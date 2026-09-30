AUR, pregătit să negocieze pentru o nouă majoritate. Petrișor Peiu anunță „liniile roșii”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat miercuri, 30 septembrie, că formațiunea este pregătită să participe la negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, însă nu intenționează să renunțe la condițiile stabilite în privința participării la guvernare și a programului economic. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind o posibilă colaborare cu PSD.

Întrebat dacă AUR așteaptă o inițiativă din partea PSD, Petrișor Peiu a arătat că social-democrații au cei mai mulți parlamentari și, în opinia sa, ar trebui să facă primul pas dacă doresc deschiderea negocierilor.

„PSD este partidul cu cei mai mulți parlamentari din România. Cred că, în mod normal, ei ar avea dreptul să aibă inițiativa în acest sens, dacă vor. Din ce se vede, nu cred că se pune problema, dânșii rămân pe aceeași poziție. Din câte citesc eu din comportamentul domnului președinte Grindeanu, nu cred că ne vor cere să avem această discuție înainte de consultările de la Cotroceni”, a transmis Peiu, la Parlament.

Petrișor Peiu a precizat că o eventuală majoritate ar trebui construită în jurul unei propuneri de premier și al unor principii de guvernare asupra cărora partidele să ajungă la un acord.

„În principiu, regula constituțională este următoarea: partidele, câte or fi ele, se întâlnesc, formează o majoritate în jurul unui nume de premier sau a unei propuneri de premier și a unor principii de guvernare. Cu aceste două lucruri se duc la domnul președinte la consultări și îi spun: «Avem o majoritate, așa cum ați cerut, domnule președinte. Ea este în jurul acestei propuneri de premier. Deci vă rog să vă faceți datoria de a respecta înțelegerea între partide.»”

Senatorul AUR a explicat și care sunt condițiile pe care partidul nu intenționează să le abandoneze în eventualele negocieri. Poziția privind participarea AUR la un viitor Executiv a mai fost exprimată de Peiu și în declarații anterioare.

„Trebuie să le negociezi pe toate, în afara liniilor roșii pe care deja le-am spus: nu vă dăm un guvern în care AUR nu face parte, nu vă dăm un guvern care nu își însușește o parte importantă din programul nostru de ieșire din criză. În rest, evident că trebuie să discuți, că de-aia stai acolo. E normal așa. Noi așteptăm să vedem ce fac ceilalți în negocieri.”

Întrebat despre varianta în care ar putea fi el propus pentru funcția de prim-ministru, Peiu a declarat că AUR nu are în prezent un mandat pentru o asemenea propunere. El a vorbit despre practica prin care liderii partidelor sunt primii luați în calcul pentru funcțiile politice importante.

„Președintele unui partid este primul chemat să ocupe funcțiile importante la care partidul are acces, cea de președinte, prim-ministru, președinte al Camerei Parlamentului. Astea, în mod natural, sunt oferite președintelui partidului și dânsul se poate pronunța sau nu asupra acesteia. E un fel de drept de preempțiune nescris, un fel de cutumă. Cum și la PSD observați că vorbim de posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fie nominalizat, nu altcineva. (…) Orice premier care nu este președintele partidului nu are aceeași încărcătură politică și autoritate politică pe care o are un președinte de partid.”

Peiu a mai spus că, personal, nu ar intra într-un guvern de coaliție în actualele condiții și că nici liderului AUR, George Simion, nu i-ar recomanda acest lucru.

Petrișor Peiu a vorbit și despre orientarea externă a AUR, susținând că partidul își asumă direcția pro-occidentală a României.

„Orice prezență a noastră într-o instituție este tot o garanție pro-occidentală. Adică, cred că lumea ar trebui să depășească faza aia în care eram făcuți putiniști. Nu vrem să ieșim nici din UE, nici din NATO. Nu avem alt atașament decât valorile occidentale, democratice, capitaliste.

Toată lumea este de acord, din ce văd, cu direcția pro-occidentală. Neînțelegerile țin de rețeta de ieșire din criza economică și de cauzele care au provocat această criză economică și politică.”

În ceea ce privește Rusia și sprijinul acordat Ucrainei, senatorul AUR a declarat: