, într-unul dintre peisajele naturale considerate de publicație printre cele mai impresionante din Europa. Dimensiunea și diversitatea spațiilor sălbatice reprezintă principalele atracții ale regiunii.

Orașul Leipzig este recomandat în special turiștilor pasionați de muzică. Oferta culturală include spectacole de operă, săli de concerte pentru orchestre și cluburi de jazz.

O atracție importantă este traseul turistic Music Trail, care are în prezent o lungime de 5,3 kilometri și permite vizitarea mai multor locuri cu semnificație istorică. Autoritățile intenționează să extindă traseul prin adăugarea unui al doilea circuit, de 7,2 kilometri.

Normandia se pregătește să găzduiască în 2027 evenimentul Millennium 2027: European Year of the Normans, dedicat împlinirii a 1.000 de ani de la nașterea lui William Cuceritorul.

Pe parcursul anului sunt programate peste 1.000 de evenimente, printre care concerte, ospețe medievale și spectacole de teatru stradal.

Orașul Santander, situat pe coasta de nord a Spaniei, se pregătește pentru deschiderea a două instituții muzeale importante în 2027.

Capitala regiunii Cantabria, o zonă despre care National Geographic consideră că nu primește întotdeauna atenția turistică meritată, urmează să găzduiască o filială a Museo Reina Sofía.

În același timp, Muzeul de Preistorie și Arheologie va fi mutat într-un nou sediu. Cele două proiecte sunt prezentate drept oportunități pentru creșterea atractivității culturale a orașului.

Regiunea Dumfries și Galloway este recomandată persoanelor care preferă traseele liniștite și observarea cerului nocturn.

În vara anului 2027 este programată deschiderea Scottish Dark Sky Observatory, într-o zonă cu dealuri line, aflată în cadrul Rezervației Biosferei UNESCO Galloway și Southern Ayrshire.

Destinația este considerată potrivită în special pentru pasionații de astronomie și pentru turiștii interesați de natură.

Zona metropolitană formată din Gdańsk, Gdynia și Sopot completează selecția europeană. Cele trei orașe de pe litoralul Mării Baltice oferă o combinație de peisaje maritime, patrimoniu istoric, cultură și viață urbană modernă.

National Geographic evidențiază revitalizarea zonelor de pe malul apei și gastronomia regională, care contribuie la transformarea celor trei orașe în destinații turistice tot mai atractive.

Lista National Geographic pentru 2027 include și destinații din America, Africa, Asia și Oceania.

În Brazilia, orașul Salvador este recomandat pentru evenimentele dedicate culturii afro-braziliene. Pentru prima dată după mai multe decenii, Carnavalul din Salvador va avea loc imediat după Festa de Iemanjá, considerată cea mai mare sărbătoare a religiei Candomblé.

Această succesiune de evenimente oferă vizitatorilor posibilitatea de a participa la una dintre cele mai importante manifestări culturale dintr-un oraș cu o istorie bogată din America de Sud.

În Africa, Malawi este prezentat drept o destinație naturală încă insuficient cunoscută, care oferă experiențe spectaculoase fără aglomerația întâlnită în alte regiuni turistice.

Recomandarea vine în contextul popularității tot mai mari a circuitelor clasice de safari. Datorită inițiativelor guvernamentale și activității organizațiilor de conservare, vizitatorii pot observa în Malawi cele cinci mari animale asociate safariurilor africane: leul, leopardul, elefantul, rinocerul și bivolul african.

Printre zonele recomandate se numără Parcul Național Liwonde și Rezervația Naturală Majete. Alte destinații incluse în selecție sunt Luxor din Egipt, Chengdu din China, Maya Ka’an din Mexic și Pacific Coast Highway din California, Statele Unite.

Cele 25 de destinații selectate de National Geographic sunt:

Vestland, Norvegia Penang, Malaysia Luxor, Egipt Madison, Wisconsin, Statele Unite Puerto Rico Dumfries și Galloway, Scoția, Regatul Unit Prefectura Niigata, Japonia Chengdu, China Pacific Coast Highway, California, Statele Unite Jaipur, India Grenada Salvador, Brazilia Parcul Național Cape Froward, Chile Santander, Spania Normandia, Franța Munții Ozark, Statele Unite Halifax, Nova Scotia, Canada Armenia Melbourne, Australia Leipzig, Germania Baltimore, Maryland, Statele Unite Malawi Maya Ka’an, Mexic Tricity (Gdańsk, Sopot și Gdynia), Polonia Kuélap, Peru

Includerea zonei Tricity în selecția National Geographic reprezintă o nouă recunoaștere internațională pentru turismul polonez.

Anterior, publicația a evidențiat Pădurea Białowieża în 2019 și orașul Łódź în 2022.

Noua recomandare arată că litoralul polonez al Mării Baltice oferă mai mult decât plaje cu nisip și vacanțe tradiționale de vară.

Gdańsk, Gdynia și Sopot formează împreună o regiune în care peisajele de coastă se îmbină cu patrimoniul istoric, activitățile culturale și stilul de viață contemporan.

Autorii selecției încurajează turiștii să exploreze zonele portuare revitalizate și gastronomia baltică, descoperind particularitățile fiecăruia dintre cele trei orașe.

Gdańsk este cunoscut pentru monumentele sale și pentru istoria portuară care se întinde pe mai multe secole.

Printre cele mai importante obiective turistice se numără Long Market (Długi Targ), macaraua medievală, Muzeul celui de-Al Doilea Război Mondial și Centrul European al Solidarității.

Un interes deosebit îl prezintă și fostele terenuri ale Șantierului Naval Gdańsk.

Spațiile industriale din această zonă primesc treptat noi funcțiuni și sunt transformate în locuri pentru întâlniri, evenimente artistice și activități gastronomice.

În cadrul unei conferințe de presă, primarul orașului Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, a subliniat importanța includerii în selecția National Geographic pentru comunitatea locală.

Aceasta a prezentat Gdańsk drept un oraș al libertății, solidarității și deschiderii, în care istoria se întâlnește cu modernitatea și fiecare vizitator poate găsi activități potrivite intereselor sale.

Edilul a atribuit această recunoaștere locuitorilor orașului, care contribuie zilnic la atmosfera sa distinctă.

Sopot se remarcă prin tradițiile sale balneare, atmosfera de stațiune maritimă și apropierea de natură.

Vizitatorii pot face plimbări pe plajă sau pot explora traseele din Parcul Peisagistic Tricity.

Orașul oferă atracții și în afara sezonului estival, fiind prezentat drept o destinație care poate fi vizitată pe tot parcursul anului.

Primarul orașului Sopot, Magdalena Czarzyńska-Jachim, a evidențiat, în cadrul conferinței de presă, faptul că experții internaționali au recunoscut atmosfera deosebită a stațiunii și calitatea ofertei turistice.

Aceasta a subliniat contribuția antreprenorilor locali, care dezvoltă permanent serviciile turistice în colaborare cu Organizația de Turism din Sopot.

Gdynia se diferențiază de celelalte două orașe prin arhitectura modernistă și prin istoria legată de dezvoltarea economiei maritime a Poloniei.

Expansiunea sa rapidă a început în perioada interbelică, atunci când orașul a devenit un simbol al ambițiilor reînnoite ale Poloniei în regiunea Mării Baltice.

În 2026, Centrul Modernist din Gdynia a fost inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Primarul orașului, Aleksandra Kosiorek, a subliniat semnificația specială a recunoașterii internaționale, având în vedere că aceasta coincide cu aniversarea a 100 de ani de la acordarea statutului de oraș localității Gdynia.

Edilul a amintit că, în urmă cu un secol, Gdynia reprezenta un simbol al orientării curajoase către viitor, iar în prezent continuă să fie un oraș deschis, dinamic și capabil să inspire.

De asemenea, aceasta și-a exprimat satisfacția că atât istoria, cât și prezentul orașului au fost recunoscute de una dintre cele mai cunoscute publicații de turism din lume.

Gastronomia reprezintă un alt element important al recomandării National Geographic pentru zona Tricity.

Bucătarii locali folosesc produse regionale, se inspiră din tradițiile culinare cașubiene și reinterpretază preparatele clasice într-o manieră contemporană.

Peștele provenit din Marea Baltică ocupă, de asemenea, un loc important în oferta gastronomică.

Regiunea atrage vizitatori și prin numeroase evenimente culturale și sportive organizate pe parcursul anului.

Gdańsk găzduiește Târgul Sfântului Dominic și Festivalul Shakespeare, în timp ce Sopot organizează un festival literar.

În 2027, Gdynia va găzdui principalele regate pentru mai multe clase de ambarcațiuni, organizate în cadrul Campionatelor Mondiale de Vela.

Tot în Gdynia este programat Kolosy, Întâlnirea Națională a Călătorilor, Navigatorilor și Alpiniștilor.

Un alt avantaj al regiunii este posibilitatea deplasării convenabile între cele trei orașe fără utilizarea unui autoturism.

Astfel, turiștii pot combina într-o singură călătorie vizitarea monumentelor istorice din Gdańsk, relaxarea pe litoralul din Sopot și descoperirea arhitecturii moderniste din Gdynia.