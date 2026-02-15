La o conferință de presă la Bratislava alături de premierul slovac Robert Fico, secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că Statele Unite nu doresc ca Europa să devină dependentă de Washington sau să fie considerată un vasal. El a precizat că SUA susțin orice inițiativă a statelor membre de a-și consolida propriile capacități militare, pentru ca alianța să rămână puternică și să nu poată fi provocată sau sfidată, considerând astfel de măsuri ca fiind extrem de pozitive.

„Nu vrem ca Europa să depindă de noi, nu cerem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”, a afirmat şeful diplomaţiei americane la o conferinţă de presă la Bratislava alături de premierul slovac Robert Fico. „Dorim ca alianţa să fie atât de solidă încât nimeni să nu îndrăznească vreodată, niciodată, să o pună la încercare, nimeni să nu îndrăznească să o sfideze. Prin urmare, vedem cu ochi buni orice măsură pe care o iau membrii individuali pentru a consolida alianţa. Îl vedem ca pe un lucru foarte pozitiv”, a explicat Rubio.

Secretarul de stat american a reiterat mesajul transmis cu o zi înainte la Conferința de Securitate de la Munchen, subliniind că legătura transatlantică nu se reduce doar la aspecte militare sau comerciale, ci se sprijină pe valori, cultură și rădăcini comune.

Rubio a precizat că este perfect legitim ca fiecare țară să își prioritizeze propriile interese naționale și că, în situațiile în care apar neconcordanțe între priorități, parteneriatul transatlantic joacă rolul de a armoniza aceste interese și de a identifica modalități de progres comun.

„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa trebuie să supravieţuiască, întrucât cele două mari războaie ale secolului trecut ne servesc drept lecţii istorice, o reamintire constantă că, în cele din urmă, destinul nostru este şi va fi întotdeauna împletit cu al vostru”, a spus Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen, într-un discurs interpretat ca fiind conciliant faţă de Europa, spre deosebire de cel de anul trecut al vicepreşedintelui american JD Vance.

Totuși, Rubio a criticat dur Europa, menționând „iluzia periculoasă” care s-a răspândit după căderea comunismului: ideea că fiecare stat ar fi devenit automat o democrație liberală, că legăturile comerciale ar putea înlocui conceptul de națiune, că așa-numita ordine globală bazată pe reguli ar suprima prioritățile naționale și că am trăi într-o lume fără frontiere, unde toți ar fi cetățeni ai lumii.

„Şi în căutarea unei lumi fără frontiere, ne-am deschis porţile unui val fără precedent de migraţie în masă care ameninţă coeziunea societăţilor noastre, continuitatea culturii noastre şi viitorul popoarelor noastre”, a avertizat Rubio, criticând politica uşilor deschise faţă de migranţi pe care UE o practică de un deceniu şi politica similară practicată de SUA mai ales sub conducerea preşedinţilor democraţi, precum fostul preşedinte Joe Biden. „Am făcut aceste greşeli împreună, iar acum tot împreună le datorăm popoarelor noastre să combatem aceste lucruri şi să avansăm către reconstrucţie”, a concluzionat Rubio.

După participarea la Conferința de Securitate de la München, Rubio își continuă turneul european cu vizite în Slovacia și Ungaria, state conduse de lideri cu orientări conservatoare apropiate ideologic de președintele american Donald Trump: premierul ungar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico, acesta din urmă fiind social-democrat, dar cu tendințe conservatoare.

Întâlnirea dintre Fico și Rubio a fost concentrată pe aspecte economice, în special pe viitoarea achiziție de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA și a patru avioane multirol F-16.