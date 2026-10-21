Impozitul pe locuință ar putea crește de 27 ori pentru unii români. Gabriel Biriș, avertisment privind pensionarii care vor plăti 27.500 lei/an
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Gabriel Biriș
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață ar putea majora de 27 de ori taxele anuale pentru unii proprietari, avertizează Gabriel Biriș. Acesta prezintă exemplul unor pensionari din București care ar putea ajunge să plătească 27.500 de lei pe an pentru casele în care locuiesc, față de 1.044 de lei în prezent, potrivit calculelor sale.
Gabriel Biriș avertizează că impozitarea clădirilor la valoarea de piață ar putea crește taxele de zeci de ori
Avocatul de business Gabriel Biriș atrage atenția asupra efectelor pe care impozitarea clădirilor la valoarea de piață le-ar putea avea asupra proprietarilor cu venituri mici.
Acesta oferă exemplul unor pensionari din București care ar putea ajunge să plătească anual 27.500 de lei pentru casele în care locuiesc, față de aproximativ 1.000 de lei în prezent.
Biriș arată cum ar putea crește impozitul pentru casele din cartierele scumpe ale Bucureștiului
Gabriel Biriș a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce consideră problematică impozitarea clădirilor la valoarea de piață, în locul valorii calculate potrivit formulei existente.
Avocatul a prezentat exemplul unor case construite în anii 1930, situate într-unul dintre cele mai bune cartiere ale Capitalei. Locuințele au aproximativ 150 de metri pătrați, un etaj și o curte mică, iar unele dintre ele sunt locuite de pensionari care s-au născut chiar în casele respective.
Potrivit lui Biriș, valoarea de piață a unei asemenea proprietăți poate depăși un milion de euro, în principal datorită zonei în care se află.
În prezent, pentru o casă de 150 de metri pătrați, impozitul anual calculat în exemplul său este de 1.044 de lei. Valoarea impozabilă folosită în calcul este sub pragul de 2,5 milioane de lei de la care se aplică taxa pe lux, astfel că proprietarul nu plătește această taxă suplimentară.
Avocatul consideră că suma actuală poate fi deja dificil de suportat pentru persoanele care au pensii mai mici de 4.000 de lei pe lună.
Impozitul anual ar putea ajunge la 27.500 de lei, potrivit exemplului prezentat de avocat
În scenariul în care impozitarea s-ar raporta la o valoare de piață de cinci milioane de lei, calculele prezentate de Gabriel Biriș arată o creștere semnificativă a obligațiilor fiscale.
Impozitul pe clădire ar ajunge la 5.000 de lei pe an, prin aplicarea cotei de 0,1%. La acesta s-ar adăuga taxa pe lux, calculată la 0,9% din diferența dintre valoarea proprietății și pragul de 2,5 milioane de lei, respectiv 22.500 de lei anual.
Astfel, totalul ar ajunge la 27.500 de lei pe an, de aproximativ 27 de ori mai mult decât impozitul actual din exemplu.
„O lege care obligă chiar și un singur cetățean să își vândă casa în care s-a născut și trăit toată viața nu are cum să fie o lege bună!”, a scris avocatul, care consideră că mai există totuși timp pentru corectarea prevederilor.
Impozitarea la valoarea de piață va fi amânată, a anunțat Alexandru Nazare luni
Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată în România de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni, 19 octombrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Decizia vine după ce autoritățile române au convenit cu Comisia Europeană modificarea jalonului aferent reformei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027.
Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului.
Planurile inițiale prevedeau trecerea la impozitarea bazată pe valoarea de piață a proprietăților începând cu 2027, odată cu implementarea sistemului digital e-Proprietatea.
Postarea integrală a lui Gabriel Biriș
„Astazi am avut o interventie la A3 in care am atras atentia asupra a ceea ce eu consider o imensa problema: impozitarea cladirilor la valoarea de piata (si nu la valoarea rezultata din formula existenta).
Nu mai reiau argumentele cu privire la arbitrariul „valorii de piata”, dau un exemplu concret, din viata reala.
Am privilegiul sa locuiesc intr-unul din cele mai bune cartiere din Bucuresti, intr-un apartament cumparat in 2007. Am bucuria sa fiu vecin cu niste oameni deosebiti, oameni in varsta, la pensie (de multi ani) unii nascuti in casele in care stau.
Sunt case relativ modeste, P+1, 150 mp cu o curte mica, cuplate cate 2, construite prin anii ’30. Zona face insa ca pretul de piata sa treaca azi de 1 milion euro. Sa zicem ca aceasta este valoarea luata in calcul. Poate fi insa si mai mare.
Acum, impozitul este 2.677*150*2,6*0,1%= 1.044 lei/an
Cum valoarea impozabila (1.044.000 lei) este mai mica decat pragul de 2.500.000 lei pentru aplicarea taxei „pe lux”, ramanem cu 1.044 lei.
Mult, putin? Pentru unii – putin, pentru oameni cu o pensie sub 4.000 lei/luna sigur nu este putin. Dar este suportabil, la limita.
Daca avem impozit la valoarea de piata (5.000.000 lei), avem asa:
– impozit pe cladire: 5.000.000*0,1% = 5.000 lei/an
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– taxa pe lux: (5.000.000 – 2.500.000)*0,9% = 22.500 lei/an.
Total: 27.500 lei/an, fata de 1.044 lei acum.
Adica: o crestere de 27 de ori, + 2.700%, pensia pe 6-7 luni.
O lege care obliga chiar si un singur cetatean sa isi vanda casa in care s-a nascut si trait toata viata nu are cum sa fie o lege buna!
Mai e timp pentru corectii!”, a scris avocatul de business Gabriel Biriș pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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