Mihai Chirica, inculpat oficial de DNA în dosarul „Păcura”. Primarul din Iași e acuzat de un prejudiciu de 2 milioane de lei din bani publici

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a devenit oficial inculpat într-un nou dosar instrumentat de procurorii anticorupție. Anchetatorii DNA îl acuză de abuz în serviciu după ce ar fi aprobat o plată ilegală de peste 2 milioane de lei pentru o achiziție fictivă de păcură. În această schemă de acoperire a lipsei din gestiune sunt cercetați și alți nouă funcționari din primărie.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a confirmat oficial marți, 6 octombrie, acordarea calității de inculpat și punerea sub urmărire penală a primarului liberal al municipiului Iași, Mihai Chirica, în dosarul supranumit „Păcura”. Anunțul procurorilor a venit la doar câteva ore după ce edilul a fost audiat la sediul Serviciului teritorial Iași al DNA în privința anchetei referitoare la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași.

Potrivit comunicatului oficial transmis de anchetatori, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Mihai Chirica sub acuzația de săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Ancheta DNA vizează evenimente petrecute în primăvara anului 2022. În ordonanța procurorilor se arată că, la data de 27 mai 2022, Mihai Chirica, în calitatea sa de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți în valoare exactă de 2.036.882 lei din bugetul local al municipiului Iași către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS).

Tranzacția reprezentat, în realitate, o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 tone de păcură. Această cantitate fusese constatată anterior de autorități ca fiind o diminuare executată fără aprobare legală din stocul de rezervă de stat, depozitat și păstrat la SC TERMO SERVICE SA Iași — societate aflată în subordinea Consiliului Local Iași.

Efectuarea acestei plăți ilegale nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul altor angajați din administrația locală. În cauză, procurorii efectuează acte de urmărire penală și față de alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași.

Aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată.

Procurorii arată că funcționarii ar fi întocmit și semnat note de recepție și de constatare a diferențelor prin care s-a atestat în mod nereal existența și recepția fizică a întregii cantități de 542 tone de păcură, deși combustibilul nu fusese livrat și nu exista de fapt în depozit.

Anchetatorii subliniază că această conduită infracțională a cauzat direct o pagubă de 2.036.882 lei bugetului local al municipiului Iași. Concomitent, manevra a creat foloase necuvenite pentru două entități:

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), care a încasat suma nedatorată de peste 2 milioane de lei și a realizat o regularizare scriptică a diminuării stocului de rezervă prin descărcarea din gestiune a celor 542 tone de păcură lipsă;

SC TERMO SERVICE SA Iași, care a beneficiat de acoperirea scriptică a lipsei din gestiune pentru aceeași cantitate de combustibil.

Dosarul se află în derulare de mai multe luni, perioadă în care anchetatorii au audiat constant angajați ai Primăriei Iași. Mihai Chirica mai fusese audiat în această cauză în luna aprilie, însă la acel moment avea doar calitatea de martor.

La ieșirea de la audierile de marți, după ce i s-a adus la cunoștință că a devenit inculpat, primarul din Iași a minimizat schimbarea încadrării sale juridice.

„Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a afirmat atunci edilul.

Referitor la fondul problemei și la lipsa păcurii din depozite, edilul oferise anterior explicații legate de evidențele pe care le deține municipalitatea.