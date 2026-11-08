Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Mihail și Gavriil. Care sunt cele mai întâlnite nume

Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc duminică, 8 noiembrie, ziua onomastică, cu ocazia praznicului Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), 836.706 bărbați și 637.217 femei poartă nume asociate acestei sărbători.

Dintre bărbații care își serbează onomastica, cei mai mulți se numesc Mihai, respectiv 364.878 de persoane. Pe următoarea poziție se află cei care poartă prenumele Gabriel, în număr de 341.019.

Lista continuă cu 60.853 de persoane care se numesc Mihail, 29.023 care poartă prenumele Mihăiță, Mihaiță sau Mihaita, 15.782 de persoane cu numele Gavril și 12.095 care se numesc Mihnea.

Alte prenume întâlnite în rândul bărbaților sărbătoriți sunt Gabi, purtat de 4.072 de persoane, Găbiță, Gabita sau Gabiță, întâlnit la 100 de persoane, Gavriil, cu 310 persoane, și Gavrilă sau Gavrila, cu 5.510 persoane.

De asemenea, își sărbătoresc onomastica 91 de bărbați care poartă numele Michi, 574 cu prenumele Mihăilă sau Mihaila, 1.196 cu numele Mihalache, 57 cu prenumele Mihalcea, 62 cu numele Mihu, 49 cu prenumele Mișa sau Misa și 1.035 care se numesc Mișu sau Misu.

În rândul femeilor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cele mai răspândite prenume sunt Mihaela și Gabriela.

Conform datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 367.003 femei poartă numele Mihaela, în timp ce alte 258.945 se numesc Gabriela.

Pe lista sărbătoritelor se regăsesc și 3.378 de femei cu prenumele Gabi, 183 care se numesc Găbița, Gabita sau Gabița și 9 care poartă numele Gavrilă.

Totodată, își serbează onomastica 10 femei care se numesc Michi, 6.405 cu prenumele Mihaiela, 734 cu numele Mihăilă sau Mihaila, 530 care poartă prenumele Mihăița, Mihaita sau Mihaița și 20 de femei cu numele Mișa sau Misa.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri este prăznuit în fiecare an pe 8 noiembrie.

Cu această ocazie, aproape 1,5 milioane de români care poartă prenume asociate celor doi Arhangheli își sărbătoresc ziua onomastică.

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil a avut inițial o semnificație mai restrânsă, fiind dedicată aniversării anuale a sfințirii unei biserici închinate Sfântului Arhanghel Mihail. Lăcașul de cult fusese ridicat la termele lui Arcadius din Constantinopol. Din acest motiv, cele mai vechi sinaxare menționează sărbătoarea doar ca pe o zi de pomenire a Arhanghelului Mihail. Ulterior, aceasta s-a transformat într-o sărbătoare dedicată tuturor Sfinților Îngeri, conform informațiilor publicate de Creștin Ortodox.

Pe lângă praznicul din 8 noiembrie, calendarele liturgice ortodoxe cuprind alte patru zile consacrate pomenirii Sfinților Arhangheli sau minunilor săvârșite prin puterea lor:

6 septembrie – Este comemorată minunea săvârșită de Sfântul Arhanghel Mihail la Chones, în Colosse din Frigia.

26 martie – În ziua următoare praznicului Bunei Vestiri este sărbătorit Soborul, adică Adunarea, mai-marelui voievod Gavriil.

13 iulie – Este prăznuit al doilea Sobor al Arhanghelului Gavriil. La origine, această zi marca sfințirea unei biserici renumite închinate Sfântului Arhanghel Gavriil.

11 iunie – Este comemorată arătarea Arhanghelului Gavriil la o chilie din Sfântul Munte, în locul numit Adin. Potrivit tradiției, Arhanghelul l-ar fi învățat pe un călugăr să cânte pentru prima dată începutul Axionului Sfintei Fecioare, cunoscut prin cuvintele Axion esti, adică Cuvine-se cu adevărat. Evenimentul ar fi avut loc în secolul al X-lea. Sărbătoarea este păstrată până în prezent doar în mănăstirile athonite și nu are slujbă liturgică.