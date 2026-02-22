În prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, la un miting organizat în orașul Békéscsaba, prim-ministrul Viktor Orbán a reluat un discurs de avertizare, spunând că, dacă partidul politic FIDESZ nu va câștiga alegerile, există riscul ca Ungaria să fie atrasă în război.

El a amintit un episod din istoria orașului, menționând că în septembrie 1944 localitatea a fost bombardată de 56 de avioane, care au aruncat peste 600 de bombe și au ucis aproximativ 100 de persoane. Orbán a afirmat că războiul poate ajunge mai repede decât cred oamenii și a subliniat că este important ca țara să se țină departe de conflict încă de la început. Potrivit lui, un guvern puternic și unitatea națională pot ajuta o țară să evite războiul.

Prim-ministrul a declarat că războiul din Ucraina continuă în contextul unor versiuni diferite despre cauzele sale. El a explicat că Ucraina susține că Rusia încearcă să ocupe țara, în timp ce Rusia afirmă că luptă pentru a împiedica aderarea Ucrainei la NATO. Orbán a atras atenția asupra pierderilor umane, spunând că aproximativ 9.000 de persoane sunt ucise sau grav rănite în fiecare săptămână și a susținut că Uniunea Europeană încearcă să ofere sprijin financiar suficient pentru a prelungi conflictul încă doi ani.

El a mai spus că războiul s-ar fi încheiat deja dacă statele vest-europene ar fi sprijinit pacea și a apreciat că unele guverne europene nu pot recunoaște greșelile strategice făcute.

Orbán a avertizat că o eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea atrage Ungaria în război și ar afecta grav agricultura țării. El a reamintit că Ungaria și-a folosit dreptul de veto atunci când majoritatea statelor membre au susținut deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina.

Potrivit premierului, Ucraina ar dori o schimbare de guvern la Budapesta, care să sprijine integrarea sa europeană și să ofere ajutor financiar și militar. Orbán a declarat că Ungaria nu va urma această direcție și că țara va continua să se dezvolte.

El a descris suspendarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba drept o formă de presiune energetică exercitată de Ucraina. Totodată, a spus că Ungaria a răspuns prin măsuri proprii, precum oprirea livrărilor de combustibil către Ucraina și blocarea unui pachet european de împrumuturi de război în valoare de 90 de miliarde de euro.

Prim-ministrul a afirmat că o parte importantă din energia electrică folosită de Ucraina provine din Ungaria și a sugerat că ar putea fi luate și alte măsuri dacă va fi nevoie, adăugând că Ungaria nu poate fi șantajată și nu va fi intimidată de politicieni ucraineni.

„Războiul sosește mai repede decât cred oamenii. Dacă aveți un guvern bun și unitate națională, puteți scăpa de război. Dacă europenii occidentali ar susține pacea, acest război s-ar fi deja terminat. Nu vom merge cu ei, nu ne vom prăbuși. Țara va continua să se dezvolte. Nu putem fi șantajați. Nu vom fi intimidați de câțiva politicieni ucraineni gălăgioși”, a zis Orban.

Revenind la situația internă, prim-ministrul Viktor Orbán a spus că la alegerile următoare este în joc protejarea finanțelor familiilor din Ungaria. El a susținut că, fără energie rusească la preț accesibil, carburantul ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de forinți pe litru, iar facturile la utilități s-ar putea mări de patru ori. Totodată, a respins ideea că Ungaria ar putea menține prețuri mici la energie dacă ar renunța la gazele rusești, considerând aceste afirmații nerealiste.

Orbán a apărat ceea ce a numit „modelul maghiar”, explicând că guvernul a impus taxe speciale băncilor, companiilor energetice și marilor lanțuri comerciale. Potrivit lui, în ultimii 16 ani această politică ar fi adus aproximativ 15.000 de miliarde de forinți economiei, bani care au permis introducerea unor măsuri precum pensia suplimentară acordată o dată pe an, scutiri de taxe pentru mame și bonusuri pentru personalul din structurile de ordine publică. El a afirmat că, dacă sistemul ar fi organizat diferit, acești bani ar ajunge la corporațiile multinaționale și nu la familiile maghiare.

Premierul a spus că bugetele familiilor sunt direct afectate și a avertizat că renunțarea la modelul național în favoarea unui „model Bruxelles” ar direcționa resursele către marile companii.

Orbán a declarat că Statele Unite par tot mai obosite de război și ar putea reduce implicarea lor. În opinia sa, fără sprijinul american, eforturile pentru pace ar deveni mai dificile.

El a menționat că până la sfârșitul lunii martie ar putea apărea evoluții importante pe plan internațional, inclusiv un posibil summit între SUA și China, care ar putea influența mai multe conflicte globale. Cu toate acestea, în privința războiului dintre Rusia și Ucraina, premierul s-a arătat pesimist, apreciind că, fără o putere externă capabilă să impună pacea, conflictul nu se va încheia curând.

Orbán a afirmat că alegerile viitoare ar putea fi ultimele înainte ca războiul să afecteze mai direct Europa și a făcut apel la unitate națională pentru ca Ungaria să rămână în afara conflictului.

În final, el i-a îndemnat pe alegători să susțină un guvern național care, în opinia sa, poate proteja suveranitatea țării și o poate ține departe de război.