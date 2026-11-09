Primăria Iași, executată silit de Fisc pentru 24,5 milioane de lei. Municipalitatea anunță ce s-a întâmplat cu banii

Primăria Iași a contestat în instanță obligația de a restitui 24,5 milioane de lei, sumă stabilită în urma identificării unor nereguli în proiecte finanțate din fonduri europene. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a emis un titlu executoriu pentru recuperarea banilor. Municipalitatea a pierdut procesul în primă instanță și a contestat hotărârea. Reprezentanții instituției susțin că suma solicitată a fost deja achitată.

Primăria Iași a încercat să împiedice în instanță recuperarea unei datorii de 24.511.230 de lei, stabilită în urma verificării modului în care au fost derulate proiecte cu finanțare europeană. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, demersul municipalității nu a avut succes în prima etapă a procesului, însă hotărârea a fost contestată.

Obligația de plată a fost stabilită de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), după identificarea unor nereguli în implementarea unor investiții realizate cu fonduri europene. Pentru recuperarea sumei, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a emis, în anul 2022, un titlu executoriu pe numele municipalității.

Măsura a avut la bază constatările formulate de minister în 2021, în urma verificării a două proiecte finanțate din fonduri europene. Autoritățile au identificat probleme privind respectarea procedurilor de achiziție publică și utilizarea finanțării pentru anumite lucrări.

Neregulile constatate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au vizat atât condițiile impuse operatorilor economici în procedurile de achiziție publică, cât și finanțarea unor lucrări de infrastructură realizate de municipalitate.

În cazul achizițiilor, verificările au indicat utilizarea unor cerințe restrictive, care au limitat accesul operatorilor economici la procedurile organizate pentru atribuirea contractelor. Aceste condiții au fost considerate neconforme cu regulile aplicabile proiectelor finanțate din fonduri europene.

O altă problemă identificată a fost dubla finanțare a unor lucrări de proiectare și execuție aferente reabilitării unei linii de tramvai. Constatările au stat la baza obligațiilor financiare pentru care autoritățile fiscale au inițiat procedura de recuperare a banilor.

În ceea ce privește executarea silită, reprezentanții Primăriei Iași au transmis că obligațiile financiare provin din proiecte mai vechi, realizate în perioada de programare europeană 2007-2013, și că suma solicitată a fost achitată integral.

Purtătorul de cuvânt al municipalității a precizat că, în aceste condiții, administrația locală consideră că procesul nu mai are obiect, întrucât banii au fost deja plătiți.

„Este vorba de trei proiecte mai vechi, din exercițiul bugetar european POR 2007-2013. Sumele au fost deja achitate de Municipiul Iași, astfel încât procesul este rămas fără obiect”, a precizat purtătorul de cuvânt al primăriei ieșene referitor la cele 24,5 milioane de lei.

Separat de litigiul privind recuperarea celor 24,5 milioane de lei, Primăria Iași se confruntă cu o altă dispută referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul unui proiect european implementat mai recent.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a decis să nu deconteze municipalității aproape 300.000 de lei, după ce verificările au evidențiat diferențe semnificative între costurile achitate pentru utilizarea unui utilaj și tariful luat în calcul de autoritatea de control.

Mai exact, pentru lucrările executate cu utilajul respectiv a fost plătit un tarif de 530 de lei pe oră, în condițiile în care valoarea de referință indicată în urma verificărilor era de 100 de lei pe oră.

Municipalitatea a contestat și această decizie în instanță, însă nu a obținut o hotărâre favorabilă în prima etapă a procesului. În ambele litigii privind proiectele europene, Primăria Iași a pierdut procesele inițiale și a continuat demersurile judiciare, prin formularea unui apel, respectiv a unui recurs.