Marea Britanie nu poate reveni pe piața unică a UE în propriile condiții. Libera circulație este obligatorie

Fostul negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, avertizează că Marea Britanie nu poate reveni pe piața unică europeană fără să accepte toate regulile acesteia, inclusiv libera circulație a persoanelor. Declarațiile vin după ce premierul britanic Andy Burnham a anunțat că analizează posibilitatea unor relații economice mai strânse cu UE, inclusiv o eventuală revenire pe piața unică.

Michel Barnier, fostul negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, a transmis că Londra nu va putea negocia o revenire selectivă pe piața unică europeană.

Într-un interviu acordat BBC, acesta a explicat că statele membre ale UE vor insista asupra respectării acelorași condiții aplicabile tuturor participanților.

Barnier a subliniat că piața unică se bazează pe patru libertăți fundamentale: libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor.

Fostul oficial european a respins posibilitatea unui acord prin care Marea Britanie să beneficieze doar de anumite avantaje economice, fără să accepte obligațiile corespunzătoare.

„Am spus foarte, foarte des în timpul negocierilor pentru Brexit că nu se poate alege doar ceea ce convine. Nu va exista posibilitatea de a accepta o libertate și de a le respinge pe celelalte. Cele patru libertăți sunt, în mod clar, cele patru condiții pentru participarea la piața unică”, a declarat Barnier.

Acesta a precizat că ușa rămâne deschisă pentru o eventuală revenire a Regatului Unit în Uniunea Europeană, însă condițiile de aderare nu ar putea fi negociate individual.

De la preluarea funcției de premier, în luna iulie, Andy Burnham a sugerat că Partidul Laburist ar putea susține o relație mult mai apropiată cu Uniunea Europeană.

Printre opțiunile analizate se numără revenirea pe piața unică și chiar posibilitatea unei noi aderări la UE.

Burnham a exclus însă schimbări majore înaintea următoarelor alegeri.

Una dintre principalele dificultăți rămâne libera circulație a persoanelor, care permitea cetățenilor europeni să locuiască și să lucreze în Marea Britanie fără să solicite viză.

Predecesorul său, Keir Starmer, exclusese restabilirea acestui drept în programul electoral al laburiștilor din 2024.

Burnham a declarat recent că nu ar reintroduce libera circulație fără organizarea unui referendum. Ulterior, Downing Street a precizat că premierul nu susține, în acest moment, revenirea la acest sistem.

Michel Barnier a avertizat că statele europene ar respinge și o eventuală solicitare privind reintroducerea reducerii contribuției britanice la bugetul UE.

Acest mecanism, negociat inițial în 1985, permitea Regatului Unit să plătească o contribuție mai mică la bugetul comunitar.

Potrivit fostului negociator, Brexitul a creat o situație nouă, iar restabilirea acestei facilități nu mai reprezintă o opțiune.

Declarațiile au fost făcute înaintea unui summit programat la Bruxelles, unde reprezentanții celor două părți speră să anunțe acorduri privind standardele alimentare, vizele pentru tineri și reconectarea industriei britanice la sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.

În același interviu, Michel Barnier l-a comparat pe liderul Reform UK, Nigel Farage, cu politiciana franceză Marine Le Pen, acuzându-i că promovează același tip de populism și promisiuni false.

Barnier a criticat în special afirmațiile din campania pentru referendumul Brexit potrivit cărora Marea Britanie ar fi putut redirecționa aproximativ 350 de milioane de lire sterline pe săptămână către sistemul public de sănătate, în loc să contribuie la bugetul UE.

Fostul negociator a susținut că această promisiune nu putea fi îndeplinită în forma prezentată alegătorilor.

Suma de 350 de milioane de lire reprezenta o estimare a contribuției brute britanice și nu lua în calcul reducerea bugetară de aproximativ 75 de milioane de lire săptămânal sau fondurile europene investite în Regatul Unit.

Boris Johnson a apărat ulterior cifra, susținând că aceasta reflecta contribuția brută a țării.

Nigel Farage, care nu a făcut parte din campania Vote Leave responsabilă pentru mesajul privind cele 350 de milioane de lire, a respins criticile lui Barnier.

Acesta l-a descris pe fostul negociator european drept arogant, rupt de realitate și autoritar, susținând că declarațiile sale confirmă motivele pentru care britanicii au decis să părăsească Uniunea Europeană.