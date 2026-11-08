Dan Andronic lansează un avertisment despre dezinformare după atacul de la Cracovia: Se repetă exploatarea fricii și a incertitudinii

Jurnalistul Dan Andronic atrage atenția asupra unei operațiuni de dezinformare apărute după atacul de la Cracovia, în urma căruia șase persoane au fost ucise. Potrivit analizei realizate împreună cu QRIntel, mai multe canale rusești au încercat să răspândească informații false despre identitatea atacatorului, prezentat pe rând drept ucrainean, militar polonez sau radical de dreapta.

Autoritățile poloneze au clarificat în aproximativ trei ore că suspectul era cetățean polonez, nu făcuse armata, iar în locuința sa au fost descoperite alte trei persoane ucise. De asemenea, au dezmințit existența unui al doilea autor aflat în libertate și informațiile potrivit cărora un polițist ar fi murit. Ultima precizare privind statutul militar al suspectului a venit de la ministrul Apărării.

Analiza primelor aproximativ 16 ore, realizată de QRIntel, arată că intervenția rapidă a autorităților a împiedicat consolidarea versiunii despre un atacator ucrainean în presa poloneză și occidentală.

Dan Andronic menționează în analiza publicată pe EVZ că Polskie Radio a semnalat activitatea unor boți și conturi de influență controlate de Rusia. QRIntel a identificat răspândirea mesajelor manipulatorii prin rețeaua Pravda, Telegram și conturi poloneze de extremă dreapta sau antiguvernamentale. Printre teoriile promovate s-au numărat acuzații privind implicarea Ucrainei, etichete precum banderist și fost militar polonez, dar și ipoteze despre o înscenare.

„La Cracovia, șase oameni au fost uciși. Poliția l-a împușcat și l-a reținut pe atacator. Ați urmărit lupta poliției cu atacatorul, știți deja amploarea tragediei. Dar să vedem cum s-a dus lupta în spatele evenimentelor. În timp ce anchetatorii încercau să stabilească împrejurările crimei, pe internet canale rusești distribuia deja o explicație convenabilă: vinovatul ar fi fost ucrainean. Sau militar polonez. Sau radical de dreapta. Autoritățile au confirmat rapid însă că suspectul era cetățean polonez, nu făcuse armata, iar în locuința sa au mai descoperit trei oameni uciși. Operațiune de dezinformare Pentru cei care împingeau dezinformarea însă identitatea reală a omului conta mai puțin decât utilitatea ei politică. Un asemenea atac putea fi folosit pentru a alimenta ostilitatea față de refugiați, furia împotriva guvernului și neîncrederea în instituții. Tragedia oferea emoția. Restul se putea construi din dezinformare. Analiza pe care am realizat-o cu QRIntel asupra primelor aproximativ 16 ore arată însă că autoritățile poloneze au făcut un lucru esențial: au clarificat repede cetățenia suspectului. Potrivit cronologiei prezentate, confirmarea a venit în aproximativ trei ore, iar TVP World a relatat-o la 18:13, ora locală. QRIntel apreciază că această reacție a împiedicat versiunea despre „atacatorul ucrainean” să se consolideze în presa principală poloneză și occidentală. Au urmat alte dezmințiri. Nu exista un al doilea autor cunoscut aflat în libertate. Nu murise un polițist. Suspectul nu era și nu fusese militar. Ultima precizare a venit chiar de la ministrul apărării. Merită remarcat faptul că o comunicarea rapidă a unor fapte verificabile poate limita spațiul în care se instalează propaganda neagră. Fără comunicate grandioase despre „lupta cu dezinformarea”. Cu informații precise, transmise la timp”, a scris Dan Andronic.

Jurnalistul amintește că tiparul s-a repetat și în alte cazuri: după un atac cu cuțitul la Cracovia, în 2024, după crima de la Universitatea din Varșovia, în 2025, și după incursiunea dronelor din septembrie 2025, când au circulat acuzații nefondate privind provocări ucrainene.

Analiza QRIntel semnalează și rolul declarațiilor oficiale în conturarea narațiunilor publice. Premierul Donald Tusk a vorbit despre terorism, iar ministrul de Interne a menționat opiniile radicale și de extremă dreapta ale suspectului. Aceste declarații au fost preluate de presa occidentală, inclusiv de AFP și Associated Press.

Potrivit concluziilor prezentate de Dan Andronic, obiectivul dezinformării a fost slăbirea încrederii în autoritățile poloneze și alimentarea sentimentelor antiucrainene. Jurnalistul avertizează că același mecanism poate fi folosit și în România sau în alte state europene.