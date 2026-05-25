Datele centralizate de platforma peco-online.ro arată că variațiile față de zilele precedente sunt minime, însă șoferii români continuă să plătească printre cele mai mari prețuri din ultimii ani pentru alimentarea mașinilor.

În paralel, cele mai recente statistici publicate de Eurostat arată că România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere al prețurilor la carburanți.

Această evoluție afectează direct bugetele familiilor, transportatorii și costurile de producție din economie, deoarece prețul combustibilului influențează aproape toate sectoarele economice.

Potrivit datelor disponibile luni, cea mai ieftină benzină standard din țară se vinde cu 9,18 lei/litru la stația VhExtraOil din Eforie Nord.

La aceeași benzinărie poate fi găsită și cea mai ieftină motorină standard, la prețul de 9,43 lei/litru.

Diferențele dintre benzinării rămân relativ reduse, însă pentru șoferii care alimentează frecvent sau parcurg distanțe mari, variațiile de câțiva bani pe litru pot genera costuri suplimentare importante într-o singură lună.

În București, benzina standard are un preț minim de 9,32 lei/litru, disponibil în mai multe stații Petrom.

La Socar, un litru de benzină standard costă 9,34 lei, iar la Rompetrol prețul ajunge la 9,38 lei/litru.

Nici OMV, MOL și Lukoil nu au operat modificări față de weekend, iar benzina standard continuă să fie comercializată cu aproximativ 9,38 lei/litru.

Specialiștii din domeniul energetic spun că piața locală a carburanților rămâne extrem de sensibilă la fluctuațiile internaționale ale petrolului și la costurile logistice.

În Timișoara, Iași și Constanța, majoritatea benzinăriilor afișează prețuri de aproximativ 9,32 lei/litru pentru benzina standard.

În Cluj-Napoca, șoferii găsesc carburant ceva mai ieftin, la aproximativ 9,21 lei/litru.

Analiștii explică faptul că diferențele regionale sunt influențate de costurile de transport, concurența locală și politica comercială aplicată de fiecare companie petrolieră.

Motorina standard continuă să fie mai scumpă decât benzina în majoritatea stațiilor din România.

În București, cel mai redus preț este afișat de Rompetrol, unde un litru costă 9,44 lei.

La Petrom, motorina standard este vândută cu 9,53 lei/litru, iar în stațiile Lukoil prețul ajunge la 9,54 lei/litru.

Cele mai mari tarife sunt practicate de OMV, MOL și Socar, unde motorina standard costă aproximativ 9,59 lei/litru.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,44 lei în majoritatea stațiilor.

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți a început încă din luna martie a anului trecut, iar efectele continuă să fie resimțite în economie.

Datele Eurostat arată că România este una dintre țările europene cele mai afectate de scumpirile la pompă, situație care pune presiune atât pe consumatori, cât și pe companii.

Costurile mai mari cu combustibilul influențează direct:

transportul de mărfuri;

prețurile alimentelor;

tarifele pentru servicii;

costurile de producție;

prețurile pentru livrări și logistică.

Economiștii avertizează că menținerea carburanților la aceste niveluri poate alimenta în continuare inflația și poate afecta puterea de cumpărare a populației.

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, motorina din România s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru în perioada următoare.

Experții indică drept cauză principală tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz și taxa de 2 milioane de dolari impusă de Iran pentru tranzitul petrolier în regiune.

Această rută maritimă este una dintre cele mai importante pentru economia mondială, deoarece prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale.

Orice blocaj, taxă suplimentară sau conflict în zonă afectează imediat costurile internaționale ale petrolului și implicit prețurile la carburanți.

România produce o parte din combustibilul consumat intern, însă piața locală rămâne conectată la cotațiile internaționale ale petrolului.

Atunci când prețul barilului crește pe piețele externe, efectele apar rapid și la pompă, inclusiv în România.

În plus, costurile de transport maritim și riscurile geopolitice influențează prețurile practicate de rafinării și companiile petroliere.

Specialiștii avertizează că situația din Orientul Mijlociu poate genera noi scumpiri în perioada următoare, mai ales dacă tensiunile se amplifică sau dacă apar restricții suplimentare asupra transportului petrolier.

Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de mai mulți factori importanți:

Factor Impact asupra prețului Cotația petrolului Influențează costul materiei prime Taxele și accizele Reprezintă o parte importantă din preț Cursul valutar Petrolul este tranzacționat în dolari Costurile logistice Transport, depozitare și distribuție Cererea din piață Consumul ridicat poate duce la scumpiri Tensiunile geopolitice Pot afecta aprovizionarea globală

Experții spun că fluctuațiile internaționale ale petrolului se reflectă de obicei în prețurile din România în câteva zile sau săptămâni.

Pe fondul creșterii traficului și al sezonului concediilor, mulți șoferi se tem că prețurile vor continua să urce în lunile următoare.

În fiecare an, consumul de carburanți crește semnificativ în perioada verii, iar acest lucru poate pune presiune suplimentară asupra pieței.

Analiștii avertizează că evoluția prețurilor va depinde în principal de:

situația geopolitică din Orientul Mijlociu;

deciziile marilor state producătoare de petrol;

evoluția cotațiilor internaționale;

nivelul cererii din sezonul estival.

În lipsa unei stabilizări a pieței petroliere mondiale, România ar putea continua să se confrunte cu carburanți foarte scumpi și în perioada următoare.