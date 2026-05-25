Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că administrația condusă de Donald Trump continuă să testeze posibilitatea unei soluții diplomatice în relația cu Iranul.

Potrivit oficialului american, există însă divergențe importante care împiedică deocamdată ajungerea la un acord. Printre principalele puncte de dispută se numără programul nuclear iranian și stocurile de uraniu îmbogățit ale Teheranului, controlul asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz și viitorul sancțiunilor economice impuse de Statele Unite.

Rubio a transmis că Washingtonul este dispus să continue negocierile, însă a avertizat că administrația americană nu va aștepta la nesfârșit progrese în cadrul discuțiilor.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la New Delhi, șeful diplomației americane a reafirmat și sprijinul pentru Israel, subliniind că statul israelian are dreptul să răspundă la atacurile lansate împotriva sa.

Potrivit lui Rubio, dacă Hezbollah intenționează să lanseze sau lansează rachete asupra Israelului, autoritățile israeliene au dreptul să reacționeze sau să prevină astfel de atacuri.

Armata israeliană a anunțat luni moartea unui militar în vârstă de 19 ani în sudul Libanului. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile israeliene și citate de AFP, este vorba despre sergentul Nehoray Leizer, membru al Batalionului 601 de Geniu de Luptă.

În același incident, un alt militar israelian a fost grav rănit.

Conform datelor prezentate de armata israeliană, bilanțul victimelor israeliene din conflictul actual a ajuns la 24 de persoane, dintre care 23 sunt militari, iar una este un contractor civil.

Ostilitățile dintre Israel și Hezbollah au început pe 2 martie și au continuat inclusiv după intrarea în vigoare a armistițiului negociat de Statele Unite pe 16 aprilie. Acordul a fost ulterior prelungit cu încă 45 de zile.

Tensiunile au crescut și după declarațiile liderului Hezbollah, Naim Qassem, care a criticat atacurile îndreptate împotriva companiei Al-Qard al-Hassan, instituție financiară asociată organizației șiite susținute de Iran.

Acesta a afirmat că populația are dreptul să iasă în stradă și să răstoarne actualul guvern al Libanului pentru a se opune ceea ce a descris drept un proiect israeliano-american.

Reacția Washingtonului a venit rapid. Marco Rubio a condamnat ferm apelul liderului Hezbollah și a acuzat organizația că încearcă să destabilizeze Libanul și să readucă țara într-o perioadă de haos și distrugere.

Șeful diplomației americane a susținut că Hezbollah desfășoară o campanie deliberată pentru menținerea influenței sale politice și militare și pentru subminarea instituțiilor statului libanez.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, eventualele negocieri dintre Statele Unite și Iran nu vizează doar programul nuclear iranian, ci și evoluțiile din regiune.

Surse citate de publicații occidentale susțin că un posibil acord ar putea include și prevederi referitoare la conflictul dintre Israel și Hezbollah, ceea ce ar presupune încetarea operațiunilor militare israeliene din Liban.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Donald Trump și-a reafirmat sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor venite din toate direcțiile, inclusiv din Liban.