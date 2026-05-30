SUA pregătesc decizii importante pentru Europa. Anunțul făcut de șeful Pentagonului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis un nou mesaj dur către statele europene, pe care le acuză că au ignorat ani la rând solicitările Washingtonului privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. În cadrul Conferinței de Securitate Shangri-La Dialogue, desfășurată în Singapore, oficialul american a anunțat că urmează „decizii importante” referitoare la securitatea Europei și la rolul militar al Statelor Unite pe continent.

În discursul susținut la unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității și apărării, șeful Pentagonului a lăudat partenerii din regiunea Asia-Pacific pentru abordarea pragmatică a relațiilor internaționale și a sugerat că statele vest-europene ar avea de învățat din această atitudine.

Potrivit lui Hegseth, cooperarea dintre Statele Unite și aliații asiatici este construită pe interese strategice concrete, nu pe declarații politice fără efect practic.

„Au înţeles de mult timp că soclul unui parteneriat durabil nu se află pe valori idealizate, ci pe o aliniere concretă a intereselor naţionale”.

Oficialul american a continuat comparația cu Europa Occidentală și a transmis un mesaj direct aliaților europeni.

„Atunci când interesele noastre sunt divergente, noi acţionăm împreună cu determinare. Atunci când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără să facem morală. Cred că Europa Occidentală ar putea învăţa din asta”, a declarat Pete Hegseth.

Mesajul transmis de secretarul american al Apărării reflectă poziția constantă a administrației conduse de Donald Trump privind împărțirea responsabilităților în cadrul NATO.

Washingtonul consideră că multe state europene au beneficiat ani la rând de protecția militară americană fără să investească suficient în propriile capacități de apărare.

Pete Hegseth a criticat dur politicile adoptate de unele capitale europene în ultimii ani.

El le-a acuzat că au susţinut mult timp „o retorică mondialistă găunoasă pe tema unei ordini mondiale bazate pe reguli, în timp ce capitalele europene îşi deschideau larg frontierele şi îşi goleau armatele de substanţă”.

În cadrul intervenției sale, șeful Pentagonului a sugerat că Statele Unite și NATO se pregătesc să adopte măsuri importante privind organizarea securității pe continentul european.

„Europa şi NATO au de luat decizii importante şi le veţi afla în curând”, a declarat Pete Hegseth.

Oficialul american nu a oferit detalii suplimentare despre natura acestor măsuri, însă declarațiile sale vin într-un context în care Washingtonul analizează de mai mult timp reducerea prezenței militare americane în Europa.

Subiectul a revenit în atenție în ultimele săptămâni, după divergențele apărute între Statele Unite și unele state europene în legătură cu politica externă americană și situația din Orientul Mijlociu.

Pete Hegseth a afirmat că apelurile repetate ale Washingtonului către aliații europeni au fost ignorate prea mult timp.

„Prea mult timp, apelurile politicoase către aliaţii noştri europeni pentru ca să cheltuiască mai mult pentru propria lor apărare au rămas literă moartă”, şi-a exprimat el regretul.

Cu toate acestea, oficialul american consideră că statele membre NATO au început în cele din urmă să răspundă acestor solicitări.

„Ei sunt, în sfârşit, pe cale să recupereze întârzierea”, a notat el.

În urma presiunilor exercitate de administrația Trump, Alianța Nord-Atlantică și-a stabilit anul trecut obiectivul de a investi colectiv echivalentul a 5% din PIB-ul statelor membre în domeniul apărării.

Totuși, majoritatea țărilor NATO sunt încă departe de atingerea acestui nivel, iar diferențele dintre aliați continuă să genereze discuții la nivelul Alianței.

Statele Unite susțin că o creștere semnificativă a bugetelor militare europene este esențială pentru menținerea capacității de descurajare și pentru împărțirea echitabilă a responsabilităților de securitate.

Declarațiile lui Hegseth vin la scurt timp după mesajele transmise de secretarul de stat Marco Rubio în cadrul unei reuniuni NATO desfășurate în Suedia.

Potrivit acestuia, statele europene trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care vor beneficia de un sprijin militar american mai redus.

Rubio a indicat că administrația americană pregătește o reevaluare a dispozitivului militar al SUA din Europa.

Oficialul a anunțat că o decizie privind ceea ce unele state NATO numesc „cavaleria” — grupul de forțe care poate fi mobilizat în termen de 180 de zile în cazul unei crize — va fi prezentată în perioada următoare.

Mesajele transmise de cei doi oficiali americani confirmă intenția Washingtonului de a determina statele europene să își asume un rol mai important în apărarea continentului și sugerează că viitoarele decizii ale NATO ar putea redefini raportul dintre contribuția americană și cea europeană la securitatea Alianței.