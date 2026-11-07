Cheltuiala neprevăzută pentru șoferi înainte de venirea iernii. Bateria mașinii poate ceda chiar în noiembrie

Scăderea temperaturilor din luna noiembrie aduce în fiecare an probleme pentru șoferii care descoperă dimineața că mașina nu mai pornește. De cele mai multe ori, frigul nu este singurul vinovat. Temperaturile scăzute scot la iveală uzura acumulată de bateria auto în timpul verii, iar un acumulator care funcționa aparent normal poate ceda tocmai când motorul are nevoie de mai multă energie pentru pornire.

O verificare făcută din timp poate preveni o cheltuială neprevăzută și situațiile neplăcute în care șoferii rămân cu mașina imobilizată în drum spre serviciu. Există câteva operațiuni simple care pot fi realizate chiar în parcare, fără vizita la service și fără costuri importante.

Temperaturile scăzute afectează capacitatea bateriilor auto de a furniza energia necesară pornirii motorului. La aproximativ 0 grade Celsius, o baterie poate pierde 20-30% din capacitatea de pornire, în timp ce motorul solicită mai mult curent.

Explicația ține și de uleiul de motor, care devine mai vâscos la temperaturi scăzute. Din această cauză, motorul întâmpină o rezistență mai mare la pornire și are nevoie de mai multă energie de la acumulator.

Problemele sunt mai frecvente în cazul bateriilor deja slăbite de temperaturile ridicate din timpul verii sau care au o vechime de peste trei-patru ani. Prima perioadă cu temperaturi foarte scăzute poate scoate la iveală această uzură și poate duce la imposibilitatea pornirii mașinii.

Prin urmare, luna noiembrie este un moment potrivit pentru verificarea acumulatorului, înainte ca temperaturile să scadă și mai mult.

Există câteva verificări simple pe care șoferii le pot face singuri, înainte de venirea gerului. Acestea nu înlocuiesc un test profesional al bateriei, dar pot ajuta la identificarea unor probleme evidente.

1. Curățarea bornelor de oxizi

Depunerile albe sau verzui de pe borne pot împiedica trecerea corectă a curentului electric și pot afecta funcționarea sistemului de încărcare.

Dacă există astfel de depuneri, bornele trebuie curățate cu o perie de sârmă și o soluție de apă caldă cu bicarbonat de sodiu. Înainte de intervenție, bateria trebuie deconectată în siguranță, începând cu borna negativă. La reconectare, ordinea este inversă.

2. Verificarea indicatorului bateriei

Unele baterii moderne sunt prevăzute cu un indicator vizual, cunoscut drept ochi magic, amplasat în partea superioară.

Culoarea verde indică, de regulă, o stare corespunzătoare, în timp ce negrul sau albul poate semnala necesitatea încărcării ori o problemă a acumulatorului. Indicatorul nu oferă însă o evaluare completă a bateriei, astfel că un test de capacitate rămâne cea mai sigură metodă de verificare.

3. Eliminarea consumatorilor de energie

O cameră de bord lăsată conectată la priza auto, o plafonieră uitată aprinsă sau o alarmă reglată necorespunzător pot consuma energia acumulatorului chiar și atunci când mașina este oprită.

În cazul unei baterii deja slăbite, consumul suplimentar poate provoca descărcarea acesteia după o perioadă de staționare. În anumite condiții, chiar și 48 de ore pot fi suficiente pentru apariția problemelor.

4. Evitarea drumurilor foarte scurte

Deplasările de numai cinci minute, precum un drum până la supermarket, nu oferă întotdeauna suficient timp alternatorului pentru a recupera energia consumată la pornire.

Problema devine mai importantă atunci când sunt folosiți simultan consumatori precum încălzirea scaunelor și dezaburirea parbrizului.

O deplasare mai lungă, de aproximativ 20-30 de minute, la sfârșitul săptămânii, poate ajuta la menținerea nivelului de încărcare. Totuși, aceasta nu garantează încărcarea completă a unei baterii descărcate. Pentru acumulatorii care au pierdut multă energie este recomandată utilizarea unui redresor adecvat sau verificarea într-un service.

Dacă verificările arată că bateria este slăbită, șoferii nu ar trebui să cumpere imediat un acumulator nou fără să afle dacă problema poate fi remediată prin încărcare.

O baterie convențională de aproximativ 55-60 Ah poate costa câteva sute de lei. Prețurile diferă în funcție de capacitate, tehnologie și producător.

Conform ofertelor comerciale consultate la 7 noiembrie 2026, există următoarele exemple de prețuri:

Model de baterie Preț QWP Ultra Power 60 Ah, AutoEco 324 lei Exide Excell 60 Ah, DriveParts 364 lei Varta Blue Dynamic 60 Ah, Dedeman 396 lei Rombat Premier Plus 60 Ah, Altex 418,95 lei QWP EFB 60 Ah, AutoEco 498 lei Varta A8 Dynamic AGM 60 Ah, Altex 629 lei

Așadar, suma de aproximativ 400 de lei pentru o baterie nouă este realistă în cazul unor modele convenționale, dar acumulatorii EFB și AGM, utilizați inclusiv la mașinile cu sistem Start-Stop, pot costa considerabil mai mult.

Dacă bateria cedează într-un moment nepotrivit, șoferii pot avea și cheltuieli suplimentare pentru asistență rutieră sau tractare. Costul acestora depinde de distanță, furnizor și serviciul solicitat, astfel că nu există un tarif unic aplicabil tuturor situațiilor.

O alternativă pentru șoferii care vor să întrețină bateria existentă este achiziționarea unui redresor auto inteligent. Dispozitivul se conectează la o priză obișnuită și permite încărcarea acumulatorului acasă, cu respectarea instrucțiunilor producătorului.

Prețurile verificate la 7 noiembrie arată că un astfel de dispozitiv poate costa aproximativ 85-155 de lei pentru modelele de bază și cele de capacitate medie.

Exemple de oferte disponibile:

Redresor inteligent Foton 12V, 6A: aproximativ 108 lei;

Redresor inteligent Foton 12V/24V, 8A: aproximativ 120-125 de lei;

Redresor auto Runex 12V/24V: aproximativ 130 de lei;

Redresor auto smart 12V/24V, 8A, cu ecran LCD: 153,54 lei.

Prin urmare, estimarea inițială de 80-120 de lei este apropiată de unele dintre ofertele disponibile, dar nu acoperă toate modelele.

Un redresor inteligent poate încărca preventiv bateria și, în funcție de model, poate avea și funcții de întreținere sau desulfatare. Acestea pot ajuta în cazul anumitor acumulatori, dar nu pot repara o baterie deteriorată fizic sau ajunsă la sfârșitul duratei de viață.

O singură încărcare nu garantează că bateria va mai funcționa încă unul sau două sezoane. Durata de utilizare rămasă depinde de vechimea acumulatorului, starea celulelor și gradul de uzură.

Verificarea bateriei înainte de instalarea temperaturilor scăzute poate scuti șoferii de situații neplăcute și de cheltuieli făcute în grabă. Curățarea bornelor, eliminarea consumatorilor inutili și verificarea nivelului de încărcare sunt operațiuni simple care pot ajuta la prevenirea descărcării acumulatorului.

Dacă bateria este deja slăbită, un test într-un service poate arăta dacă mai poate fi utilizată sau dacă trebuie înlocuită. În unele cazuri, încărcarea cu un redresor este suficientă, însă un acumulator uzat nu poate fi readus la starea inițială printr-o simplă reîncărcare.

Înainte de venirea gerului, câteva minute dedicate verificării mașinii pot face diferența dintre o intervenție preventivă și o cheltuială neprevăzută de câteva sute de lei.