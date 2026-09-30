PSD se declară pregătit să preia guvernarea. USR cere alegeri anticipate după votul pentru Cabinetul Mureșan

Respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan a provocat reacții rapide din partea liderilor politici. PSD se declară pregătit să își asume guvernarea, în timp ce USR cere alegeri anticipate și anunță că nu va susține un nou Executiv condus de social-democrați.

Siegfried Mureșan acuză, la rândul său, partidele care au votat împotriva cabinetului său că au prelungit criza politică și spune că așteaptă decizia președintelui Nicușor Dan privind următorii pași.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după votul din Parlament și a transmis că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline. Liderul social-democrat susține că este necesară și schimbarea actualei direcții.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a anunțat că partidul său este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

„Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, a mai transmis acesta.

Poziția PSD vine după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cabinetul a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233.

USR propune o soluție diferită pentru actuala criză politică. Președintele partidului, Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate și a anunțat că formațiunea nu va susține un nou guvern PSD.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD şi AUR afectează preţurile, afacerile româneşti şi încrederea oamenilor în viitor. Cetăţenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a transmis Dominic Fritz.

Fritz i-a transmis și un mesaj lui Siegfried Mureșan după eșecul votului de învestire.

„Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea şi patriotismul arătate în această perioadă. Nu este uşor să treci prin atâtea valuri de ură şi atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenţia de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluţii reale pentru problemele oamenilor”, a declarat președintele USR.

El a lăudat și echipa propusă de USR pentru guvernare, susținând că miniștrii partidului au demonstrat anterior că pot obține rezultate în administrație.

Dominic Fritz a transmis explicit că USR nu va oferi sprijin parlamentar unui nou cabinet condus de PSD.

„Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”, a afirmat liderul USR.

El susține că, după două încercări de învestire respinse și după lunile de criză politică, președintele are acum posibilitatea constituțională de a dizolva Parlamentul.

„Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor şi reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR? Români, nu abandonaţi, nu vă lăsaţi descurajaţi! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab şi mai speriat decât pare. Pentru că ştie un lucru: oricâte instituţii ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor”, a conchis Fritz.

Siegfried Mureșan a reacționat și el după ce cabinetul propus de acesta nu a primit voturile necesare în Parlament. Premierul desemnat susține că formațiunile pe care le consideră responsabile pentru declanșarea crizei politice au votat pentru prelungirea acesteia.

„În Parlamentul României, noi am venit cu o soluţie pentru încheierea crizei politice şi am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a precizat că așteaptă să vadă ce decizie va lua președintele Nicușor Dan în privința următorilor pași.

„Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le aşteaptă şi în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării ţării şi vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a adăugat Mureșan.

După respingerea Guvernului Mureșan, sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate.

Președintele Nicușor Dan a declarat însă că nu consideră alegerile anticipate o soluție. În aceste condiții, urmează noi consultări cu partidele politice și desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.