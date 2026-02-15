Lansarea oficială a „Consiliului pentru Pace” a avut loc pe 22 ianuarie, în cadrul Forumul Economic Mondial, unde Donald Trump a semnat carta de înființare alături de lideri din aproximativ 20 de state. Documentul îl desemnează pe Trump în funcția de președinte al Consiliului, conferindu-i atribuții extinse în ceea ce privește deciziile și gestionarea resurselor financiare.

Prima reuniune a membrilor este programată pentru 19 februarie, la Institutul Statelor Unite pentru Pace, în Washington.

„Consiliul Păcii are un potențial nelimitat. În octombrie anul trecut, am lansat un Plan pentru încetarea definitivă a conflictului din Gaza, iar viziunea noastră a fost adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. La scurt timp după aceea, am facilitat ajutorul umanitar cu o viteză record și am asigurat eliberarea fiecărui ostatic, viu și decedat. Chiar luna trecută, două duzini de membri fondatori distinși mi s-au alăturat la Davos, Elveția, pentru a sărbători formarea sa oficială și pentru a prezenta o viziune îndrăzneață pentru civilii din Gaza și apoi, în cele din urmă, mult dincolo de Gaza – PACE MONDIALĂ! Pe 19 februarie 2026, voi fi din nou alături de membrii Consiliului Păcii la Institutul Donald J. Trump pentru Pace din Washington, DC, unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 MILIARDE DE DOLARI pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza și au angajat mii de personal în Forța Internațională de Stabilizare și Poliția Locală pentru a menține securitatea și pacea pentru locuitorii din Gaza. Foarte important, Hamas trebuie să își respecte angajamentul față de demilitarizarea completă și imediată. Consiliul Păcii se va dovedi a fi cel mai important organism internațional din istorie și este o onoare pentru mine să fiu președintele său”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a decis să răspundă invitației lansate de Donald Trump și să fie prezent la prima reuniune a Consiliul pentru Pace, care va avea loc la Washington. Șeful statului a precizat că România va participa în calitate de observator.

Decizia a fost motivată de necesitatea păstrării unui echilibru diplomatic în relația cu Statele Unite, în condițiile în care obținerea statutului de membru permanent ar fi presupus o contribuție financiară semnificativă, estimată la un miliard de dolari.

Nicușor Dan a explicat că prezența României la aceste discuții este relevantă în special din perspectiva situației din Fâșia Gaza, pe care o consideră un subiect de importanță majoră pentru Europa. Totodată, el a subliniat că România beneficiază de relații tradiționale solide atât cu Israelul, cât și cu statele arabe din regiune, ceea ce justifică implicarea diplomatică în acest format internațional.