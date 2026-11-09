Vremea de luni, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 grade. Ploi, ninsori la munte și ceață în mai multe regiuni

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Vremea se răcește în România luni, 9 noiembrie, iar temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade Celsius. Ploile își vor face apariția în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Noaptea, temperaturile vor coborî până la -6 grade în depresiunile din Transilvania, iar în unele regiuni se va forma ceață, izolat însoțită de chiciură.

Luni, 9 noiembrie, vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 5 și 13 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în extremitatea sud-estică a României.

Cerul va avea înnorări în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi variabil.

Pe parcursul zilei, sunt așteptate ploi slabe în Banat și Oltenia, local în Crișana și în vestul și sud-vestul Munteniei. Izolat, precipitațiile vor apărea și în Transilvania.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 2 până la 6 litri pe metru pătrat.

În timpul nopții, ploile vor continua trecător și pe alocuri în regiunile sudice. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză.

Noaptea de luni spre marți va aduce temperaturi negative în mai multe regiuni ale țării.

Minimele vor coborî până la -6 grade Celsius în depresiunile din nord-estul Transilvaniei, unde se vor înregistra cele mai scăzute valori.

La polul opus, pe litoral, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 9 grade.

În a doua parte a intervalului, pe arii restrânse, se va forma ceață în estul, sudul, sud-vestul și centrul țării.

Izolat, ceața va fi asociată cu depuneri de chiciură, în special în zonele unde temperaturile vor coborî sub pragul înghețului.

În Capitală, vremea va fi rece, iar temperaturile vor scădea față de ziua precedentă.

În noaptea de duminică spre luni, cerul va fi predominant senin, însă spre dimineață înnorările se vor extinde treptat.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între -3 și 0 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în zonele periurbane.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va avea înnorări, iar temperatura maximă va ajunge la 8 până la 10 grade.

În timpul nopții de luni spre marți, trecător va ploua slab, fiind estimate cantități de apă de aproximativ un litru pe metru pătrat.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între 1 și 3 grade, iar vântul va sufla slab.

Presiunea atmosferică va înregistra o ușoară scădere, însă se va menține în câmp anticiclonic.

La munte, cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații slabe, cu acumulări estimate între 1 și 3 litri pe metru pătrat.

La altitudini mari, în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor avea valori comparabile cu cele din intervalul precedent.

Potrivit prognozei, regimul termic din zona montană se va situa în jurul mediilor multianuale specifice acestei perioade.