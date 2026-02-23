Într-o declarație la BBC, președintele Ucrainei susține că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a dat deja startul unui conflict de amploare, iar miza rămâne cât de mult teritoriu va reuși să ocupe și ce soluții există pentru a-l opri. Potrivit acestuia, Rusia urmărește să impună la nivel global un mod de viață diferit, forțând schimbarea alegerilor și valorilor pe care oamenii și le-au stabilit pentru ei înșiși.

„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe vieţile pe care oamenii le-au ales pentru ei înşişi.”, a spus Zelenski.

Întrebat despre revendicarea formulată de Rusia, potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze aproximativ 20% din estul regiunii Donețk — zonă aflată încă sub control ucrainean și descrisă de autorități drept o linie de „orașe-fortărețe” — precum și teritorii suplimentare din sud, în regiunile Herson și Zaporijia, acesta a fost invitat să își exprime opinia dacă o asemenea cerere poate fi considerată rezonabilă, chiar și în contextul unei eventuale încetări a focului.

„Eu văd lucrurile altfel. Nu le privesc pur şi simplu ca pe un teritoriu. Le privesc ca pe o abandonare – slăbirea poziţiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni ai noştri care trăiesc acolo. Aşa văd eu lucrurile. Şi sunt sigur că această „retragere” ar diviza societatea noastră.”, a mai spus el.

Într-o analiză formulată indirect, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sugerează că eventualele concesii făcute pentru a-l mulțumi pe liderul de la Kremlin nu ar reprezenta un preț acceptabil pentru pace. În opinia sa, Vladimir Putin ar putea fi satisfăcut doar temporar de o astfel de soluție, folosind o eventuală pauză drept răgaz pentru a-și reface forțele.

„Probabil că l-ar satisface pentru o vreme… are nevoie de o pauză… dar odată ce îşi revine, partenerii noştri europeni spun că ar putea dura între trei şi cinci ani. În opinia mea, şi-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge mai departe? Nu ştim, dar faptul că ar dori să continue [războiul] este un fapt.”, a spus Zelenski.

Zelenski indică faptul că, potrivit evaluărilor partenerilor europeni, această perioadă de refacere ar putea dura între trei și cinci ani, deși el consideră că ar putea fi chiar mai scurtă, de aproximativ doi ani. Direcția în care ar putea continua ulterior agresiunea rămâne incertă, însă, în viziunea sa, intenția de a relua războiul este evidentă.

Liderul ucrainean subliniază că obiectivul său rămâne câștigarea conflictului, definind victoria ca revenirea la o viață normală pentru cetățenii din Ucraina și încetarea violențelor. Totodată, el consideră că oprirea lui Putin în prezent și prevenirea ocupării Ucrainei ar reprezenta nu doar o victorie națională, ci una pentru întreaga lume, avertizând că ambițiile liderului rus nu s-ar limita doar la acest teritoriu.