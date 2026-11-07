Cum îți refaci bugetul după Black Friday. Strategii pentru a face față cheltuielilor din decembrie fără să renunți la cadourile de Crăciun

Black Friday s-a încheiat iar următorul pas este verificarea cheltuielilor. După perioada reducerilor, în care cumpărăturile pot fi influențate de entuziasmul ofertelor, extrasul de cont arată cât s-a cheltuit în realitate și dacă bugetul personal a fost depășit.

Situația poate deveni mai dificilă deoarece imediat după Black Friday începe luna decembrie, când apar cheltuieli suplimentare pentru cadouri, mese festive și pregătirile de sărbători. Pentru cei care au cumpărat mai mult decât și-au propus în noiembrie, următoarea perioadă presupune o reorganizare atentă a banilor, astfel încât să poată acoperi cheltuielile de Crăciun fără să ajungă în dificultate financiară.

O soluție este o detoxifiere financiară bazată pe verificarea cheltuielilor, folosirea dreptului de retur, limitarea cumpărăturilor personale și stabilirea unui buget clar pentru cadouri. În același timp, câteva schimbări făcute încă din această perioadă pot ajuta la evitarea aceleiași situații la următoarea ediție Black Friday.

Primul lucru necesar pentru refacerea bugetului este stabilirea situației financiare reale. Înainte de a începe cumpărăturile pentru Crăciun, trebuie calculată suma cheltuită în noiembrie și identificate plățile care au afectat cel mai mult bugetul.

Pentru o imagine completă, este recomandată descărcarea extraselor de cont de pe toate cardurile folosite la cumpărăturile online. Trebuie verificate inclusiv conturile sau serviciile prin care au fost făcute achiziții în rate ori prin sistemul Buy Now, Pay Later (BNPL), care permite cumpărarea produselor cu plata amânată.

După centralizarea tranzacțiilor, se calculează totalul cheltuielilor din luna noiembrie. Următorul pas este împărțirea cumpărăturilor în două categorii: nevoi reale și achiziții făcute din impuls.

Un laptop cumpărat pentru activitatea profesională poate fi încadrat la nevoi, în timp ce achiziționarea unui al treilea parfum, deși există deja produse similare acasă, poate reprezenta o cheltuială făcută pe moment.

Această analiză ajută la identificarea situațiilor în care cumpărăturile au fost necesare și a celor în care reducerile au determinat achiziții care puteau fi evitate. În funcție de rezultat, pot fi stabilite mai ușor limitele pentru cheltuielile din decembrie.

Dacă verificarea extraselor de cont arată că au fost cumpărate prea multe produse, o parte dintre bani poate fi recuperată prin returnarea articolelor care nu mai sunt necesare.

Pentru cumpărăturile online, consumatorii beneficiază, în general, de dreptul legal de retragere în termen de 14 zile, fără să fie nevoiți să justifice decizia. Există însă excepții prevăzute de lege pentru anumite categorii de produse și situații, iar condițiile concrete trebuie verificate în funcție de achiziție.

O metodă practică este reevaluarea comenzilor la aproximativ 72 de ore de la primirea coletelor. Dacă un produs nu a fost deschis, nu mai pare necesar sau cumpărătorul își dă seama că l-a achiziționat doar pentru că avea un preț redus, poate lua în calcul returnarea lui.

Păstrarea etichetelor și a ambalajelor în stare bună poate facilita procesul, în funcție de natura produsului și de condițiile aplicabile. Este important ca solicitarea de retur să fie făcută în termenul legal și cu respectarea procedurii comunicate de comerciant.

Returnarea unui produs nu trebuie privită ca un eșec financiar. Dimpotrivă, poate fi o modalitate rapidă de recuperare a banilor cheltuiți, care pot fi direcționați ulterior către bugetul pentru sărbători.

Renunțarea completă la orice cheltuială în decembrie este dificil de aplicat, mai ales într-o lună în care există numeroase ocazii de întâlnire și pregătiri pentru sărbători. O alternativă este reducerea cumpărăturilor care nu sunt urgente, fără eliminarea cheltuielilor necesare.

Astfel, bugetul poate fi împărțit în principal între cadouri și cheltuielile de subzistență, precum alimentele și facturile. În schimb, pot fi suspendate temporar achizițiile personale care nu sunt indispensabile: haine noi, gadgeturi sau abonamente suplimentare.

O altă soluție este folosirea resurselor deja disponibile. Produsele din cămară pot fi incluse în mesele pregătite acasă, iar serviciile de streaming pentru care există deja abonamente pot asigura divertismentul fără costuri suplimentare.

Ieșirile costisitoare în oraș pot fi înlocuite cu activități organizate acasă. De exemplu, o seară de film alături de prieteni poate presupune ca fiecare participant să aducă ceva de mâncare sau de băut. În acest fel, participanții se pot bucura de aceeași ocazie de socializare, dar cu cheltuieli mult mai mici decât în cazul unei ieșiri la restaurant.

Reducerea cheltuielilor nu înseamnă renunțarea la cadourile pentru familie și prieteni. Important este ca suma alocată acestora să fie stabilită înainte de începerea cumpărăturilor și să nu fie depășită.

O variantă este stabilirea unui plafon total pentru toate cadourile. De exemplu, un buget de maximum 500 de lei poate fi alocat tuturor persoanelor de pe listă. Odată ce suma a fost cheltuită, cumpărăturile trebuie încheiate, fără suplimentarea bugetului pentru achiziții de ultim moment.

În cazul familiilor în care mai mulți adulți își cumpără reciproc cadouri, organizarea unui Secret Santa poate reduce considerabil costurile. Dacă cinci adulți cumpără fiecare câte un cadou pentru ceilalți patru, ajung să fie necesare 20 de cadouri. Prin tragerea la sorți, fiecare persoană cumpără un singur cadou pentru un membru al familiei.

Astfel, toată lumea primește ceva, dar numărul total al cadourilor scade de la 20 la cinci. Banii economisiți pot fi folosiți pentru alte cheltuieli de sărbători.

O altă posibilitate este oferirea unor experiențe sau a timpului personal în locul obiectelor cumpărate în grabă. De exemplu, un voucher realizat acasă pentru o seară de babysitting gratuit, oferit unor prieteni care au copii, poate fi mai valoros pentru aceștia decât un obiect de 100 de lei ales fără prea multă atenție.

Pentru a evita repetarea aceleiași situații în noiembrie anul viitor, bugetul poate fi organizat diferit încă din prezent. Unele aplicații de Mobile Banking oferă instrumente care permit transferarea automată a unor sume către conturi de economii.

O astfel de opțiune este Round-Up, prin care fiecare plată efectuată cu cardul este rotunjită, iar diferența rezultată este transferată într-un cont de economii. Sumele individuale pot fi mici, dar se acumulează în timp.

O altă metodă este programarea unui transfer automat în ziua în care intră salariul. Banii destinați economiilor sunt mutați într-un cont separat, iar pe cardul principal rămâne doar suma disponibilă pentru cheltuielile curente.

Această organizare poate reduce tentația cumpărăturilor impulsive. Atunci când întreaga sumă a salariului este vizibilă în contul folosit zilnic, există riscul ca banii disponibili să fie considerați un motiv pentru noi achiziții. Transferarea automată a unei părți din venit către economii limitează această posibilitate și ajută la păstrarea unei rezerve financiare.

O perioadă cu multe cumpărături nu înseamnă automat că situația financiară nu mai poate fi redresată. Important este ca eventualele depășiri ale bugetului să fie identificate rapid, iar măsurile necesare să fie aplicate înainte ca alte cheltuieli să se adune în decembrie.

Verificarea extraselor de cont, returnarea produselor care nu mai sunt necesare, reducerea cumpărăturilor personale și stabilirea unei limite pentru cadouri pot ajuta la echilibrarea finanțelor înainte de finalul anului.

Detoxifierea financiară nu presupune renunțarea la întâlnirile cu cei dragi sau la bucuria sărbătorilor. Planificarea cheltuielilor și alegerea unor alternative mai ieftine pot permite păstrarea tradițiilor de Crăciun fără achiziții costisitoare și fără acumularea unor noi datorii.