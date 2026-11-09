Educația din România are nevoie de schimbări. Sorin Costreie: Avem mare nevoie de elevi care gândesc critic

Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a discutat vineri cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, despre prioritățile sistemului de educație din România. Întâlnirea a vizat pregătirea profesorilor, dezvoltarea competențelor elevilor și utilizarea fondurilor europene. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și investițiile pentru reducerea abandonului școlar, implementarea PNRR și programul Erasmus+. Reuniunea a avut loc după prezentarea unui nou pachet european dedicat educației și competențelor.

Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a prezentat principalele teme abordate în întâlnirea cu Roxana Mînzatu, desfășurată vineri, la scurt timp după lansarea noilor inițiative europene pentru educație. Discuțiile au urmărit atât problemele sistemului românesc de învățământ, cât și posibilitățile de sprijin oferite de Comisia Europeană.

Potrivit informațiilor prezentate de Edupedu.ro, întâlnirea a avut loc la o zi după lansarea, la Bruxelles, a Pachetului pentru Educație și Competențe, elaborat în contextul deteriorării rezultatelor obținute de elevii europeni la evaluările internaționale PISA.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, ministrul a subliniat necesitatea consolidării competențelor de bază, a reducerii sarcinilor administrative pentru cadrele didactice și a dezvoltării unor mecanisme care să asigure siguranța în unitățile de învățământ.

Sorin Costreie a insistat asupra importanței gândirii critice în rândul elevilor, în special pentru identificarea manipulării și dezinformării. Totodată, oficialul a susținut că profesorii trebuie să beneficieze de pregătire pentru utilizarea instrumentelor digitale și integrarea inteligenței artificiale în activitatea didactică.

„Am încheiat ziua de vineri cu o întâlnire importantă cu doamna Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, la scurt timp după lansarea noului pachet european pentru educație și competențe. Am transmis tot sprijinul meu pentru inițiativele Comisiei, mai ales că țintesc aspecte pe care țara noastră are nevoie să le îmbunătățească: strategii coerente pentru competențele de bază, mai puțină birocrație pentru profesori, siguranța în școli și educația pentru reziliență și cetățenie democratică. Avem mare nevoie de elevi care gândesc critic și care pot recunoaște manipularea și dezinformarea, avem nevoie de profesori care să își dezvolte competențele digitale și să integreze utilizarea inteligenței artificiale în predare”, a transmis Sorin Costreie.

Utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea carierei didactice și continuarea investițiilor destinate prevenirii abandonului școlar au reprezentat alte două direcții importante ale discuțiilor dintre ministrul Educației și vicepreședinta Comisiei Europene.

Sorin Costreie a precizat că implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) rămâne o componentă a proiectelor educaționale, în special în ceea ce privește pregătirea profesională a cadrelor didactice și sprijinirea elevilor pentru continuarea studiilor.

Oficialul a abordat și cooperarea universitară europeană, prin programul Erasmus+ și alianțele dintre instituțiile de învățământ superior. Aceste inițiative au fost prezentate drept instrumente pentru dezvoltarea colaborării educaționale între statele membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a evidențiat importanța menținerii copiilor în sistemul de învățământ și a continuării proiectelor finanțate la nivel european.

„Am vorbit, de asemenea, despre implementarea PNRR și despre cum folosim fondurile europene pentru cariera didactică și formarea profesorilor, dar și despre continuarea investițiilor pentru reducerea abandonului școlar. Fiecare copil care rămâne în școală este o reușită pentru noi toți. Am vorbit, de asemenea, despre programul Erasmus+, despre alianțele universitare europene și despre multe alte proiecte și inițiative care trebuie continuate și dezvoltate pentru a întări fundamentul educațional și social al unei Europe unite și prospere”, a precizat Sorin Costreie.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a prezentat joi, 5 noiembrie, Pachetul pentru Educație și Competențe, care include propuneri adresate statelor membre pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale profesorilor și consolidarea pregătirii acestora.

Inițiativa europeană urmărește reducerea birocrației din activitatea didactică, asigurarea unei formări inițiale solide și extinderea oportunităților de dezvoltare profesională. Măsurile sunt propuse în condițiile în care deficitul de cadre didactice reprezintă o problemă tot mai importantă la nivelul Uniunii Europene.

O altă componentă a pachetului privește creșterea nivelului competențelor de bază ale elevilor, în contextul rezultatelor înregistrate la PISA 2025. Comisia Europeană propune dezvoltarea unor rețele de Alianțe Școlare Europene, prin care unitățile de învățământ să poată colabora pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale.

Documentul include și direcții privind utilizarea tehnologiei în școli, timpul petrecut de elevi în mediul online, precum și dezvoltarea educației și formării profesionale.

Roxana Mînzatu a explicat că noul pachet european urmărește extinderea cooperării între școli, inclusiv în comunitățile în care accesul la resurse educaționale este limitat.

Într-un interviu acordat publicației menționate, vicepreședinta Comisiei Europene a arătat că inițiativa include „înființarea a 100 de alianțe școlare europene în fiecare an, inclusiv în zonele defavorizate”, pentru îmbunătățirea competențelor elevilor.

Totodată, profesorii ar urma să participe la dezbateri organizate la nivelul Uniunii Europene pe teme educaționale, în paralel cu promovarea unor condiții de muncă mai bune și a unor oportunități suplimentare de dezvoltare profesională.

Prin noul pachet, Comisia Europeană solicită statelor membre să prezinte reformele și investițiile prin care intenționează să contribuie la atingerea obiectivelor europene în educație. Solicitarea privește inclusiv România, care se situează în mod repetat printre ultimele state membre în raport cu mai mulți indicatori europeni din domeniul educației.

În mesajul său, ministrul Educației a acordat o atenție distinctă colaborării dintre școlile europene, considerând că aceste parteneriate pot contribui la îmbunătățirea competențelor fundamentale ale elevilor.

Sorin Costreie a evidențiat și necesitatea consolidării statutului profesorilor, astfel încât profesia didactică să devină mai atractivă. În același timp, oficialul a susținut introducerea unor instrumente care să permită folosirea tehnologiilor digitale în condiții de siguranță și cu respectarea principiilor etice.

Referindu-se la aceste priorități, ministrul a transmis:

„Apreciez în mod deosebit alianțele de școli europene, care pot ajuta la inversarea declinului competențelor de bază, măsurile pentru consolidarea statutului profesorului și pentru creșterea atractivității acestei profesii, precum și instrumentele pentru utilizarea sigură și etică a tehnologiilor digitale”.

În ceea ce privește colaborarea instituțională, Sorin Costreie a confirmat disponibilitatea Ministerului Educației și Cercetării de a continua proiectele aflate în derulare și de a participa la noi inițiative europene.