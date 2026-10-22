Airbnb schimbă regulile pentru proprietari. Ce nu le mai pot cere turiștilor înainte de plecare

Airbnb introduce noi reguli pentru proprietarii care își închiriază locuințele prin intermediul platformei. Începând cu 20 noiembrie 2026, gazdele nu vor mai putea impune turiștilor anumite activități de curățenie, precum spălarea vaselor, strângerea lenjeriei de pat sau transportarea gunoiului în afara proprietății. Măsurile vin în urma nemulțumirilor exprimate de utilizatori, care s-au plâns că sunt obligați să facă treburi gospodărești, deși pentru unele rezervări plătesc deja taxe de curățenie.

Platforma Airbnb a anunțat o modificare a politicilor aplicabile proprietarilor, prin care limitează sarcinile pe care aceștia le pot impune persoanelor cazate. Noile prevederi urmăresc să elimine solicitările considerate excesive și să clarifice responsabilitățile gazdelor și ale turiștilor.

Potrivit companiei, proprietarii vor putea selecta șapte reguli standard ale locuinței și vor avea posibilitatea să introducă solicitări suplimentare, cu condiția ca acestea să fie rezonabile și să respecte politicile platformei.

Schimbările vor intra în vigoare pe 20 noiembrie 2026 și se vor aplica rezervărilor efectuate începând cu această dată.

Reprezentanții Airbnb au explicat, într-o declarație transmisă BBC, că decizia a fost luată după ce utilizatorii au semnalat dificultăți legate de regulile impuse de proprietari.

„Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteaptă gazdele, dar am auzit de la comunitatea noastră că acestea pot fi confuze, oneroase și greu de gestionat”, a transmis compania.

Una dintre cele mai importante modificări privește activitățile de curățenie solicitate la finalul sejurului.

Conform noilor prevederi, proprietarii nu vor mai putea impune, în mod obișnuit, sarcini care presupun un efort considerabil sau care intră în responsabilitatea personalului de curățenie.

Printre activitățile pe care turiștii nu ar trebui să fie obligați să le efectueze se numără spălarea și punerea la loc a vaselor utilizate, scoaterea lenjeriei de pe paturi și transportarea gunoiului în afara locației.

Aceste solicitări au generat numeroase nemulțumiri, în special în situațiile în care turiștii achită și o taxă separată pentru curățenie.

Totuși, noile reguli nu înseamnă că persoanele cazate pot lăsa locuințele în orice stare. Proprietarii vor putea formula în continuare cereri rezonabile, precum așezarea vaselor folosite în chiuvetă sau închiderea locuinței la plecare.

Airbnb precizează că fiecare situație va fi analizată și în funcție de particularitățile proprietății și de condițiile locale.

Compania a precizat că anumite solicitări pot fi acceptate atunci când există motive obiective.

De exemplu, într-o regiune afectată de secetă, proprietarul poate solicita turiștilor să limiteze durata dușurilor, dacă autoritățile au introdus restricții privind utilizarea apei.

De asemenea, în zonele în care există riscul apropierii animalelor sălbatice, gazdele pot solicita depozitarea deșeurilor în recipiente speciale.

Prin urmare, Airbnb nu elimină posibilitatea proprietarilor de a stabili reguli, ci introduce limite privind obligațiile suplimentare impuse oaspeților.

O altă prevedere importantă se referă la sancțiunile financiare. Gazdele nu vor putea introduce amenzi sau alte penalități proprii pentru turiști în regulile locuinței.

Totodată, solicitarea semnării unor contracte separate va fi permisă numai în situații limitate, inclusiv atunci când există o obligație legală.

Pentru a preveni neînțelegerile, regulile proprietății vor fi afișate mai vizibil pe platformă, inclusiv în informațiile referitoare la călătorie și în notificările asociate rezervării.

Proprietarii vor trebui să comunice toate regulile și solicitările înainte ca rezervarea să fie efectuată. Nu vor putea introduce ulterior cerințe noi prin mesaje, anunțuri afișate în locuință sau comunicări directe.

În cazul în care o gazdă nu respectă politica platformei, Airbnb poate solicita modificarea anunțului, poate emite avertismente și poate reduce vizibilitatea proprietății în rezultatele căutărilor.

Decizia Airbnb vine după ani în care turiștii au criticat solicitările excesive ale unor proprietari, mai ales cele legate de curățenia obligatorie înainte de plecare.

Subiectul a atras atenția și pe rețelele sociale, unde au circulat videoclipuri în care proprietarii verifică în detaliu locuințele după încheierea sejururilor.

Un exemplu devenit viral este cel al cuplului Cassie și Jon, care deține o proprietate de închiriat în statul american Georgia.

Cei doi au publicat videoclipuri în care inspectează locuința după plecarea turiștilor, criticând inclusiv faptul că anumite obiecte nu au fost lăsate la locul lor.

Într-unul dintre videoclipuri, proprietarii au considerat că turiștii nu au respectat regulile deoarece telecomanda televizorului fusese lăsată în alt loc.

Imaginile au provocat reacții critice, însă cei doi au susținut că materialele lor au fost interpretate greșit.

Prin noile prevederi, Airbnb încearcă să stabilească o delimitare mai clară între obligațiile turiștilor și responsabilitățile proprietarilor, astfel încât persoanele care rezervă o locuință să știe dinainte ce li se poate cere pe durata șederii și la plecare.