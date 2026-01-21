În cadrul intervenției sale din Elveția, la Forumul Economic Mondial desfășurat miercuri la Davos, Donald Trump a exprimat îngrijorarea profundă față de conflictul prelungit dintre Rusia și Ucraina, afirmând că acesta reprezintă un „măcel”.

Declarațiile liderului american au subliniat nu doar dimensiunea geopolitică a războiului, ci mai ales costurile umane pe care le implică.

„Asta vreau să opresc. Nu ajută Statele Unite, dar aici este vorba despre suflete, despre oameni tineri”, a spus Trump în fața participanților la forum, punând accent pe suferința civililor și pe pierderile de vieți omenești.

Președintele Statelor Unite a descris războiul ca fiind „oribil”, sugerând că obiectivul său imediat este de a pune capăt confruntărilor armate. Dincolo de interesul național american, Trump a evocat responsabilitatea umanitară de a contribui la încetarea unei tragedii care afectează Europa și întreaga comunitate internațională.

Donald Trump a declarat că a avut discuții cu ambii președinți implicați în conflictul militar – Vladimir Putin și Volodimir Zelenski – și a sugerat că ambele părți manifestă o anumită disponibilitate pentru negocieri.

„Discut cu președintele Putin și el vrea să ajungă la un acord”, a spus Trump, făcând aluzie la deschiderea liderului de la Kremlin față de ideea unui compromis.

În egală măsură, președintele american a indicat că și partea ucraineană ar fi interesată de o soluție negociată:

„Discut și cu președintele Zelenski și cred că și el vrea să ajungă la un acord”, a mai spus acesta.

Această abordare sugerează o posibilă implicare activă a Statelor Unite în facilitarea dialogului între părțile aflate în conflict, în contextul în care războiul se prelungește fără o perspectivă clară de încheiere.

În fața unui public format din lideri politici și economici prezenți la Davos, Donald Trump a anunțat că urmează să se întâlnească chiar în cursul zilei cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. A reiterat că încetarea războiului trebuie să devină o prioritate internațională.

„Mă voi întâlni azi cu președintele Zelenski. Trebuie să oprim acel război pentru că mor prea mulți oameni. Făcând asta, ajut Europa, ajut NATO”, a declarat Trump, subliniind dimensiunea regională și globală a conflictului.

Liderul american a mai adăugat că ceea ce solicită acum este un efort relativ mic, în comparație cu resursele investite de-a lungul decadelor în asigurarea păcii:

„Ceea ce cer eu acum e o bucată de gheață care poate avea un rol vital în pacea mondială. E o cerere foarte mică în comparație cu ceea ce am oferit zeci de ani”.

Aceste declarații evidențiază intenția lui Donald Trump de a se poziționa ca mediator într-un conflict de anvergură globală, mizând pe relațiile personale construite anterior cu ambii lideri și pe influența diplomatică a Statelor Unite.