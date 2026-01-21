Trump califică războiul din Ucraina drept „oribil” și vorbește despre suferința umană
În cadrul intervenției sale din Elveția, la Forumul Economic Mondial desfășurat miercuri la Davos, Donald Trump a exprimat îngrijorarea profundă față de conflictul prelungit dintre Rusia și Ucraina, afirmând că acesta reprezintă un „măcel”.
Declarațiile liderului american au subliniat nu doar dimensiunea geopolitică a războiului, ci mai ales costurile umane pe care le implică.
„Asta vreau să opresc. Nu ajută Statele Unite, dar aici este vorba despre suflete, despre oameni tineri”, a spus Trump în fața participanților la forum, punând accent pe suferința civililor și pe pierderile de vieți omenești.
Președintele Statelor Unite a descris războiul ca fiind „oribil”, sugerând că obiectivul său imediat este de a pune capăt confruntărilor armate. Dincolo de interesul național american, Trump a evocat responsabilitatea umanitară de a contribui la încetarea unei tragedii care afectează Europa și întreaga comunitate internațională.
Convorbiri cu liderii din Rusia și Ucraina pentru un posibil acord de pace
Donald Trump a declarat că a avut discuții cu ambii președinți implicați în conflictul militar – Vladimir Putin și Volodimir Zelenski – și a sugerat că ambele părți manifestă o anumită disponibilitate pentru negocieri.
„Discut cu președintele Putin și el vrea să ajungă la un acord”, a spus Trump, făcând aluzie la deschiderea liderului de la Kremlin față de ideea unui compromis.
În egală măsură, președintele american a indicat că și partea ucraineană ar fi interesată de o soluție negociată:
„Discut și cu președintele Zelenski și cred că și el vrea să ajungă la un acord”, a mai spus acesta.
Această abordare sugerează o posibilă implicare activă a Statelor Unite în facilitarea dialogului între părțile aflate în conflict, în contextul în care războiul se prelungește fără o perspectivă clară de încheiere.
Întâlnire directă cu Zelenski. Trump insistă că încetarea războiului este crucială pentru NATO și Europa
În fața unui public format din lideri politici și economici prezenți la Davos, Donald Trump a anunțat că urmează să se întâlnească chiar în cursul zilei cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. A reiterat că încetarea războiului trebuie să devină o prioritate internațională.
„Mă voi întâlni azi cu președintele Zelenski. Trebuie să oprim acel război pentru că mor prea mulți oameni. Făcând asta, ajut Europa, ajut NATO”, a declarat Trump, subliniind dimensiunea regională și globală a conflictului.
Liderul american a mai adăugat că ceea ce solicită acum este un efort relativ mic, în comparație cu resursele investite de-a lungul decadelor în asigurarea păcii:
„Ceea ce cer eu acum e o bucată de gheață care poate avea un rol vital în pacea mondială. E o cerere foarte mică în comparație cu ceea ce am oferit zeci de ani”.
Aceste declarații evidențiază intenția lui Donald Trump de a se poziționa ca mediator într-un conflict de anvergură globală, mizând pe relațiile personale construite anterior cu ambii lideri și pe influența diplomatică a Statelor Unite.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.