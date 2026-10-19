Modificare pentru proprietarii de locuințe. Alexandru Nazare: Impozitul la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027

Impozitarea proprietăților pe baza valorii de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Jalonul PNRR a fost modificat după discuțiile cu Comisia Europeană, pe fondul problemelor tehnice ale platformei e-Proprietatea și al lipsei datelor din cadstru.

Sistemul de impozitare a proprietăților imobiliare pe baza valorii de piață nu va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a confirmat că măsura nu va fi aplicată în cursul anului viitor.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul, care a fost audiat luni în Parlament, fiind propus în noul Guvern Luca Niculescu, a precizat că jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) referitor la această reformă fiscală a fost renegociat și modificat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene.

Totodată, deciziile finale privind măsurile fiscale aplicabile pentru anul 2027 urmează să fie stabilite în momentul în care Guvernul va redacta proiectul de buget pentru anul viitor.

„Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat Nazare.

Reamintim că Alexandru Nazare a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat au avizat nominalizarea lui Nazare pentru portofoliul de la Finanţe cu 33 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri.

Amânarea este cauzată de existența numeroaselor detalii tehnice care trebuie rezolvate înainte ca noul sistem informatic să devină funcțional. Autoritățile mai au de reglat multiple aspecte privind modul concret în care va opera platforma e-Proprietatea.

Din acest motiv, executivul a convenit cu partenerii europeni ajustarea jalonului 237 din PNRR, urmând ca tipul de impozitare aplicat de la anul să fie clarificat odată cu structurarea bugetului de stat.

Reforma fiscală presupunea tranziția la un model automatizat de evaluare a imobilelor, stabilit inițial prin angajamentul fiscal-bugetar din decembrie 2024. Cu toate acestea, punerea în aplicare s-a lovit repetat de obstacole tehnice, politice și logistice.

Principala provocare o constituie stabilirea exactă a valorii fiecărei proprietăți, în special în localitățile mici sau în mediul rural, unde numărul redus de tranzacții imobiliare și lipsa cadastrării complete îngreunează colectarea datelor necesare.

În mediul urban, noua platformă trebuie să fie capabilă să diferențieze corect proprietățile din aceeași zonă geografică.

De exemplu, algoritmul trebuie să evalueze diferit un apartament situat într-un bloc vechi față de unul construit recent, chiar dacă ambele au suprafețe similare și se află în imediata apropiere.