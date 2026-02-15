Europa traversează un moment de redefinire strategică, iar tema centrală a discuțiilor de la München a fost consolidarea unui „pilon european” în cadrul NATO, astfel încât statele membre să se bazeze mai puțin pe sprijinul american.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că liderii europeni resimt o schimbare profundă în relația transatlantică, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și declarațiile sale privind Groenlanda. Într-un context tensionat, oficialul european a avertizat că anumite limite au fost deja depășite.

„Au fost depășite unele linii care nu mai pot fi depășite”, a spus Ursula.

Tensiunile au crescut pe fondul dorinței exprimate de Trump de a anexa Groenlanda, o inițiativă care a alimentat îndoielile europenilor privind angajamentul Washingtonului față de apărarea colectivă în cadrul NATO.

Deși secretarul de stat american Marco Rubio a adoptat la München un ton mai moderat decât JD Vance anul trecut și a afirmat că SUA doresc cooperare cu Europa, discursul său a inclus critici la adresa politicilor europene și nu a menționat NATO, Rusia sau războiul din Ucraina.

În acest climat, liderii europeni au transmis că vor accelera investițiile în apărare și că vor construi o capacitate proprie mai robustă.

„Acest nou început este corect în toate circumstanțele. Este corect dacă Statele Unite continuă să se distanțeze. Este corect atâta timp cât nu ne putem garanta propria securitate pe cont propriu”, a spus Friedrich Merz.

Cancelarul german, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au anunțat că susțin întărirea unui pilon european solid în cadrul Alianței Nord-Atlantice, care să ofere mai multă autonomie strategică Europei.

Europa încearcă să transforme declarațiile politice în măsuri concrete, iar creșterea bugetelor de apărare este deja vizibilă. Ursula von der Leyen a subliniat că momentul impune trecerea de la angajamente la fapte, în condițiile în care securitatea continentului este pusă la încercare.

Cheltuielile pentru apărare au crescut cu aproape 80% de la începutul războiului din Ucraina. Statele membre NATO au convenit majorarea pragului minim de alocare de la 2% la 3,5% din PIB, la care se adaugă încă 1,5% pentru alte investiții legate de securitate.

În paralel, mai multe state europene au format consorții pentru dezvoltarea unor sisteme de armament complexe. Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Suedia au semnat o scrisoare de intenție pentru proiectul European Long-Range Strike Approach (ELSA), destinat dezvoltării unor rachete „de adâncime”, capabile să lovească ținte la distanțe mari.

Totuși, unele proiecte majore întâmpină dificultăți. Programul de avion de vânătoare franco-germano-spaniol FCAS este blocat de luni de zile din cauza neînțelegerilor privind distribuirea cotelor de muncă între companii. În plus, persistă dispute legate de limitarea achizițiilor de armament exclusiv la firme din Uniunea Europeană sau deschiderea către producători din afara blocului comunitar.

În acest context, președintele Ucrainei a atras atenția asupra ritmului accelerat al conflictului și al evoluției tehnologice în domeniul militar.

„În timpul acestui război, armele evoluează mai repede decât deciziile politice menite să le oprească”, a declarat președintele Volodimir Zelenski despre acest subiect.

Datele recente confirmă intensificarea confruntărilor. Numai luna trecută, Ucraina a fost atacată cu peste 6.000 de drone și 150 de rachete, cifre care amplifică presiunea asupra liderilor europeni de a grăbi consolidarea capacităților de apărare și de a reduce dependența strategică de Statele Unite.