UPDATE România reacționează după atacul armat din Polonia. Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu transmit mesaje de solidaritate

Premierul Luca Niculescu și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, au transmis mesaje de solidaritate cu poporul polonez după atacul armat produs sâmbătă în centrul orașului Cracovia. Cinci persoane au murit și cel puțin zece au fost rănite, printre acestea numărându-se și polițiști. Autoritățile române și-au exprimat sprijinul pentru victime și familiile acestora.

Update 20:53:

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia, după atacul armat produs în centrul orașului Cracovia, soldat, potrivit informațiilor prezentate, cu șase morți și 16 răniți.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului și-a exprimat tristețea față de tragedie și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

„Sunt profund întristat de tragicul atac armat de la Cracovia, iar gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de toți cei afectați. România este pe deplin solidară cu Polonia și poporul său în acest moment dificil.@NawrockiKn @donaldtusk”, a transmis Nicușor Dan pe X.

I am deeply saddened by the tragic shooting in Krakow, and my thoughts are with the victims, their families and all those affected. Romania stands in full solidarity with Poland and its people in this difficult moment. @NawrockiKn @donaldtusk — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 7, 2026

Știrea inițială:

Prim-ministrul Luca Niculescu a reacționat după atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în piața centrală din Cracovia, unul dintre cele mai importante orașe din Polonia.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful Guvernului și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez și a transmis condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața.

„Ne exprimăm întreaga solidaritate cu poporul polonez, în urma oribilului atac armat de la Cracovia. Gândurile noastre sunt alături de victime, familiile acestora şi cei dragi, precum şi de toţi cei afectaţi de acest tragic eveniment”, a transmis premierul.

We express our heartfelt solidarity with the Polish people following the horrific shooting in Kraków. Our thoughts are with the victims, their families and loved ones, as well as with all those affected by this tragic event. We extend our deepest condolences to the families of the victims and wish strength to all those facing this difficult time. @donaldtusk — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 7, 2026

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis, la rândul său, un mesaj de solidaritate cu familiile victimelor și cu autoritățile poloneze.

Acesta a publicat și două fotografii de la locul atacului, subliniind că România este pregătită să ofere sprijin dacă autoritățile din Polonia vor solicita acest lucru.

„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți. Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat. Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi”, a transmis ministrul.

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a condamnat sâmbătă atacul armat din centrul orașului Cracovia și a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a descris imaginile de la locul atacului drept tulburătoare și a subliniat că violența nu poate reprezenta o soluție pentru rezolvarea dezacordurilor.

„Imagini tulburătoare în centrul Cracoviei. În plină zi, oameni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa într-un atac armat care a zguduit Polonia şi întreaga Europă. Suntem alături de poporul polonez. Niciun dezacord nu îşi poate găsi rezolvarea în violenţă şi teroare”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază, când un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor dintr-o mașină aflată în piața centrală a orașului. Potrivit informațiilor transmise de poliția poloneză și citate de Reuters și AFP, cinci persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost rănite.