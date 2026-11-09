Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Ce se decide astăzi, 9 noiembrie

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, revine luni, 9 noiembrie 2026, în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Instanța urmează să analizeze cererea prin care acesta solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Georgescu se află în detenție din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Tribunalul București urmează să judece luni, 9 noiembrie, de la ora 12:00, cererea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea măsurii arestării preventive.

Avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale solicită o măsură mai blândă, respectiv arestul la domiciliu sau, în subsidiar, controlul judiciar.

Termenul a fost stabilit după ce ședința de săptămâna trecută a fost amânată. Motivul amânării a fost lipsa motivării hotărârii prin care Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive.

În aceste condiții, dezbaterile privind noua solicitare nu au putut avea loc la termenul anterior.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

De la momentul arestării, Călin Georgescu a formulat mai multe solicitări pentru înlocuirea măsurii preventive.

În repetate rânduri, Tribunalul București a pronunțat soluții favorabile acestuia, însă hotărârile au fost ulterior schimbate de judecătorii Curții de Apel București.

La 26 octombrie, Tribunalul București a respins cererea procurorilor DIICOT de prelungire a arestului preventiv și a decis înlocuirea măsurii cu controlul judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat hotărârea, iar două zile mai târziu, pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația.

Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen cu încă 30 de zile, în perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu suma de 1,1 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din dosar, acestuia i s-ar fi propus să participe la o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Pentru desfășurarea operațiunilor ar fi fost necesară obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro.

Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept o persoană de încredere.

La rândul său, Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, care ar fi reprezentat o instituție bancară din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi solicitat achitarea unei garanții de un milion de euro.

Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor din anchetă.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că valoarea creditului ar putea fi majorată de la șase milioane la 15 milioane de euro.

Finanțarea promisă nu s-a mai concretizat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea întregii sume, de 1,1 milioane de euro.

Potrivit plângerii, banii nu i-au mai fost returnați.

În acest dosar, Călin Georgescu și celelalte persoane vizate sunt cercetate pentru presupusa implicare într-o schemă de fraudare a omului de afaceri.

Acuzațiile formulate de anchetatori nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție.

Judecătorii Tribunalului București urmează să stabilească luni dacă există motive pentru înlocuirea arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă.