Dan Andronic lansează un avertisment despre dezinformare după atacul de la Cracovia: Se repetă exploatarea fricii și a incertitudinii
SURSA FOTO: evz.ro - Dan Andronic
Jurnalistul Dan Andronic atrage atenția asupra unei operațiuni de dezinformare apărute după atacul de la Cracovia, în urma căruia șase persoane au fost ucise. Potrivit analizei realizate împreună cu QRIntel, mai multe canale rusești au încercat să răspândească informații false despre identitatea atacatorului, prezentat pe rând drept ucrainean, militar polonez sau radical de dreapta.
Dan Andronic avertizează asupra dezinformării rusești după atacul de la Cracovia
Autoritățile poloneze au clarificat în aproximativ trei ore că suspectul era cetățean polonez, nu făcuse armata, iar în locuința sa au fost descoperite alte trei persoane ucise. De asemenea, au dezmințit existența unui al doilea autor aflat în libertate și informațiile potrivit cărora un polițist ar fi murit. Ultima precizare privind statutul militar al suspectului a venit de la ministrul Apărării.
Analiza primelor aproximativ 16 ore, realizată de QRIntel, arată că intervenția rapidă a autorităților a împiedicat consolidarea versiunii despre un atacator ucrainean în presa poloneză și occidentală.
Dan Andronic menționează în analiza publicată pe EVZ că Polskie Radio a semnalat activitatea unor boți și conturi de influență controlate de Rusia. QRIntel a identificat răspândirea mesajelor manipulatorii prin rețeaua Pravda, Telegram și conturi poloneze de extremă dreapta sau antiguvernamentale. Printre teoriile promovate s-au numărat acuzații privind implicarea Ucrainei, etichete precum banderist și fost militar polonez, dar și ipoteze despre o înscenare.
„La Cracovia, șase oameni au fost uciși. Poliția l-a împușcat și l-a reținut pe atacator. Ați urmărit lupta poliției cu atacatorul, știți deja amploarea tragediei. Dar să vedem cum s-a dus lupta în spatele evenimentelor.
În timp ce anchetatorii încercau să stabilească împrejurările crimei, pe internet canale rusești distribuia deja o explicație convenabilă: vinovatul ar fi fost ucrainean. Sau militar polonez. Sau radical de dreapta.
Autoritățile au confirmat rapid însă că suspectul era cetățean polonez, nu făcuse armata, iar în locuința sa au mai descoperit trei oameni uciși.
Operațiune de dezinformare
Pentru cei care împingeau dezinformarea însă identitatea reală a omului conta mai puțin decât utilitatea ei politică. Un asemenea atac putea fi folosit pentru a alimenta ostilitatea față de refugiați, furia împotriva guvernului și neîncrederea în instituții. Tragedia oferea emoția. Restul se putea construi din dezinformare.
Analiza pe care am realizat-o cu QRIntel asupra primelor aproximativ 16 ore arată însă că autoritățile poloneze au făcut un lucru esențial: au clarificat repede cetățenia suspectului. Potrivit cronologiei prezentate, confirmarea a venit în aproximativ trei ore, iar TVP World a relatat-o la 18:13, ora locală.
QRIntel apreciază că această reacție a împiedicat versiunea despre „atacatorul ucrainean” să se consolideze în presa principală poloneză și occidentală.
Au urmat alte dezmințiri. Nu exista un al doilea autor cunoscut aflat în libertate. Nu murise un polițist. Suspectul nu era și nu fusese militar. Ultima precizare a venit chiar de la ministrul apărării.
Merită remarcat faptul că o comunicarea rapidă a unor fapte verificabile poate limita spațiul în care se instalează propaganda neagră. Fără comunicate grandioase despre „lupta cu dezinformarea”. Cu informații precise, transmise la timp”, a scris Dan Andronic.
Jurnalistul amintește că tiparul s-a repetat și în alte cazuri
Jurnalistul amintește că tiparul s-a repetat și în alte cazuri: după un atac cu cuțitul la Cracovia, în 2024, după crima de la Universitatea din Varșovia, în 2025, și după incursiunea dronelor din septembrie 2025, când au circulat acuzații nefondate privind provocări ucrainene.
Analiza QRIntel semnalează și rolul declarațiilor oficiale în conturarea narațiunilor publice. Premierul Donald Tusk a vorbit despre terorism, iar ministrul de Interne a menționat opiniile radicale și de extremă dreapta ale suspectului. Aceste declarații au fost preluate de presa occidentală, inclusiv de AFP și Associated Press.
Potrivit concluziilor prezentate de Dan Andronic, obiectivul dezinformării a fost slăbirea încrederii în autoritățile poloneze și alimentarea sentimentelor antiucrainene. Jurnalistul avertizează că același mecanism poate fi folosit și în România sau în alte state europene.
„Polskie Radio a semnalat activitatea unor boți și conturi de influență controlate de Rusia, care promovau versiunea cu cetățenia ucraineană a atacatorului.
QRIntel descrie un tablou mai complicat decât formula comodă „rușii au inventat totul”. În materialele examinate, TASS și alte surse oficiale relatau predominant factual, cu surse atribuite. Conținutul de manipulare apărea în alte zone: rețeaua Pravda, mii de postări și comentarii în limba rusă pe Telegram, preluate de boți și conturi poloneze de extremă dreapta ori antiguvernamentale.
În acest circuit în care dezinformarea externă este preluată de agitatori interni, analiza identifică amplificarea unor etichete precum „banderist” sau „fost militar polonez”, acuzații privind vinovăția Ucrainei și teorii despre o înscenare.
Un asemenea scenariu cere atenție. Faptul că mai multe conturi spun lucruri asemănătoare nu dovedește cine le comandă. De aceea apelăm la istorie, pentru că există însă un tipar care merită marcat.
În 2024, după un atac cu cuțitul la Cracovia, au circulat afirmații false, pe aceleași canale pro-ruse, că agresorul era ucrainean. În 2025, după crima de la Universitatea din Varșovia, a apărut o identificare falsă cu aceeași direcție. Același mediu de distribuire. După incursiunea dronelor din septembrie 2025, au fost promovate teorii nefondate despre o provocare ucraineană.
Problema autorității
Dar analiza QRIntel pune pe masă și o observație incomodă pentru putere: formulările care s-au impus în dezinformări au venit chiar de la oficiali. Premierul Donald Tusk a vorbit despre terorism. Ministrul de interne a indicat opinii radicale, de extremă dreapta, ale suspectului. Presa occidentală a preluat declarațiile, iar AFP și Associated Press au adus orientarea ideologică în titluri, cu atribuire către autorități.
O să auziți și o să citiți și în România comentarii de acest tip. Se repetă exploatarea fricii și a incertitudinii. Se repetă încercarea de a muta răspunderea spre Ucraina.
QRIntel consideră că obiectivul vizibil în cazul Cracoviei era slăbirea încrederii în autoritățile poloneze și alimentarea sentimentelor antiucrainene. La fel la București, sau oriunde în Europa.
Șase oameni au murit la Cracovia. Adevărul despre ei și despre criminal nu poate fi lăsat la discreția celor care au găsit deja o utilizare politică tragediei”, a conchis jurnalistul.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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