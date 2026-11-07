Până la ce vârstă se dezvoltă creierul uman. Cele cinci etape prin care trece de-a lungul vieții

Creierul uman rămâne într-o etapă de dezvoltare asociată adolescenței până în jurul vârstei de 32 de ani, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Cambridge. Analiza, care a inclus aproximativ 4.000 de persoane, arată că structura conexiunilor cerebrale trece prin cinci etape distincte de-a lungul vieții. Rezultatele contrazic ideea larg răspândită potrivit căreia creierul ajunge la maturitate la 25 de ani.

Multă vreme, vârsta de 25 de ani a fost considerată momentul în care creierul uman ajunge la maturitate, în special în ceea ce privește cortexul prefrontal, regiunea implicată în luarea deciziilor și controlul impulsurilor.

Această idee a devenit foarte populară, deși nu era susținută de dovezi care să stabilească o limită exactă. Una dintre posibilele explicații este interpretarea unui studiu mai vechi în care cercetătorii analizaseră imagini cerebrale doar până la vârsta de 25 de ani.

Un nou studiu publicat în revista științifică Nature Communications oferă o perspectivă diferită asupra dezvoltării creierului, transmite Vogue.

Cercetătorii de la Universitatea Cambridge au analizat scanările cerebrale ale aproximativ 4.000 de persoane, cu vârste cuprinse între naștere și 90 de ani, pentru a identifica schimbările majore ale structurii conexiunilor neuronale.

Rezultatele indică faptul că trecerea către etapa adultă a organizării cerebrale are loc, în medie, în jurul vârstei de 32 de ani.

Cercetarea a identificat cinci perioade majore ale organizării cerebrale, delimitate de patru momente în care arhitectura conexiunilor neuronale se modifică semnificativ.

Prima etapă începe la naștere și durează până în jurul vârstei de nouă ani. Aceasta este perioada asociată dezvoltării cerebrale din copilărie.

La aproximativ nouă ani începe etapa denumită de cercetători „adolescență cerebrală”, care continuă, în medie, până la 32 de ani.

În jurul acestei vârste, creierul intră într-o nouă fază, caracterizată printr-o organizare mai stabilă a conexiunilor neuronale. Etapa adultă este și cea mai lungă, întinzându-se pe o perioadă de peste trei decenii.

Următoarea schimbare importantă apare în jurul vârstei de 66 de ani, când începe etapa de îmbătrânire cerebrală timpurie.

Ultima tranziție are loc în jurul vârstei de 83 de ani, odată cu intrarea în etapa de îmbătrânire cerebrală avansată.

De menționat că, aceste vârste reprezintă repere statistice, nu limite fixe valabile pentru fiecare persoană.

Studiul nu arată că oamenii devin brusc mai inteligenți sau mai raționali la 32 de ani. Schimbarea identificată de cercetători privește în principal arhitectura conexiunilor neuronale, care intră într-o perioadă de relativă stabilitate.

Această etapă durează aproximativ trei decenii și coincide cu perioada în care alte cercetări au identificat o relativă stabilizare a inteligenței și a trăsăturilor de personalitate.

Dr. Alexa Mousley, cercetătoare Gates Cambridge și coordonatoarea studiului, a explicat că aceasta este prima cercetare care identifică marile etape ale organizării conexiunilor cerebrale pe parcursul întregii vieți umane.

Potrivit acesteia, delimitarea acestor perioade oferă un context important pentru înțelegerea capacităților creierului și a vulnerabilităților sale la diferite vârste.